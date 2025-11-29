Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Polideportivo malagueño: Jornada aciaga llena de dolorosas y ajustadas derrotas

Sólo el Hockey Málaga Rincón de la Victoria logró volver a la senda triunfal; cayeron el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda, el Trops Málaga, el Amivel, el RH Privé Benalmádena y el Waterpolo Málaga

Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:15

  1. Móstoles 2-1 Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda

    Al Heredia se le escapa el triunfo y vuelve a perder el liderato

El duelo en las alturas de la tabla en Segunda no acabó de la mejor manera para el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda. El conjunto ... que entrena Tete, que logró recuperar el liderato tras el triunfo de la semana pasada ante el Tafa, visitaba esta jornada a otro de los candidatos al ascenso, el siempre complicado Móstoles. El equipo malagueño salió a morder desde el minuto uno y logró romper el hielo anotando el primer gol del partido, por obra del capitán Miguel Conde, asistido por Nando Torres en el minuto 14. Se marchó por encima al descanso el cuadro malagueño, pero en la segunda parte llegó la reacción de los locales y lamentablemente, el Heredia 21 no halló la fórmula para volver a anotar. Un doblete de Palomares (minutos 30 y 34) con apenas cuatro minutos de diferencia, decantó el partido del lado de los locales (2-1). Así las cosas, el Móstoles (segundo) vuelve a adelantar al Heredia 21(tercero) en la tabla.

