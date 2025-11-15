Polideportivo malagueño: Victorias del Costa del Sol, el Heredia 21 y el Amivel

No dio lugar a momentos agónicos ni a reveses de última hora. El Costa del Sol Málaga sentenció ayer, por la vía rápida, su eliminatoria ... europea ante el Haukar al ganar el duelo de vuelta por 27-19. Realmente, ya tenía prácticamente sellado su pase a los octavos de final de esta EHF Cup gracias al abultado resultado de la ida en Islandia el pasado fin de semana (36-18). Ayer, ante su público, sólo debía cumplir un mero trámite.

Eso sí, no bajaron la marcha las malagueñas, que dominaron de inicio a fin tanto a nivel ofensivo como defensivo, haciendo ver que vuelven a ser candidatas al título continental esta temporada. Tras sellar esta eliminatoria con un 37-62 global, las de Suso Gallardo conocerán este martes a su próximo rival.

Mallorca 74-61 Unicaja Mijas El Unicaja Mijas no puede con el Mallorca

El Unicaja Mijas no pudo con el Mallorca, uno de los claros candidatos al ascenso. El conjunto balear cortó en seco la buena racha de las de Javier Pérez de los Reyes al imponerse en su pista (74-61) en un partido en el que se valió de su buena renta inicial (24-10) para tomar la delantera en el marcador. Mucho más ajustados fueron los dos siguientes cuartos, en el que las malagueñas sólo perdieron por una canasta. La reacción cajista llegó en el último cuarto (14-19), sin tiempo para remontadas. A pesar de la mejoría durante el encuentro, condenó al Unicaja la falta de acierto y las pérdidas de balón.

Cisne 30-25 Trops Málaga Derrota del Trops en Pontevedra

El Trops Málaga volvió a caer como visitante en su vuelta a la cancha. El regreso a la competición no sirvió de revulsivo ni de propósito de enmienda. Y es que el Trops cayó de nuevo lejos de su feudo, por segunda vez consecutiva, esta vez, ante el Cisne Pontevedra (30-25), en un partido en el que supo mantener el tipo durante la primera mitad, pero un mal inicio del segundo acto, que fue bien aprovechado por los locales para desnivelar de forma clara la balanza, marcó el devenir del duelo y dejó a los costasoleños sin opciones de remontada.

Unión África Ceutí 1-5 Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda Goleada del Heredia 21 para resarcirse fuera

Volvió a sonreír a domicilio el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda. El conjunto de Tete, que llevaba dos partidos consecutivos cayendo a domicilio (no así en su feudo, donde se mantiene invicto), logró resarcirse con una contundente victoria ante el Unión África Ceutí. Un encuentro que dominaron de inicio a fin y que cerraron con una nueva goleada. Fue sobresaliente la segunda mitad, en la que, tras el tanto inicial de Pabli (en el minuto 5 de la primera), sumaron los cuatro tantos restantes, por mediación de Nando (firmó un doblete), Kiko y Davilillo, que cerró el encuentro. Este sexto triunfo catapulta de nuevo al Heredia 21 al segundo puesto de la tabla en Segunda.

Giner de los Ríos 1-0 Hockey Málaga Rincón de la Victoria El Hockey Málaga cae en el último cuarto

Dura derrota la que sufrió ayer el Hockey Málaga Rincón de la Victoria, que sigue sin hallar la fórmula para encadenar triunfos en esta temporada de su debut en la División de Honor B. El equipo costasoleño cayó por la mínima en un exigente encuentro en casa del Giner de los Ríos, que con este triunfo pasa a liderar la clasificación del grupo. Aguantó estoico casi todo el partido el Hockey Málaga para llegar con la portería a cero hasta el último cuarto, momento en que el equipo valenciano al fin quitó las telarañas al marcador, con un decisivo gol en el minuto 49.

Pedralbes 3-2 RH Privé Benalmádena El RH Privé se queda con la miel en los labios

Se quedó con la miel en los labios el RH Privé Benalmádena. El conjunto cayó ayer por la mínima en casa del Pedralbes, un partido que su rival dominó en los tres primeros cuartos con un 2-0 a su favor. Sin embargo, en unos compases finales de locura, el cuadro malagueño logró empatar gracias a los goles de Pizarro y Kols (2-2). Por desgracia, un gol en el último minuto del conjunto rival frustró la remontada costasoleña, así como su opción de sumar, al menos un punto, en esta décima jornada. La suerte no acompañó esta vez al el equipo, que se mantiene colistade su grupo en la División de Honor B.

Pontevedra 15-8 Waterpolo Málaga Nueva derrota del Waterpolo Málaga

Se le resisten los triunfos esta temporada aun Waterpolo Málaga que aún no ha estrenado su casillero de victorias en Primera División, la segunda categoría nacional. El equipo femenino cayó en la piscina de un duro Pontevedra (candidato al ascenso), que no dio opción a su rival. El cuadro malagueño encajó un parcial inicial de 5-0 que le hizo marchar a remolque todo el partido. Mejoró su imagen en el segundo cuarto, que ganó por dos goles de renta, aunque su reacción fue insuficiente en una segunda parte en la que encajó ocho goles.

Mideba 72-82 Amivel Tercera victoria consecutiva del Amivel

A pesar de que el Amivel no era especialista en ganar en esta cancha, ayer logró dar un golpe sobre la mesa al tumbar por 10 puntos al siempre correoso Mideba extremeño (72-82). A pesar de que el duelo llegó bastante igualado al descanso (35-38), el conjunto veleño dominó en los parciales de los cuatro cuartos, encarrilando con decisión esta tercera victoria consecutiva de la temporada. El equipo se mantiene invicto y es tercero por diferencia de puntos.