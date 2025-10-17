El Premio Reina Sofía a los valores del deporte recae en el Maratón de Málaga

Este viernes, el Consejo Superior de Deportes anunció el fallo de las ediciones correspondientes a los años 2023 y 2024 de los Premios Nacionales del ... Deporte. Unos galardones que en esta ocasión recayeron en importantes iconos actuales de nuestro deporte como es el caso de los futbolistas que recibieron el Balón de Oro Rodri y Aitana Bonmatí o a los medallistas olímpicos en marcha María Pérez y Álvaro Martín, entre otros.

Y precisamente uno de esos premios recayó, aunque de manera indirecta, en nuestra provincia, concretamente en el Maratón de Málaga, por una emotiva anécdota que acabó viralizándose en todo el mundo. Sucedió en la edición de 2023. A sólo unos metros de la meta, en el Paseo del Parque, tras el sobrehumano esfuerzo de realizar estos 42 kilómetros en poco más de dos horas, el atleta keniano Kimtai Kiprono comenzó a mostrar preocupantes signos de cansancio que le impedían avanzar con naturalidad y cruzar el arco.

Fue entonces cuando el valenciano Ricardo Rosado, que le pisaba los talones, en lugar de adelantarlo, ayudó al africano a llegar hasta el arco de meta, cediéndole así su quinto puesto. Un memorable gesto deportivo que no sólo supuso un puesto más en la clasificación, si no un aliciente económico, dado que los cinco mejores de la carrera contaba con un premio en metálico. De igual forma, la organización, viendo aquella escena, decidió igualar esta cuantía del quinto puesto y entregársela también a Rosado.

Ahora, el valenciano, cuya imagen dio la vuelta al mundo por su gesto en Málaga, ha sido reconocido en esta edición con el Premio Reina Sofía, que destaca el juego limpio y los valores del deporte. «Me salió del alma dejarle entrar antes que yo porque había sido mejor que yo durante todo el maratón. Siempre digo que correr un maratón es una experiencia vital, yo podría estar en la misma situación y me salió así». Aquellas fueron las palabras de Rosado en aquel 2023, un histórico momento que ahora ha sido reconocido como se merece.