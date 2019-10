El proyecto del Waterpolo Málaga crece y se consolida La pantilla del Club Deportivo Waterpolo Málaga para esta temporada 2019-20. / SUR CRISTINA PINTO MÁLAGA Viernes, 4 octubre 2019, 00:12

El Club Deportivo Waterpolo Málaga continua afianzando su proyecto en el waterpolo español. La nueva temporada en Primera Nacional, la segunda categoría, comienza mañana con el duelo en la piscina del CN Granollers a las 16.15 horas, un equipo que no pondrá las cosas nada fáciles al club malagueño.

Arranca así la tercera temporada del conjunto costasoleño en Primera, que desde que inició su andadura en el waterpolo no ha parado de crecer. El equipo lleva preparándose más de un mes con sesiones dobles de gran intensidad para afrontar este inicio de la temporada. El factor más característico en este ciclo reciente es su gran cantera, gracias a la que se ha conseguido consolidar un proyecto a largo plazo. Se puede decir que el Waterpolo Málaga ha asentado el arraigo por este deporte en la ciudad.

Para este nuevo curso 2019-20 son dos las incorporaciones que ha hecho el club en esta ambiciosa campaña. Por un lado, la llegada de Petre Dumitru, un lateral con posición 4-5, que procede del Rapid Bucaresti de Rumanía. Esta nueva pieza cuenta con una gran experiencia en la División de Honor rumana y es una de las grandes incorporaciones de este nuevo proyecto. El catalán Miquel Moyano es la otra cara nueva. A sus 25 años llega con una gran trayectoria. Criado en el CN Sabadell, llega procedente del CN Rubí y aportará su fuerte potencial desde la boya. El joven catalán también colaborará con las categorías inferiores como entrenador, un gran apoyo para seguir cuidando la cantera y reforzando al primer equipo. Una de las pérdidas más destacables es la baja de Álvaro Caracuel, que aportaba mucho en el juego ofensivo del conjunto.

En Primera Nacional el Waterpolo Málaga es consciente de los duros rivales a los que tiene que plantar cara. Sin embargo, esto no es un obstáculo para el club. Los demás equipos, principalmente los catalanes que pueblan la categoría, han reforzado sus plantillas para estar lo más arriba posible. El entrenador, Wil Sánchez, está seguro de que el club seguirá haciendo una buena campaña: «Volvemos e intentaremos asegurar cuanto antes la permanencia, ofreciendo un gran espectáculo para que la grada de Inacua sea siempre una fiesta y, por qué no, plantearse cotas mayores si las circunstancias lo permiten». Aunque la permanencia es el principal objetivo del club, el equipo no se pone límites y trabajará duro cada día para seguir venciendo partido a partido.

Campeón regional

El conjunto malagueño de waterpolo llega a este principio de competición enchufado, ya que el pasado fin de semana se proclamó campeón de la Copa de Andalucía venciendo al CW Sevilla (11-12). En este duelo se pudo ver una fuerte defensa en los de Wil Sánchez y un buen acoplamiento del equipo con sus nuevas piezas de la temporada. Los goleadores más destacados de este encuentro fueron Juanlu y Wucherpfennig.

Esta Copa de Andalucía fue el último ensayo antes de comenzar la temporada. Con este logro, el club demostró su entrega e ilusión por no perder el ritmo y seguir progresando hasta llegar a lo más alto del waterpolo nacional. Además, el club malagueño no sólo se centra en lo deportivo, sino que su crecimiento también tiene que ver con la preocupación por sus jugadores de la cantera. Unos ejemplos de ello son la Escuela Interna de Alto Rendimiento para los jugadores cadetes, en la que se trata de que los jugadores compaginen sus clases de estudio y entrenamientos. Más allá de lo deportivo, el club ha creado este año otro nuevo proyecto: el programa Waterpolo&English para la categoría alevín. Este combina los entrenamientos con clases de inglés en las mismas sesiones de tarde. Dos nuevos proyectos que se unen afianzando la posición de cantera del club para que la División de Honor deje de sonar a quimera y en los próximos años se plantee como línea a seguir por sus integrantes.