CAB ESTEPONA
Polideportivo malagueño: Fin de semana marcado por el duelo de recién ascendidos entre el CAB Estepona y el Leganés

También compiten el Costa del Sol Málaga, el Nueces de Ronda Atlético Torcal, el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda, el Trops Málaga, el Waterpolo Málaga, el RH Privé Benalmádena y el Hockey Málaga Rincón de la Victoria

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:17

  1. CAB Estepona - Leganés Domingo, 11.00

    El CAB Estepona, a por el triunfo en el duelo de recién ascendidos

Hasta ahora, el Ingeniería Ambiental CAB Estepona ha dejado pasar hasta dos oportunidades de oro, partidos ante rivales que pelearán por la permanencia y en ... los que ha llegado a ir ganando en diversos momentos. Sin embargo, ninguna oportunidad como ésta para estrenar el casillero de victorias. El conjunto de Francis Tomé, ascendido a la élite tras ganar la fase de ascenso, recibirá en casa al Leganés, el campeón de la Liga Challenge del pasado curso y por tanto, el ascendido por la vía rápida.

