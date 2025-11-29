Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

GOKHAN TANER
Kárate

Damián Quintero, el rey del kárate español, se retira de los tatamis

Tras más de dos décadas de exitosa trayectoria, el torremolinense de 41 años dice adiós a la competición después de caer en los cuartos de final del Mundial

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:58

Comenta

Se marcha como siempre quiso, dejándose la piel en cada segundo de cada kata, y demostrando que la edad no es más que un número ... si sabes sacar el máximo partido a tu mente y tu cuerpo. Quizá, en lo que respecta al resultado, esta no fue la despedida soñada, pero este desenlace jamás podrá empañar toda una vida de éxitos: medallas nacionales, europeas, mundiales y olímpicas logradas a lo largo de más de veinte años de una excepcional carrera.

