Polideportivo malagueño: El CAB Estepona recibe al campeón de la Supercopa de España

Tras una semana de parón en la competición, el Ingeniería Ambiental CAB Estepona retoma la misma y con uno de los duelos más complicados del ... curso. El José Antonio Pineda esteponero se prepara para recibir a uno de los mejores equipos de la Liga Femenina Endesa, un Casademont Zaragoza que hizo historia hace sólo unos meses al proclamarse campeón de la Supercopa de España, por primera vez, al imponerse al Valencia Basket.

Actualmente, el conjunto maño es colíder (empata a victorias con el Girona) en la clasificación y se muestra como el equipo más anotador. Su racha actual es de tres triunfos seguidos. Enfrente tendrán un CAB Estepona que ya ha aprendido a ganar en esta temporada de su debut y que, aunque no parte como favorito, sueña con dar lo sorpresa ante su público. Por ahora, gracias a las dos victorias en su casillero, las de Francis Tomé eluden los puestos de descenso (son duodécimas).s

Unicaja Mijas- Zamora Domingo, 12.30 El Unicaja Mijas vuelve a casa con las miras puestas en la victoria

Tras la derrota sufrida la pasada jornada ante el líder de la Liga Challenge, el Mallorca, el Unicaja Mijas regresa al Martín Urbano para buscar un nueva y contundente victoria ante su público, en este caso, ante el Recoletas Zamora. Este rival su mejor momento del curso, encadenando tres victorias consecutivas que han cambiado la dinámica tras un inicio irregular. Llega a Málaga con un balance de cuatro victorias y tres derrotas, ubicado en la séptima posición y con un partido menos disputado. Por su parte, el cuadro cajista, que pelea por mantenerse en la zona noble de la tabla (es ahora tercero), sólo ha sufrido dos derrotas esta campaña, ambas a domicilio. Será un día de reencuentros: por parte del Unicaja Mijas el de las exzamoranas Celia García, Bintou y Puiggros, y por parte del cuadro rival, Filor Fatou, que regresa a casa.s

Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda - Tafa Sábado, 18.30 El Heredia 21, a poner el broche de oro a una gran semana

Le toca cambiar el chip al Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda. Tras dar la campanada el miércoles y eliminar al O Parrulo de Primera División en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, el conjunto de Tete cambia el modo a Liga para recibir en Carranque al Tafa. Se plantea como una buena oportunidad para que el conjunto malagueño encadene su tercera victoria consecutiva, y por lo tanto, siga peleando por ese primer puesto de la clasificación. Actualmente es tercero, a sólo un punto de los dos primeros (Wanapix y Móstoles). Parten como favoritos los locales ante un Tafa que roza los puestos de descenso y que se coloca como el más goleado de la competición.

Amivel - Bideideak Sábado, 18.00 El Amivel recibe a uno de los 'cocos' de la élite nacional

Un gigante llega a Vélez-Málaga este fin de semana. El Amivel Reyes Gutiérrez recibe a Bidaideak Bilbao, este sábado en el Pabellón Paco Aguilar, en una cuarta jornada de la Superliga-Fundación ONCE BSR que promete emociones fuertes. Los dos conjuntos, aspirantes a pelear por los primeros puestos de la clasificación con Ilunion y Albacete, y se medirán en una guerra sin cuartel por ver quién está en mejor forma en el inicio de curso. Ninguno de los dos ha perdido, pero esa condición de invicto acabará para uno de los dos.

Trops Málaga - Burgos Sábado, 18.00 El Trops afronta en casa toda una 'final' ante el Burgos

Nueva jornada en la División de Honor Plata de balonmano, la undécima, y nuevo desafío para el Trops Málaga, que lleva dos derrotas consecutivas y cuenta con un partido menos, por lo que, entre ambas circunstancias, sitúa en la parte baja de la clasificación, con seis puntos, los mismos que tienen Oviedo y Soria, y a un punto del Sinfín Santander, que es el duodécimo. El equipo malagueño tiene, por tanto, que reaccionar ya si no quiere complicarse la vida, aunque cierto es que todavía hay 40 puntos en juego de aquí al final de la fase regular y el puesto séptimo y el penúltimo sólo lo separan cuatro puntos.

Hockey Málaga Rincón de la Victoria - Pozuelo Sábado, 18.00 Test de alto nivel para un Hockey Málaga que busca una mejoría

El Hockey Málaga Rincón de la Victoria ansía regresar a la senda triunfal. El conjunto costasoleño, ocupa la séptima plaza en la División de Honor B y, previsiblemente se verá abocado a disputar en la segunda fase en 2026 el grupo de los que intentan evitar el descenso de categoría. Afronta un duro compromiso este fin de semana. Recibe en casa al Pozuelo, contrincante que actualmente es segundo, con siete victorias en su haber. Eso sí, el equipo malagueño le puso las cosas difíciles en Madrid, pues perdió por sólo un tanto, por lo que que ahora buscará la revancha.

Málaga femenino - Granada B Domingo, 12.00 El Málaga femenino,a prolongar su actual racha de resultados

Tres sólidas victorias consecutivas han impulsado al Málaga femenino hasta el séptimo puesto de la tabla en el grupo 3 de Segunda RFEF. Ahora, en un gran momento, buscará prolongar su buena racha ante uno de los rivales más complicados del grupo, el filial del Granada. El combinado nazarí ocupa el segundo puesto de la tabla, pero sólo con dos victorias más que las malaguistas (cinco puntos más), lo que hace ver la igualdad en la zona media y alta de la categoría. Cabe reseñar que, a domicilio, el rival granadino es el mejor equipo del grupo. Sin embargo, el cuadro blanquiazul también sabe lo que es despuntar en casa.

RH Privé - Egara Sábado, 15.00 El Privé Benalmádena quiere resarcirse ante un rival con solera

El RH Privé Benalmádena encadena tres jornadas consecutivas rozando la victoria, cayendo por sólo un tanto de diferencia. Este sábado buscará resarcirse y sumar una segunda victoria que parece que llegar en esta temporada en la División de Honor B. En esta ocasión el conjunto costasoleño recibe en casa a uno de los equipos con más solera del hockey nacional, un Egara 1935 que actualmente es segundo en la tabla con seis triunfos en su haber. Un test de alto nivel para los malagueños.

Dos Hermanas - Waterpolo Málaga Sábado, 17.00 El Waterpolo Málaga afronta su primer derbi andaluz de la campaña

Primer derbi andaluz de la temporada en la segunda categoría nacional del waterpolo femenino. El Waterpolo Málaga visita de inicio al Dos Hermanas, que en los últimos años se ha consolidado como el equipo referente de la comunidad, ganador de la última Copa de Andalucía. El rival conocido para un equipo costasoleño que aún no ha ganado esta campaña.