Polideportivo malagueño: El CAB Estepona visita la cancha del campeón de Liga

Esta es, sin duda, la salida más complicada de la temporada. Ante un Valencia que en la campaña 2023-24 logró un histórico triplete (Liga, ... Copa y Supercopa), que consiguió revalidar la Liga el pasado curso y que se alza con el mayor presupuesto de toda la Liga Femenina Endesa. Aunque en cierto modo, resultará gratificante para el Ingeniería Ambiental CAB Estepona poder medirse a un rival de este calibre tras su ascenso a la élite, lo cierto es que no será nada sencillo su duelo.

El conjunto de Francis Tomé aun sigue puliendo su estilo de juego, sustentado actualmente por el talento individual de un selecto grupo de jugadoras como Conner, Koné o Dongue. Sin embargo, la mejoría del combinado ha sido palpable en estas últimas jornadas. Sin ir más lejos, se quedó a sólo seis puntos de ganar la última jornada al campeón de la última Supercopa, el Casademont Zaragoza. Sin nada que perder, el CAB Estepona intentará dar su mejor versión para plantarle cara a un Valencia que aunque segundo en la tabla actualmente, acumula la mejor racha de triunfos (6).

Móstoles - Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda Sábado, 18.30 El Heredia 21, a Móstoles a mantener el liderato

Avanzar por el camino correcto sin distracción. Eso es lo que busca el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda esta jornada. Ha sido capaz de dejar atrás una serie de derrotas fuera de casa y reponerse con varias victorias seguidas que le han elevado hasta el primer puesto de la clasificación. Hoy afronta una exigente prueba de fiabilidad en Móstoles frente a uno de esos oponentes que le siguen de cerca. Motiva proteger el liderato, pero lo más valioso en estos momentos es encontrar la respuesta adecuada para salir del pabellón con un botín de puntos, algo que no está siendo nada fácil este curso.

Oviedo - Trops Málaga Saábado 18.30 El Trops, ante un rival directo por la salvación

Cuando restan solo cuatro encuentros para el final de la primera vuelta en la División de Honor Plata, el Trops Málaga afronta la jornada ante el Oviedo, encuentro de alto voltaje, que se disputará en el pabellón de Vallobín, entre dos equipos que atraviesan una mala racha de resultados que lo sitúan en la parte baja de la tabla clasificatoria, penúltimo, el cuadro malagueño, con seis puntos y un partido menos, y antepenúltimo el Oviedo, con los mismos puntos. El Trops, por tanto, se verá las caras ante un rival directo por la salvación.

Ilunion - Amivel Sábado, 18.00 Una visita a la pista más complicada de la Liga

Quinta jornada y tercera salida para el Amivel Reyes Gutiérrez en este inicio de Superliga - Fundación Once, que este próximo fin de semana viajará hasta la capital española para hacer frente al que quizá sea el equipo más complicado y más en forma de la competición. El Ilunion espera a los de Jorge Borba en el Pabellón Canal de Isabel II para que se juegue uno de los partidos más importantes de la jornada. Con tres victorias y una derrota, los veleños llegan en buena dinámica al encuentro ante el líder, sabiendo que para hacerle frente a un equipo de esta dimensión se deben minimizar errores y estar muy concentrados los 40 minutos.

Hockey Málaga Rincón de la Victoria - Las Rozas Sábado, 17.00 Complicado duelo en casa para el Hockey Málaga

A falta de dos semanas para el fin de la fase regular, el Hockey Málaga Rincón de la Victoria ya está matemáticamente dentro de los 'playoff' por la mantenerse en la categoría. Aun así, el conjunto costasoleño peleará en estos dos partidos por alcanzar mejores sensaciones. El primero de estos duelos será ante el correoso equipo de Las Rozas, actualmente tercero de la tabla con cuatro victorias más en su haber. Sin duda, un duelo complicado para el conjunto visitante, segundo por la cola.

RH Privé Benalmádena -Rimas Sábado, 15.00 El RH Privé, a mejorar sensaciones en casa

Penúltimo partido de liga regular para el RH Privé Benalmádena. El equipo regresa a casa para medirse al AD Rimas, conjunto que marca el ecuador de la tabla con cuatro victorias más en su casillero. El cuadro costasoleño buscará una mejoría cara a subir el ánimo del equipo antes de encarar los 'playoff' en los que luchará por la salvación. No está siendo un año sencillo para el conjunto, que sólo ha ganado una vez en las doce jornadas de competición ya disputadas.

Waterpolo Málaga - Boadilla Sábado, 16.00 Duelo crucial ante un rival directo

Tras la dura derrota de la pasada semana en el derbi andaluz contra el Dos Hermanas, el Waterpolo Málaga femenino vuelve a su piscina para recibir al Boadilla madrileño. Será una oportunidad de oro para que las malagueñas puedan resarcirse tras seis jornadas sin ver la victoria. Y es que este contrincante les precede en la tabla de la segunda categoría nacional, sólo con una victoria en su haber. Lograr el primer triunfo del año sería crucial para cerrar la primera vuelta con mejor sabor de boca e intentar mejorar sensaciones en la segunda, por supuesto, siempre mirando por el objetivo principal del club: la permanencia.