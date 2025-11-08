Polideportivo malagueño: El Costa del Sol vence en Islandia y sentencia la eliminatoria

El Costa del Sol Málaga dio un golpe en la mesa en Islandia para sellar buena parte del billete al 'Last 16' de la EHF ... European Cup. En la ida, en el Ithrottamidstod Hauka Asvellir, mostró una versión impoluta y altamente competitiva para ser muy superior al Haukar. Un 18-36 contundente que deja muy encarrilada la vuelta de la Round 3, que se disputará el próximo sábado, a las 19:00 horas, en el Pérez Canca. Notable semana en la carretera para las panteras, que estuvo muy cerca de ser de nota muy alta. Ahora recargarán pilas de manera rápida, pues la última semana antes del parón por el Campeonato del Mundo viene con dos nuevos partidos. Están rindiendo muy bien las 'panteras' en este tramo del curso.

Baloncesto El Unicaja Mijas sigue con su idilio en el Martín Urbano

Nada cambió en el Martín Urbano en la séptima jornada de la LF Challenge. El conjunto malagueño volvió a firmar un sólido triunfo en el derbi andaluz ante el equipo sevillano, 100-59, completando el pleno en casa, con cuatro de cuatro triunfos.

Fútbol-sala Épico triunfo del Heredia 21 en Carranque (4-3)

Se resarció, y de qué manera, el conjunto malagueño en su casa ante el Barça Atlétic, en un partido que le sirvió, además, para reencontrarse con la victoria tras su pinchazo, hace una semana, en San Pedro del Pinatar. Fue un partido épico y muy apretado que supo decantar el Heredia 21 con inteligencia y veteranía, porque pocos equipos conocen la categoría de plata como el de Tete y Crispi, que seguirá una semana más en puestos de promoción de ascenso, donde espera hacerse fuerte a lo largo de la temporada. Pablo decantó el encuentro a un minuto del bocinazo final regar de alegría el parqué del Pérez Canca.

Hockey El Hockey Málaga cede ante el Barcelona

No tuvo su mejor tarde el Hockey Málaga, que cayó, aunque por la mínima, en la casa del Fútbol Club Barcelona (2-1). Se queda, de este modo, en la penúltima posición de la tabla en la División de Honor B, la segunda categoría, con la pena de haber cedido ante un rival directo. El conjunto azulgrana está sólo un puesto por encima de las malagueñas, aunque ahora con un triunfo más. La semana que viene, nuevo compromiso a domicilio, ante el Giner de los Ríos, en Valencia.

Waterpolo El Waterpolo Málaga continúa sin ganar (9-17)

No era fácil y no partía favorito el Waterpolo Málaga, que cayó en Inacua ante el Santa Eulalia de Hospitalet por un abultado 9-17. De este modo, el cuadro malagueño sigue siendo colista de su grupo, en la segunda categoría, con cero puntos en su casillero después de no conseguir sacar adelante ninguno de sus primeros cuatro partidos ligueros. La semana que viene cruzará España de punta a punta para visitar al Pontevedra, que es además el líder del grupo.