FLORIN NOVAC / EMILIO DUARTE / HEREDIA 21 / UNICAJA CB
Polideportivo

Polideportivo malagueño: El CAB Estepona recibe al campeón de la Supercopa de España

Además, también compiten este fin de semana el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda, el Unicaja Mijas, el Trops Málaga, el Málaga femenino, el Waterpolo Málaga, el Amivel, el Hockey Málaga Rincón de la Victoria y el RH Privé Benalmádena

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:04

  1. Ingeniería Ambiental CAB Estepona - Casademont Zaragoza Domingo, 12.00

    El CAB Estepona recibe al campeón de la Supercopa de España

Tras una semana de parón en la competición, el Ingeniería Ambiental CAB Estepona retoma la misma y con uno de los duelos más complicados del ... curso. El José Antonio Pineda esteponero se prepara para recibir a uno de los mejores equipos de la Liga Femenina Endesa, un Casademont Zaragoza que hizo historia hace sólo unos meses al proclamarse campeón de la Supercopa de España, por primera vez, al imponerse al Valencia Basket.

