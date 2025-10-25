Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

BM COSTA DEL SOL / AT. TORCAL / EMILIO DUARTE
Polideportivo malagueño: El Costa del Sol y el Unicaja Mijas pierden su imbatibilidad

El único equipo que consiguió la victoria este sábado fue el Trops Málaga, que se impuso con solvencia al Alcobendas

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:46

  1. Costa del Sol Málaga 23-24 Guardés

    El Guardés pone fin a la racha triunfal del Costa del Sol Málaga

Llegó la primera derrota de la temporada para un Costa del Sol que, hasta la fecha, se mantenía invicto tanto en Liga como en Europa. ... Un duro duelo ante el Guardés en el que este venció por la mínima en el día del regreso de Silvia Arderius a la pista tras su maternidad. Tras un arrollador comienzo del Guardés, que logró un +4 inicial, Medeiros consiguió firmar tablas por primera vez en el ecuador de la primera mitad. Es más, con el tanto consecutivo de Barros, el equipo local conseguía ponerse por encima. A partir de entonces, reinaron las tablas. Pese a que las gallegas recuperaron un +2 antes del descanso (10-12), tras este apretaron las malagueñas para empatar. Sin embargo, el Guardés, con una marcha extra en los últimos 10 minutos, volvió a tomar las riendas, llegando a alcanzar tres tantos de renta que se tornaban casi irremontables. Sin embargo, dos tantos de Clabel y uno de Martina devolvieron al equipo a la lucha por la victoria. Por desgracia, sin tiempo para la remontada.

