Polideportivo malagueño: El Costa del Sol, a tramitar su pase a los octavos de final en Europa

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:08
Costa del Sol - Haukar (Sábado, 19.00)
El Costa del Sol, a tramitar su pase a los octavos de final en Europa
Dado el resultado del partido de ida, el duelo de este sábado por la tarde resultará un mero trámite para el Costa del Sol Málaga. El conjunto de Suso Gallardo deberá sentenciar hoy su eliminatoria de la EHF European Cup ante el Haukar islandés, contrincante al que ganó con solvencia (18-36) en su país. Un partido en el que brilló con luz propia Isa Medeiros, incombustible con 10 goles en su cuenta. De culminar la eliminatoria en el Pérez Canca, tendrá ya en su mano el pase a los octavos de final de la competición, donde se endurece normalmente el juego.
Una semana dura para el equipo, que afronta estos días toda una maratón de partidos. Sin ir más lejos, adelantó su compromiso liguero contra La Rioja al miércoles y logró imponerse, esta vez con sufrimiento, por sólo un gol. Dado que este duelo ante el Haukar está prácticamente sentenciado, el técnico malagueño podrá jugar con las rotaciones para dar más descanso a algunas jugadoras.
Mallorca - Unicaja Mijas (Sábado, 19.00)
Duelo en las alturas de la Liga Challenge entre el Unicaja Mijas y el Mallorca
Después de romper la barrera de los 100 puntos en una sensacional victoria ante el recién ascendido Cajasol Sevilla (100-59) la pasada jornada, el Unicaja Mijas afronta uno de sus partidos más complicados de la temporada, además, a domicilio. El equipo de Javier Pérez de los Reyes visita a uno de los favoritos al ascenso, con uno de los mayores presupuestos de la Liga Challenge, el Azul Marino Mallorca Palma, que la pasada campaña cayó ante el CAB Estepona en las semifinales de la Final Four por el ascenso.
Un duelo en la zona alta de la tabla entre un cuadro balear que es segundo (con un partido menos) y el único invicto, y un conjunto andaluz que es cuarto clasificado, con un punto menos, que sólo ha sido derrotado en una ocasión y que llega pisando fuerte esta temporada.
Unión África - Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda (Sábado, 19.00)
El Heredia 21, a Ceuta a reecontrarse con la victoria
El Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda tiene una meta clara este fin de semana: regresar a la senda triunfal. El cuadro malagueño, que comenzó la campaña en Segunda escalando hasta el liderato, ha encajado dos derrotas consecutivas en estas dos últimas jornadas, ante el Pinatar y el Barça Atlétic. Ahora, sólo ansía resarcirse en la cancha del Unión África Ceutí, un rival accesible sobre el papel, que lucha por la salvación y que sólo ha ganado en una ocasión. Sin duda, una oportunidad de oro para el conjunto dirigido por Tete, que no puede despegarse de la zona noble si desea pelear en los 'play-off' de ascenso a la élite nacional.
Pontevedra - Waterpolo Málaga (Sábado 17.45)
Salida complicada para el Waterpolo Málaga, que visita al líder
-
Esta su segunda campaña en la segunda categoría nacional está resultando bastante complicada para un renovado y rejuvenecido Waterpolo Málaga femenino. El conjunto de la capital costasoleña, que aún no ha logrado estrenar su casillero de victorias, afrontará otro complicado compromiso este fin de semana. El equipo viaja a la piscina del líder del grupo en Primera División, el Pontevedra, un rival que no conoce la derrota y que se coloca también líder de anotación. Una dura tarea para las malagueñas, que buscarán ofrecer su mejor versión para plantar cara
Pontevedra - Trops (Sábado, 18.00
ElTrops visita al Pontevedra en su vuelta a la cancha
-
El Trops Málaga regresa a la competición, después de que la semana pasada se viera obligado a aplazar su compromiso liguero ante el Sagunto y la eliminatoria de la Copa del Rey frente al Benidorm, debido a compromisos internacionales de sus técnicos. De vuelta a la cancha, el conjunto malagueño se medirá, en tierras gallegas, al Cisne Pontevedra. El cuadro de la Costa del Sol necesita los dos puntos en su salida a Galicia para abandonar la parte baja de la tabla clasificatoria. Sin embargo, la presa no será nada fácil, ya que el Cisne, el décimo clasificado con nueve puntos, llega a este envite con la moral alta, tras ganar al Oviedo.
Pedralbes - RH Privé Benalmádena (Sábado, 16.00)
El RH Privé quiere repetir la historia y ganar al Pedralbes
-
Tras rozar la victoria la pasada jornada, el RH Privé Benalmádena busca resarcirse ante el rival que ocupa el cuarto puesto de la tabla en la División de Honor B, el Pedralbes. El equipo malagueño, que es colista con sólo 4 puntos, debe apurar sus opciones de sumar en estas cinco últimas jornadas si desea seguir aspirando a pelear por el 'playoff' por el título en lugar de por el descenso. Se da la casualidad que el único triunfo del conjunto benalmadense fue en la primera vuelta ante este rival catalán, por 4-3. Ahora, busca repetir la historia.
Giner de los Ríos - Hockey Málaga Rincón de la Victoria (Sábado, 12.00)
El Hockey Málaga afronta una de sus salidas más duras
-
El Hockey Málaga Rincón de la Victoria viaja este fin de semana a la comunidad valenciana para medirse al Giner de los Ríos. Se trata de un rival que puja por ascender a la División de Honor y que aunque se coloca segundo de la tabla, es el que menos partidos ha perdido en estas diez jornadas disputadas, tan sólo uno. Eso sí, ya en la primera vuelta de la competición, el conjunto costasoleño logró plantar cara; perdió por la mínima al encajar un solo gol y en esta ocasión buscará devolverle la moneda en su feudo para seguir sumando puntos cara a la salvación.
Guiniguada - Málaga femenino (Domingo, 13.00)
El Málaga femenino quiere extender su buen momento
-
El Málaga femenino vuelve a viajar al archipiélago canario este fin de semana para medirse al Guiniguada, un rival correoso que actuamente ocupa el tercer puesto de la tabla en el grupo 3 de Segunda RFEF. Un buen test para medir el gran momento del conjunto blanquiazul, que llega tras firmar dos contundentes victorias en las últimas jornadas, ambas con portería a cero y la última de ellas, además por goleada a otro conjunto canario, el Juan Grande (7-0). Un buen aliciente para ir a por la tercera victoria.
