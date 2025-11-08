Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

López, en Islandia. Costa del Sol

Polideportivo malagueño: El Costa del Sol vence en Islandia y sentencia la eliminatoria

El Unicaja Mijas y el Heredia 21 también consiguieron valiosos triunfos este sábado

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:08

  1. Balonmano

    Exhibición del Costa del Sol (18-36)

El Costa del Sol Málaga dio un golpe en la mesa en Islandia para sellar buena parte del billete al 'Last 16' de la EHF ... European Cup. En la ida, en el Ithrottamidstod Hauka Asvellir, mostró una versión impoluta y altamente competitiva para ser muy superior al Haukar. Un 18-36 contundente que deja muy encarrilada la vuelta de la Round 3, que se disputará el próximo sábado, a las 19:00 horas, en el Pérez Canca. Notable semana en la carretera para las panteras, que estuvo muy cerca de ser de nota muy alta. Ahora recargarán pilas de manera rápida, pues la última semana antes del parón por el Campeonato del Mundo viene con dos nuevos partidos. Están rindiendo muy bien las 'panteras' en este tramo del curso.

