Polideportivo malagueño: Fin de semana marcado por el duelo de recién ascendidos entre el CAB Estepona y el Leganés

Hasta ahora, el Ingeniería Ambiental CAB Estepona ha dejado pasar hasta dos oportunidades de oro, partidos ante rivales que pelearán por la permanencia y en ... los que ha llegado a ir ganando en diversos momentos. Sin embargo, ninguna oportunidad como ésta para estrenar el casillero de victorias. El conjunto de Francis Tomé, ascendido a la élite tras ganar la fase de ascenso, recibirá en casa al Leganés, el campeón de la Liga Challenge del pasado curso y por tanto, el ascendido por la vía rápida.

Cabe señalar que el conjunto madrileño ya logró ganar un partido, en la jornada de su debut ante el Cadi La Seu, desde entonces, tampoco ha ganado. Este duelo entre iguales, que se retransmitirá en directo por Teledeporte, será el primero del CAB Estepona en su feudo, el pabellón José Antonio Pineda, que se encontraba de reformas para adaptarse a la categoría, también supondrá el regreso del conjunto a casa tras dos jornadas jugando a domicilio.

Costa del Sol Málaga - Guardés Sábado, 19.00 Duelo de nivel en las alturas de la Liga Guerreras Iberdrola

Tras una semana de parón en la competición por compromisos internacionales, el Costa del Sol vuelve a la acción... Y de qué manera. El equipo de Suso Gallardo comenzará un maratón de siete partidos en los próximos veintiún días, entre los duelos ligueros y los de la competición europea. Y este intenso calendario comenzará con uno de los partidos más duros del año, en casa, ante el subcampeón de la Liga, el Guardés. El conjunto gallego, uno de los rivales más complejos del cuadro malagueño en estos últimos años, llega con sólo un punto más en la tabla por lo que la victoria de este fin de semana podría darle al Costa del Sol ese segundo puesto liguero que actualmente ocupa su rival. Es más, en caso de perder el Bera Bera con el Granollers, incluso podrían pelear por dormir líderes esta noche.

Bosonit - Unicaja Mijas Sábado, 19.00 A Logroño en busca de la quinta victoria consecutiva

El Unicaja Mijas se resiste a bajarse de la nube. El equipo de Javier Pérez de los Reyes ha comenzado el año como un tiro, impulsado gracias a sus cuatro victorias hasta el co-liderato de la Liga Challenge, invicto. Este sábado, en la cancha del Bosonit Unibasket riojano (al cual no se medía desde hace tres temporadas, en Liga Femenina 2), buscará su quinta victoria consecutiva. Lo hará ante un equipo que busca afianzarse en el 'top-7' y que actualmente suma dos victorias y dos derrotas. El Unicaja Mijas deberá prestar especial atención a la alero Linda Van Schaik, la escolta María Llorente y la pívot Tereza Sedláková, el trío que lidera el juego riojano.

Móstoles - Nueces de Ronda Atlético Torcal Sábado, 16.00 El Atlético Torcal quiere poner fin a su mala racha

Hace cuatro jornadas que el Nueces de Ronda Atlético Torcal no se reencuentra con la victoria en Primera División y este fin de semana tendrá una buena oportunidad para romper en seco con esta mala racha. El combinado malagueño, que ya se encuentra en el límite de los puestos de descenso, viajará al feudo de un Móstoles que le precede en la tabla, sólo con una victoria más en su haber, y que pese a contar con experiencia en la élite, tampoco atraviesa su mejor momento. Se prevé un duelo intenso, especialmente, por comenzar a sumar y alejarse del descenso.

Trops - Alcobendas Sábado, 18.0 El Trops necesita volver a ganar para salir de la zona baja

Ganar. Esta es la única consigna que se ha venido repitiendo en el vestuario del Trops Málaga a lo largo de toda esta semana, tras la dura derrota, la jornada anterior, en la cancha del Zaragoza. Con esta mentalidad positiva debe salir a la pista el cuadro malagueño en su enfrentamiento ante el Alcobendas, que llegará a casa como farolillo rojo en la tabla, después de no haber conseguido puntuar en ninguno de los seis compromisos disputados hasta la fecha. El Alcobendas es un histórico en la categoría. Incluso, ha militado en la liga Asobal y cuenta con una cantera inagotable de buenos jugadores. Sin embargo, no ha empezado bien la competición esta temporada, aunque el equipo madrileño confía en que la reacción llegará más pronto que tarde y en esas está.

SPV - RH Privé Benalmádena Sábado, 15.00 El RH Privé, con todo cara al inicio de la segunda vuelta

Tras poner fin a la primera vuelta como colista, el RH Privé Benalmádena deberá poner toda la carne en el asador en esta nueva fase de la temporada regular en la División de Honor B si quiere pelear por la salvación. Una vuelta que comienza en la cancha del SPV de San Sebastián de los Reyes, contrincante que es séptimo de la clasificación y que, en la primera jornada del año, logró derrotar por la mínima a los benalmadenses (2-3).

Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda Domingo, 13.00 El Heredia 21, a por el triunfo en casa para recuperar el liderato

Tras encajar la primera derrota de la temporada, al caer por la mínima ante El Ejido (2-3), el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda se enfrenta a otro duelo en las alturas de la Segunda División, algo que ya se ha dado varias veces en este intenso inicio de temporada. El conjunto de Tete recibe en Carranque al equipo que le arrebató el liderato la pasada jornada, el Wanapix de Zaragoza, rival que también peleará por el ascenso a la élite esta temporada y que aún no ha perdido este curso. Junto al Heredia 21, es el máximo anotador de la Liga, por lo que se prevé un duelo intenso.

Elx - Waterpolo Málaga Sábado, 15.00 El Waterpolo Málaga, a Elche en busca de su primera victoria

Tercer partido de la temporada para un Waterpolo Málaga femenino que continúa en la búsqueda de su primera victoria. Tras dos contundentes derrotas en las jornadas previas, el equipo de Sara Fernández intentará cambiar su rumbo en la piscina del Elx, que con un balance de una victoria y una derrota, ocupa el ecuador de la tabla en esta segunda categoría nacional, la Primera División.

Hockey Málaga Rincón de la Victoria - Egara Domingo, 10.00 El Hockey Málaga quiere repetir la historia ante el Egara

El Hockey Málaga Rincón de la Victoria comienza la segunda vuelta en casa, este fin de semana, y lo hace ante el mismo rival con el que sorprendió en la primera jornada, al debutar con un laborioso triunfo, el primero como recién ascendido. El cuadro malagueño buscará repetir la historia, ahora además como local. Sin embargo, no pondrá las cosas fáciles el Egara, que selló una buena primera vuelta que le impulsó hasta el segundo puesto de la tabla, con 4 puntos más que las malagueñas.