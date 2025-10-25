Polideportivo malagueño: El Costa del Sol y el Unicaja Mijas pierden su imbatibilidad

Llegó la primera derrota de la temporada para un Costa del Sol que, hasta la fecha, se mantenía invicto tanto en Liga como en Europa. ... Un duro duelo ante el Guardés en el que este venció por la mínima en el día del regreso de Silvia Arderius a la pista tras su maternidad. Tras un arrollador comienzo del Guardés, que logró un +4 inicial, Medeiros consiguió firmar tablas por primera vez en el ecuador de la primera mitad. Es más, con el tanto consecutivo de Barros, el equipo local conseguía ponerse por encima. A partir de entonces, reinaron las tablas. Pese a que las gallegas recuperaron un +2 antes del descanso (10-12), tras este apretaron las malagueñas para empatar. Sin embargo, el Guardés, con una marcha extra en los últimos 10 minutos, volvió a tomar las riendas, llegando a alcanzar tres tantos de renta que se tornaban casi irremontables. Sin embargo, dos tantos de Clabel y uno de Martina devolvieron al equipo a la lucha por la victoria. Por desgracia, sin tiempo para la remontada.

Móstoles 4-3 Nueces de Ronda Atlético Torcal El Atlético Torcal pierde tras encajar un gol en el último minuto

Derrota cruel la que sufrió el Nueces de Ronda Atlético Torcal. Por quinta jornada consecutiva, el equipo de Víctor Quintero sigue sin reencontrarse con la victoria. Peleó hasta el final ante un rival directo en esta lucha por la permanencia, como es el Móstoles, pero acabó cayendo tras encajar el último y decisivo gol en el minuto 39, a uno del final.

Fue un duelo tremendamente disputado en el que las malagueñas llegaron a ponerse incluso por delante con el 1-2 de Marta Escribano en el minuto 12. Sin embargo, al descanso reinaron las tablas. Volvió a empatar Ale Rochel en el minuto 28 para hacer el 3-3, pero no consiguió consumar la remontada el equipo costasoleño, que no logró ver puerta en el tramo final y acabó encajando el 4-3. Con esta derrota, el equipo se mete en los puestos de descenso (tercero por la cola en Primera).

Bosonit 77-49 Unicaja Mijas El Unicaja Mijas sufre en Logroño su primera derrota del curso

El Bosonit Unibasket puso fin a la impecable racha del Unicaja Mijas en la Liga Challenge. El conjunto de Javier Pérez de los Reyes no pudo frenar el torrente de juego de las riojanas, que mostraron todo su potencial, tanto en ataque como en defensa, y anularon al equipo malagueño con un sistema defensivo cambiante y una gran actuación de Linda Van Schaik, que firmó 30 puntos. No fue el mejor día para el cuadro caijsta, que no logró encontrar su ritmo habitual a nivel ofensivo y aunque mejoró su imagen en el último cuarto, cedió en los parciales de los tres primeros.

SPV 3-1 RH Privé Benalmádena Continúa la racha negativa del RH Privé Benalmádena

El RH Privé Benalmádena no logra levantar cabeza esta temporada en la División de Honor B masculina. El conjunto malagueño se mantiene como colista en el inicio de la segunda vuelta, tras encajar su sexta derrota de la campaña y la segunda ante el SPV de San Sebastián de los Reyes, esta vez, a domicilio. El equipo madrileño 3-0 arriba tras ver puerta en el primer cuarto y sumar otros dos goles en el tercero. En el cuarto, ya sin tiempo para remontadas, logró sacarse la espinita el RH Privé, por mediación de su máximo artillero, Dimitri Kools. Un resultado que sólo indica que aún falta trabajo por delante para lograr la permanencia.

Trops Málaga 29-19 Alcobendas ElTrops se resarce y vence con comodidad al Alcobendas

El Trops Málaga volvió a la senda del triunfo. Después de dos derrotas consecutivas, frente al Sevilla y Zaragoza, el equipo reaccionó en su importantísimo compromiso ante el Alcobendas, al que superó por 29-19, en un partido en el que ambos conjuntos se jugaban más que dos puntos. Y es que los madrileños llegaban como farolillo rojo, sin estrenar su casillero, y el cuadro de la Costa del Sol afrontaba el envite como antepenúltimo clasificado, posición a la que había caído después de las dos derrotas cosechadas las dos últimas semanas. Además, cabe señalar que el Trops ha recuperado a un hombre clave del vestuario, Alberto Castro, que ha regresado al equipo con el ánimo de ayudarlo a crecer en la tabla clasificatoria.

Elx 20-8 Waterpolo Málaga femenino Otra contundente derrota para el Waterpolo Málaga

Tercera jornada y tercera derrota contundente del Waterpolo Málaga en la segunda categoría nacional femenina. El conjunto, muy rejuvenecido, aún no ha hallado la clave de la victoria. Este fin de semana volvió a caer holgadamente, en esta ocasión ante el Elx, y por goleada (20-8), con dos cuartos en los que encajó 6 dianas. Este resultado mantiene al equipo en el puesto de colista y como el más goleado por el momento.