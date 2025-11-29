Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

FLORIN NOVAC
Polideportivo malagueño: El CAB Estepona visita la cancha del campeón de Liga

Además de este duelo ante el Valencia, también compiten el Heredia 21, el Trops Málaga, el Amivel, el RH Privé Benalmádena, el Hockey Málaga Rincón de la Victoria y el Waterpolo Málaga

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:32

  1. Valencia - Ingeniería Ambiental CAB Estepona Domingo, 12.15

    El CAB Estepona visita al campeón de Liga

Esta es, sin duda, la salida más complicada de la temporada. Ante un Valencia que en la campaña 2023-24 logró un histórico triplete (Liga, ... Copa y Supercopa), que consiguió revalidar la Liga el pasado curso y que se alza con el mayor presupuesto de toda la Liga Femenina Endesa. Aunque en cierto modo, resultará gratificante para el Ingeniería Ambiental CAB Estepona poder medirse a un rival de este calibre tras su ascenso a la élite, lo cierto es que no será nada sencillo su duelo.

