Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
FLORIN NOVAC
Polideportivo

Polideportivo malagueño: El CAB Estepona sorprende y roza el triunfo ante el Zaragoza

Además de este destacado partido de Liga Femenina Endesa, en la jornada de este domingo ganaron tanto el Unicaja Mijas como el Málaga femenino

Marina Rivas

Marina Rivas

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:32

Comenta
  1. Ingeniería Ambienta CAB Estepona 70-75 Casademont Zaragoza

    El CAB Estepona sorprende y roza el triunfo ante el Zaragoza

Una auténtica montaña rusa de partido. El Ingeniería Ambiental CAB Estepona sorprendió en su feudo, ante uno de los candidatos el título, el vigente campeón ... de la Supercopa de España Casademont Zaragoza. El conjunto de Francis Tomé cayó por sólo cinco puntos (70-75), con el valor añadido de la espectacular remontada del equipo al volver al partido tras marchar más de 20 puntos por detrás en el marcador. Una Madison Conner estelar (21 puntos), Sika Koné (15 puntos y 12 rebotes) y Leia Dongue (15 puntos y 6 rebotes), fueron clave en el tercer cuarto (20-17) para acercar posturas y recuperar la fe del conjunto, que marchaba a remolque desde el 19-30 inicial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  2. 2 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  3. 3 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  4. 4 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  5. 5 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  6. 6

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  7. 7 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  8. 8 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  9. 9 Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»
  10. 10

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Polideportivo malagueño: El CAB Estepona sorprende y roza el triunfo ante el Zaragoza

Polideportivo malagueño: El CAB Estepona sorprende y roza el triunfo ante el Zaragoza