Polideportivo malagueño: El Heredia 21 gana y recupera el liderato en Segunda

Sin perder la fe y luchando hasta el final. Así fue la espectacular victoria del Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda ayer en Carranque. El conjunto ... malagueño pasó apuros ante un Tafa que salió a morder y que, tras el tanto inicial de Pabli, dio la vuelta al marcador para ponerse por delante con un 1-2 de Martínez y Crespo que les llevó a marchar por encima al descanso. Pero llegó la reacción malagueña en la segunda mitad. Empató el canterano Carlos Romero para abrir boca y fueron el capitán Miguel Conde y Campano, casi sobre el pitido final, quienes terminaron de sellar un triunfo crucial. Una victoria de galones (4-2) que devuelve al equipo al liderato en Segunda tras la derrota del Móstoles y el empate del Wanapix.

Trops Málaga 26-32 Burgos El Trops cae y sigue sumido en la zona baja

El Trops Málaga no pudo sacar adelante su difícil compromiso ante uno de los aspirantes al ascenso a la Asobal, el San Pablo Burgos, con el que perdió en su feudo por 26-32. Pese a la dureza del rival, el cuadro malagueño salió a la cancha con la idea de que se jugaba más que dos puntos por su delicada situación en la tabla clasificatoria, tras encadenar dos derrotas consecutivas, ambas como visitante, y encontrándose con un partido menos, lo que le ha llevado a situarse en la parte baja de la clasificación. Una jornada más, el Trops dormirá en puestos de descenso.

Amivel 70-79 Bideideak El Bidaideak rompe la racha del Amivel

Llegó a acariciar la remontada, pero por desgracia, esta no llegó. El Bidaideak vasco cortó ayer con la gran racha del Amivel en este inicio de Liga, en el que marchaba invicto con tres triunfos. Este correoso rival se impuso por 70-79 en un partido muy igualado. Todo se decidió en el último cuarto, que comenzó sólo con dos puntos de ventaja para los locales. No halló la fórmula el cuadro veleño para frenar el arreón final de su rival.

Dos Hermanas 15-8 Waterpolo Málaga El Waterpolo Málaga cede en el derbi andaluz

Se repite la historia. Al igual que sucedió este verano en la Copa de Andalucía, el Dos Hermanas se impuso con solvencia al Waterpolo Málaga femenino, en esta ocasión por 15-8. Cayó del lado del conjunto sevillano el primer derbi andaluz de la temporada en la segunda categoría nacional. Una nueva derrota para las malagueñas, que aún no han ganado esta campaña y se sitúan colistas.

Hockey Málaga Rincón de la Victoria 0-1 Pozuelo Ajustada derrota del Hockey Málaga

Un gol temprano de Monterrubio acabó condenando ayer al Hockey Málaga Rincón de la Victoria. Pese a la buena imagen mostrada buena parte del encuentro, el conjunto costasoleño cayó por la mínima ante el Pozuelo, que anotó su único tanto en el primer cuarto.

RH Privé Benalmádena 1-4 Egara El RH PRivé no puede con el Egara

Nueva derrota del RH Privé Benalmádena, que a falta de dos jornadas para el fin de la liga regular, deberá pelear en los 'playoff' por la permanencia. El conjunto costasoleño no halló la fórmula para ganar al Egara y cayó por 1-4, que sentenció el partido en el último cuarto, anotando los dos últimos tantos.