CAB Estepona

Polideportivo malagueño: El CAB Estepona se gusta en Ferrol

El partido entre el Costa del Sol y en Lanzarote queda aplazado por problemas logísticos en el viaje del cuadro canario

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:58

  1. Baxi Ferrol 75-95 CAB Estepona

    El CAB Estepona se gusta en Ferrol

El equipo que dirige Francis Tomé desplegó su mejor juego de la temporada en Ferrol para conseguir su segundo triunfo de la temporada, que también ... es consecutivo. Venció de forma contundente (75-95) en un encuentro en el que sólo al principio las locales amenazaron con ser superiores. La mejor baza ofensiva para el cuadro esteponero fue Sika Koné, que anotó 28 puntos y cogió siete rebotes, haciendo de faro en este trascendental triunfo. También brillaron Madison Conner (19 puntos y 23 créditos de valoración) y Claire Garrick (16 puntos y 16 créditos de valoración). En el lado ferrolano, la mejor fue Claire Melia.

