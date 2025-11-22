Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

HEREDIA 21
Polideportivo

Polideportivo malagueño: El Heredia 21 gana y recupera el liderato en Segunda

El sábado se cierra con la importante victoria del conjunto de fútbol-sala de la capital y con las derrotas del Trops Málaga, el Amivel, el Waterpolo Málaga, el RH Privé Benalmádena y el Hockey Málaga Rincón de la Victoria

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:46

  1. Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda 4-2 Tafa

    El Heredia 21 gana y recupera el liderato

Sin perder la fe y luchando hasta el final. Así fue la espectacular victoria del Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda ayer en Carranque. El conjunto ... malagueño pasó apuros ante un Tafa que salió a morder y que, tras el tanto inicial de Pabli, dio la vuelta al marcador para ponerse por delante con un 1-2 de Martínez y Crespo que les llevó a marchar por encima al descanso. Pero llegó la reacción malagueña en la segunda mitad. Empató el canterano Carlos Romero para abrir boca y fueron el capitán Miguel Conde y Campano, casi sobre el pitido final, quienes terminaron de sellar un triunfo crucial. Una victoria de galones (4-2) que devuelve al equipo al liderato en Segunda tras la derrota del Móstoles y el empate del Wanapix.

