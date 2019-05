«Al principio de la temporada no me hubiera creído que estaría aquí» 05:44 Sole López posa para SUR en un entreno esta semana en el Fernando Argüelles. / A.J. GUERRERO La capitana del Rincón Fertilidad Sole López comienza este viernes en Antequera el duelo clasificatorio contra Islandia para el Mundial absoluto de Japón MARINA RIVAS Viernes, 31 mayo 2019, 02:08

Le sabe a poco haber debutado con la selección española en un Europeo y haber cerrado la mejor temporada de su vida como la segunda máxima goleadora de la División de Honor, con el Rincón Fertilidad. Sin abandonar nunca su faceta como capitana, la malagueña siempre habla en nombre del equipo, mirando más por el colectivo que por su propio futuro. Le cuesta reconocer que sí, que después de toda su vida trabajando para esto, ha hecho méritos suficientes para vestir la camiseta de España. Sole López forma parte de las dieciséis 'guerreras' que comienzan a buscar este viernes, en Antequera, el pase para el Mundial de Japón de este año. Un sueño por el que desea seguir luchando aunque tenga que prolongar la temporada más larga de su vida.

–Ni un día de vacaciones tras el cierre de Liga, ¿no?

–Nada, y todavía me quedan dos semanas más, que hay que ir a Islandia al partido de vuelta el 6 de junio.

–¿Qué rutina ha llevado estos días con la selección?

–Pues estamos concentradas aquí en Antequera desde el principio de la semana y nos entrenamos mañana y tarde, salvo un día que tuvimos la mañana libre.

–¿Cómo ha vivido el cierre de temporada?

–Bien, no me ha dado tiempo a pensar mucho, pero estoy triste porque ya ha acabado todo…

–Este año, además de Liga, Challenge Cup y Copa, ha acudido a numerosas concentraciones y varios torneos con la selección. ¿No se le ha hecho eterno?

–La verdad es que sí que se estaba haciendo larga la temporada, desde que empezamos hasta ahora que todavía no hemos terminado. No recuerdo hacer tenido nunca tantas competiciones, tantos cambios. Había que cambiar el chip cada semana. Ahora Liga, ahora selección, ahora Challenge... Un no parar.

–El sacrificio de ser una 'guerrera'…

–No me lo tomo como un sacrificio. Por mucho que me canse y por muy largo que se me haga todo, esto es el sueño de toda jugadora. Para mí ha sido un año superbonito.

–¿Su mejor año?

–Sí, ha sido el mejor año de mi carrera deportiva en todos los aspectos. Con el club, con el debut y todo lo que he vivido con la selección… No voy a olvidar nunca este año. Si me lo hubieran dicho al principio de la temporada, no me habría creído que estaría aquí.

–Ahora le toca retomar el 'modo selección' y además con la oportunidad de lucirse en su tierra...

–Ojalá, pero más que en mí misma pienso en el partido de este viernes, que es superimportante. Estamos entrenándonos muy bien, concentradas, y creo que llegamos en buena forma. Este grupo es muy especial, transmite mucha energía positiva. Es un lujo formar parte de este equipo, seguir trabajando y aprendiendo. Y ahora, en Málaga, mucho mejor.

-¿Hay nervios?

–No, de momento, por mi parte estoy tranquila. Ya cuando llegue el partido no sabré qué decirle. Yo espero salir concentrada.

–Y si sale como titular, mejor...

–Bueno, es lo de menos. Voy a dar lo mejor de mí y a aportar lo que pueda. Sabemos lo que está en juego. Hay que conseguir una victoria o un buen resultado para no pasar apuros el día del partido de vuelta en Islandia. Se nos va la vida en conseguir el objetivo ahora mismo.

–¿Se ha parado a pensar en que está a dos partidos de jugar un Mundial? De ser convocada para este, claro…

–Uff, no está mal. Pero de jugarlo yo, no, sino de que lo juegue España. Si yo llego o no, ya se verá, pero España sí que está a dos pasitos.

–Haga lo que haga, cuando disputó el Europeo ya entró en la historia de Málaga…

–Sí. No soy mucho de pensar esas cosas, pero alguna vez sí que lo he hablado con mi familia. Al final no se trata de que haya hecho historia, sino de que todo lo que estoy viviendo va a ser inolvidable. Lo único en que pienso es en disfrutar cada convocatoria, cada entrenamiento, y aprender lo máximo posible.

–¿Se ve en el Mundial?

