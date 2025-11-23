Polideportivo malagueño: El CAB Estepona sorprende y roza el triunfo ante el Zaragoza

Una auténtica montaña rusa de partido. El Ingeniería Ambiental CAB Estepona sorprendió en su feudo, ante uno de los candidatos el título, el vigente campeón ... de la Supercopa de España Casademont Zaragoza. El conjunto de Francis Tomé cayó por sólo cinco puntos (70-75), con el valor añadido de la espectacular remontada del equipo al volver al partido tras marchar más de 20 puntos por detrás en el marcador. Una Madison Conner estelar (21 puntos), Sika Koné (15 puntos y 12 rebotes) y Leia Dongue (15 puntos y 6 rebotes), fueron clave en el tercer cuarto (20-17) para acercar posturas y recuperar la fe del conjunto, que marchaba a remolque desde el 19-30 inicial.

Lo intentó hasta el final el CAB Estepona, pero en el tramo final, jugó largo el Zaragoza para asegurar una victoria que les permite continuar en lo más alto de la clasificación. Cabe hacer una mención especial a la andaluza Conchi Satorre ausencia ayer al sufrir la trágica pérdida de su madre.

Unicaja Mijas 76-68 Recoletas Zamora Laborioso triunfo cajista en la prórroga

Laborioso triunfo del Unicaja Mijas, que sigue impecable en su feudo. El conjunto de Javier Pérez de los Reyes se impuso a un correoso Zamora, sólido atrás y muy eficaz en ataque, en un partido que exigió al máximo al conjunto cajista. Las locales vieron obligadas a remar durante la mayor parte del encuentro, pero gracias al impulso de Cesarina Capellán (16 puntos), se logró forzar una prórroga que cambió el rumbo del encuentro. En este añadido, la defensa local se impuso con autoridad, dejando en solo tres puntos a las castellanas y certificando así otro triunfo vital para seguir en la zona noble (76-68).

Málaga femenino 1-0 Granada B Cuarto triunfo seguido del Málaga femenino

Atraviesa su mejor momento el Málaga femenino. El equipo de Héctor Díaz sumó este domingo su cuarto triunfo consecutivo al imponerse 1-0 al filial del Granada, que marchaba segundo en la tabla. Bastó con el tanto de Elena para sellar el triunfo. Un balón en largo de Amor Leigh que corrió a la espalda de la defensa Alicia, que cedió el balón a Elena para que esta anotase, en el minuto 11.