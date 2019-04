La primera línea y la portería, el foco de los fichajes del Rincón Fertilidad La meta Diva, deteniendo un penalti en el pabellón El Limón de Alhaurín de la Torre, esta temporada / RAÚL ROMERO El club, que ya tiene a cinco jugadoras aseguradas para la próxima campaña, trabaja para reforzar el ataque y buscar competencia a Diva MARINA RIVAS Miércoles, 10 abril 2019, 00:10

Ante tantos nuevos nombres que están saltando a la palestra en las últimas semanas, el Rincón Fertilidad prefiere ser cauto. El mercado de fichajes de la máxima categoría del balonmano femenino, la Liga Guerreras Iberdrola, se encuentra en un movimiento constante y se ha intensificado aún más estos días cara a la planificación de las plantillas de la próxima temporada. En el caso del cuadro malagueño, hasta cinco nombres del actual equipo ya están asegurados para la campaña que viene: Sole y Espe López y la portera Diva, que han renovado sus contratos; la pivote brasileña Isaura, que llegó para reforzar al equipo en plena lesión de Rocío Campigli y continuará la próxima campaña, y el primer fichaje del conjunto, el de la primera línea bielorrusa y que milita en la liga polaca Hanna Yashchuk.

Cinco fijas y una baja bastante notable, la de la central Emma Boada, que recibió la llamada del Bera Bera, al que se incorporará cuando acabe su temporada en Málaga. Dada su polivalencia en la primera línea y la inestabilidad en esta zona de la pista en la segunda vuelta, el principal foco de búsqueda de fichajes se localiza ahí. La primera línea, la que refleja el potencial ofensivo de un equipo, comprende los puestos de laterales y centrales, como el de Boada. Un término que define al director de juego del ataque, con aptitudes para interpretar los partidos y habilidad para distribuir el balón y liderar la estrategia.

La capitana del Atlético Guardés, Estela Doiro, es una firme candidata a cubrir el vacío que dejará Boada en la posición de central y el propio club costasoleño ya ha mostrado su interés en ella. Sin embargo, aunque las negociaciones parecen ir por buen camino, todavía no se ha llegado a un acuerdo final, dado que la experimentada gallega también ha recibido ofertas de otros clubes. Con 28 años y 1,65 de altura, Doiro destaca por su agilidad, rapidez y capacidad goleadora; esta tempoarada es la segunda máxima anotadora de su equipo con una media de cuatro tantos por partido (un total de 84 en la Liga).

El segundo y no menos importante punto de mira del Rincón Fertilidad está en la portería, en concreto en una alternativa a Diva. La guardameta brasileña se ha convertido en uno de los pilares del equipo y sólo en la última jornada realizó hasta trece paradas. Sin embargo, en el periodo en el que estuvo lesionada a causa de un esguince, la segunda portera, Marta Vidal, no supo estar a la altura por su inexperiencia en la máxima categoría (tiene 19 años). Teniendo en cuenta que el tercer nombre bajo los palos es el de una canterana, todavía con menor experiencia, contar con una meta más experimentada en el equipo cara al nuevo año será indispensable. Aunque el club ya trabaja en ello, no se plantea hacerse eco de sus negociaciones hasta que la temporada esté más avanzada o, al menos, hasta que concluya la Copa de la Reina.