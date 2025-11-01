Polideportivo malagueño: El CAB Estepona se gusta en Ferrol

El equipo que dirige Francis Tomé desplegó su mejor juego de la temporada en Ferrol para conseguir su segundo triunfo de la temporada, que también ... es consecutivo. Venció de forma contundente (75-95) en un encuentro en el que sólo al principio las locales amenazaron con ser superiores. La mejor baza ofensiva para el cuadro esteponero fue Sika Koné, que anotó 28 puntos y cogió siete rebotes, haciendo de faro en este trascendental triunfo. También brillaron Madison Conner (19 puntos y 23 créditos de valoración) y Claire Garrick (16 puntos y 16 créditos de valoración). En el lado ferrolano, la mejor fue Claire Melia.

De este modo, el Ingeniería Ambiental CAB Estepona escala hasta el octavo puesto (provisionalmente) de la tabla en la LF Endesa, a falta de que se complete la jornada. Con un bagaje de 2-3 en la relación de victorias-derrotas, el cuadro malagueño da señas de mejoría en este arranque de temporada, la primera de su historia entre las mejores del país. La semana que viene, eso sí, afrontarán otro partido a domicilio, el segundo consecutivo, ante el Perfumerías Avenida, en Salamanca.

Costa del Sol-Lanzarote El choque del Costa del Sol, aplazado por problemas logísticos del rival

El Costa del Sol Málaga no disputó su encuentro de la novena jornada de la fase regular de la Liga Guerreras Iberdrola, ayer en Carranque, por problemas logísticos en el viaje del Lanzarote, el conjunto rival. El Comité Nacional de Competición de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) ha acordado aplazar de manera cautelar este encuentro a petición del club canario. Para esta solicitud se alega una incidencia en el vuelo de desplazamiento hacia Málaga. Así, el Comité evaluará los documentos presentados para tomar una decisión definitiva en los próximos días.

Torcal 5-2 Chiloeches El Atlético Torcal toma aire a costa del colista

El equipo de Víctor Quintero recibió en el Guadalaire al colista, el Chiloeches, y aprovechó la tesitura para tomar aire en una jornada propicia para cambiar el rumbo de la temporada. Entró fuerte al partido el cuadro malagueño, que se puso 3-0 para ganar en tranquilidad. Reaccionó el Chiloeches, que encontró el 3-2 para reengancharse al encuentro, pero terminó sentenciando el Atlético Torcal. Valeria, Andrea, Unami, Guida y Da Costa fueron las goleadoras locales en el día de ayer.

Zambú Pinatar 6-4 Heredia 21 El Heredia 21 reacciona tarde en Pinatar

Al Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda FS le condenó un mal comienzo en el que encajó demasiado pronto dos goles y, tras reaccionar con un penalti de Nando Torres, no fue nada contundente en la pista y pasó en tres minutos del 2-1 al 5-1. Un resultado al descanso muy abultado que le dejó casi sin opciones de puntuar. Lo intentó en la segunda mitad y mejoró hasta ponerse 5-3, pero no terminó de estar cerca de llevarse algo positivo en la sexta fecha.

Unicaja Mijas 90-47 Lima Horta El Unicaja Mijas brilla en Los Guindos

El Unicaja Mijas firmó una actuación sobresaliente en el Martín Urbano para sumar su quinta victoria de la temporada en la LF Challenge, la segunda categoría del baloncesto nacional. Las de Javier Pérez de los Reyes dominaron de principio a fin ante el MCR Lima-Horta Barcelona (90-47), impulsadas por el gran rendimiento de Camille Zimmerman (14 puntos, 8 rebotes, 22 de valoración) y Celia García (15 puntos, 5 rebotes, 20 de valoración). En el conjunto catalán, Mireia Aguado fue la más destacada con 11 puntos y 13 créditos de valoración.

Anaitasuna 34-26 Trops El Trops Málaga cae en Pamplona

El cuadro malagueño perdió por un resultado amplio, 34-26, ante un recién descendido de la Asobal, el histórico Anaitasuna. Las precipitaciones en ataque y el esfuerzo realizado para la remontada le pasaron factura ante un rival que se mostró contundente, sobre todo, a partir del ecuador del segundo acto.

Amivel 75-62 Joventut El Amivel comienza la temporada ganando

Los veleños sufrieron de lo lindo para tumbar a los verdinegros. Aunque bien es cierto que el Amivel estuvo muy fallón debajo de aro, los de Jorge Borba fueron cogiéndole el ritmo al partido conforme pasaban los minutos y aunque se evidenció que aún falta mucho para ver el equipo que se quiere, el susto inicial se quedó en nada.