–Si por mi fuera, claro, pero paso a paso. Yo voy a seguir trabajando para poder llegar al Mundial.

–En lo que respecta a la Liga, ya ha mejorado bastante este año al convertirse en la segunda máxima goleadora de la categoría. ¿Llevaba la cuenta de los tantos?

–Para nada. Para mí el equipo siempre es lo más importante. Sólo miraba la clasificación, porque no vale de nada meter tantos goles si el equipo no va bien.

–¿Y le parece suficiente esa sexta plaza que han conseguido o realmente esperaban más?

–Siempre esperas quedar más arriba, pero estoy contenta con el año, con el grupo y con lo que hemos trabajado.

–Un año de muchas despedidas, aunque no por su parte. Renueva una temporada con el Rincón Fertilidad e imagino que con mejora de contrato...

–Sí (ríe). Aunque con mejoras o sin mejoras, yo me quedo aquí por la ambición del club. Que el club quiera seguir creciendo te motiva a crecer como jugadora. Si me sigo quedando aquí es por las personas que hacen el club también. Para mí es muy importante que Málaga siga teniendo un club en lo más alto y que mantenga la ambición, como se demuestra en el proyecto del año que viene.

–Mucha jugadora de renombre en la plantilla del próximo año. ¿Las conoce personalmente?

–Con Estela Carrera coincidí un año en Alicante, a otras no las conozco todavía. Son jugadoras de mucho carácter y mucha fuerte, y la verdad es que el proyecto pinta bien para la temporada que viene.

–En la campaña 2019-2020, ahora que se han quedado sin jugar competición europea, tendrán más tiempo para centrarse en la Liga y la Copa…

–Sí, al final te quitas cargas de viajes, de partidos… Es bonito jugar en Europa, es algo que no se olvida, pero es eso: vamos a centrarnos en la Liga y a ver si mejoramos en la Copa de la Reina, que lo tenemos pendiente.

El duelo contra Islandia, en el Fernando Argüelles a las 21.00 horas El encuentro que acogerá este viernes, a partir de las 21.00 horas, el Fernando Argüelles de Antequera no será un duelo cualquiera. Se trata del partido de ida del 'play-off' clasificatorio para el Mundial de Japón, que se disputará del 29 de noviembre al 15 de diciembre y para el que España todavía no ha conseguido su billete. Para ello, tendrá que sentenciar esta eliminatoria a ida y vuelta contra Islandia, siendo el segundo partido el próximo jueves fuera. Como cabeza de serie, en el momento del sorteo de este cruce, España quedó apartada de los duelos contra potencias como Noruega o Rumanía. Sin embargo, no hay que infravalorar al combinado islandés, por la potencia física de sus jugadoras, su defensa abierta y su buen planteamiento en la organización del juego. Para el partido de hoy las entradas (de 5 a 8 euros) pueden adquirirse en la web de 'Marca Entradas', las oficinas del club de balonmano Los Dólmenes, la papelería San Agustín, la tienda 'Spagnolo' en Antequera, y las últimas, en taquilla. También se puede seguir el encuentro en directo a través de Teledeporte.

Sole López, en el Fernanfo Argüelles esta semana. / A.J. GUERRERO

Test personal

- Tiene que responder lo primero que se le venga a la cabeza cuando le mencione los siguientes lugares, personas o conceptos. Si le nombro el Pérez Canca…

- Pienso en el Rincón Fertilidad.

- Espe López:

- Mi otra mitad.

- Selección:

- 'Guerreras'.

- Copa de la Reina:

- Se me viene la Copa de Ciudad Jardín.

- Francia (allí se jugó el último Europeo):

- Un sueño.

- Un gol:

- El primero que marqué debutando con la selección española, contra Argentina en Madrid.

- Farmacia (estudió para ser técnico en farmacia):

- Dolores de cabeza (ríe) y futuro también, es lo que he estudiado.

- Si le digo 'Decathlon' (trabajó allí):

- Juan Carlos, conocí a mi pareja trabajando allí un verano. Estuve tres veranos seguidos en el 'Decathlon' de Guadalmar y trabajábamos juntos.

- Capitana:

- Pepa Moreno.

- Despedida:

- No me gustan nada, las odio. La última que se me viene a la cabeza las de mis compañeras de este año y especialmente la de Nuria Andreu.

- Vacaciones:

- Felicidad (ríe).

- Y si le digo balonmano, en general:

- Mi estilo de vida.