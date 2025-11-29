Polideportivo malagueño: Jornada aciaga llena de dolorosas y ajustadas derrotas

El duelo en las alturas de la tabla en Segunda no acabó de la mejor manera para el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda. El conjunto ... que entrena Tete, que logró recuperar el liderato tras el triunfo de la semana pasada ante el Tafa, visitaba esta jornada a otro de los candidatos al ascenso, el siempre complicado Móstoles. El equipo malagueño salió a morder desde el minuto uno y logró romper el hielo anotando el primer gol del partido, por obra del capitán Miguel Conde, asistido por Nando Torres en el minuto 14. Se marchó por encima al descanso el cuadro malagueño, pero en la segunda parte llegó la reacción de los locales y lamentablemente, el Heredia 21 no halló la fórmula para volver a anotar. Un doblete de Palomares (minutos 30 y 34) con apenas cuatro minutos de diferencia, decantó el partido del lado de los locales (2-1). Así las cosas, el Móstoles (segundo) vuelve a adelantar al Heredia 21(tercero) en la tabla.

Oviedo 30-29 Trops Málaga El Trops planta cara, pero pierde en Oviedo

Otra 'final' que se le escapa al Trops Málaga y por poco. El conjunto costasoleño, con un partido pendiente aún, tenía una buena oportunidad esta jornada para salir al fin de los puestos de descenso en los que está sumido (segundo por la cola), un duelo ante un rival directo como es el Oviedo, que también lucha esta campaña por mantenerse en la División de Honor Plata. Sin embargo, no logró llevarse el gato al agua. El encuentro fue muy disputado de inicio a fin. Basta decir que la máxima renta del partido para los locales fue de tres tantos, en dos momentos puntuales, mientras que, la mayoría del tiempo, reinaron las tablas. Así, con un empate 29-29 llegaron ambos equipos a falta de 30 segundos del final. Comenzó entonces una jugada ensayada del Oviedo que acabó llegando a buen puerto (30-29). Aunque el Trops tuvo un tiro final para empatar, no se aprovechó.

Hockey Málaga Rincón de la Victoria 1-0 Las Rozas El Hockey Málaga recupera la sonrisa y vuelve a ganar

Ha costado sangre, sudor y lágrimas, pero al fin logró reencontrarse con el triunfo el Hockey Málaga Rincón de la Victoria. Este equipo recién ascendido encadenaba ya ocho jornadas desde su último triunfo, pero ayer, al fin, volvió a sonreír. El combinado costasoleño logró su tercera victoria de la temporada al imponerse por la mínima al Hockey Madrid-Las Rozas, ante su público (1-0). El gol de la victoria se hizo de rogar, hubo que esperar hasta el último cuarto, a sólo cinco minutos del final. Fue entonces cuando Cayetana Aluz logró ver puerta y dar el triunfo al equipo.

RH Privé Benalmádena 2-5 Rimas El RH Privé Benalmádena sigue en una mala racha

Sigue en problemas el RH Privé Benalmádena. El Conjunto malagueño no está encontrando la fórmula para encadena victorias esta temporada y, a falta de una jornada para el cierre de la liga regular y el inicio de los 'play-off' por la salvación, sigue sumido en la cola con sólo un triunfo en su haber. Ayer volvió a perder, en este caso, en su feudo, por 2-5 ante el AD Rimas. Tras encajar un parcial inicial de 0-3, reaccionó el RH Privé con dos goles de Ignacio Verdugo y Luciano Abba para acercarse (2-3). Sin embargo, tras el descanso, los locales encajaron dos tantos más que terminaron por ser decisivos.

Ilunion 91-83 Amivel Reyes Gutiérrez Amarga derrota del Amivel en el tramo final del partido

Triste derrota del Amivel Reyes Gutiérrez. Tras caer la pasada jornada ante el Bidaideak, el conjunto veleño salió a la cancha del Ilunion con ganas de resarcirse. Y contra todo pronóstico, el equipo consiguió llevar las riendas del encuentro en casa del todopoderoso líder, incluso durante tres de los cuatro cuartos del encuentro. Se marchó cinco arriba al descanso (39-44) y logró ampliar su renta en el tercer cuarto (61-68). Sin embargo, llegó la reacción del conjunto madrileño, en los compases finales, para dar la vuelta a la situación y evitar la victoria malagueña (91-83).

Waterpolo Málaga 7-11 Boadilla Cruel derrota del Waterpolo Málaga en el último cuarto

Tuvo más cerca que nunca la victoria, pero una vez más, el sueño murió en la orilla. Amarga derrota la que sufrió ayer el Waterpolo Málaga femenino para echar el cierre a la primera vuelta en la segunda categoría nacional. El cuadro costasoleño cayó en casa por 7-11 ante el equipo que le precede en la tabla, el Boadilla. Tras un sensacional tercer cuarto en el que anotó cinco goles, el conjunto local logró llegar al último cuarto empatado 7-7. Sin embargo, no supo gestionar la reacción del rival en los últimos minutos del partido y encajó un parcial de 0-4 que acabó sentenciando el encuentro.