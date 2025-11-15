Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
HEREDIA 21 MAÁLAGA CIUDAD REDONDA / BM COSTA DEL SOL / AMIVEL
Polideportivo

Polideportivo malagueño: Victorias del Costa del Sol, el Heredia 21 y el Amivel

Por su parte, cayeron esta jornada el Unicaja Mijas, el Trops, el Hockey Málaga Rincón de la Victoria, el RH Privé y el Waterpolo Málaga

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:23

Comenta
  1. Costa del Sol 27-19 Haukar

    El Costa del Sol espera rival en los octavos de final

No dio lugar a momentos agónicos ni a reveses de última hora. El Costa del Sol Málaga sentenció ayer, por la vía rápida, su eliminatoria ... europea ante el Haukar al ganar el duelo de vuelta por 27-19. Realmente, ya tenía prácticamente sellado su pase a los octavos de final de esta EHF Cup gracias al abultado resultado de la ida en Islandia el pasado fin de semana (36-18). Ayer, ante su público, sólo debía cumplir un mero trámite.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo
  2. 2 Málaga, en aviso amarillo por riesgo de hasta 20 litros en una hora
  3. 3 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  4. 4 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  5. 5 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  6. 6 Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos
  7. 7 El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual
  8. 8

    Un club de remo de Málaga restaura y devuelve al mar una jábega centenaria
  9. 9 Tres provincias andaluzas en aviso naranja: Aemet alerta de «chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes»
  10. 10

    Vermús con acento malagueño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Polideportivo malagueño: Victorias del Costa del Sol, el Heredia 21 y el Amivel

Polideportivo malagueño: Victorias del Costa del Sol, el Heredia 21 y el Amivel