Polideportivo malagueño: el CAB Estepona cede en Salamanca

No pudo esta vez el CAB Estepona ganar a domicilio. Cayó ante el Perfumerías Avenida en un encuentro donde las defensas fueron protagonistas y que ... terminó con una anotación bajísima. Llegaba con buena moral a Salamanca el equipo de Francis Tomé, que ya fue capaz de sacar adelante un aguerrido envite el pasado sábado en Ferrol. Llegaba, además, después de conseguir dos victorias consecutivas (antes lo hizo ante el Leganés), pero así es el deporte de élite. Conner (14 puntos) y Kone (12) fueron las mejores entre las de Francis Tomé.

Descansa en una posición tranquila, pese a todo, el CAB Estepona, que es décimo con dos triunfos y cuatro derrotas, y queda a dos victorias de los puestos de la zona de 'play-off' por el título. El Avenida, en una situación similar, es noveno con un triunfo más. Su próximo partido, el domingo 23, será ante el Zaragoza en la Costa del Sol, de regreso a casa.

El Unicaja Alhaurín de la Torre cae en la prórroga (71-77)

El Unicaja Alhaurín de la Torre cayó también este fin de semana, en la que ha sido su quinta derrota (y también consecutiva) del campeonato en la Liga U. No se muestra inferior a sus rivales, aunque los detalles siempre terminan cayendo del lado rival. Sólo fue claramente superado en la primera jornada, frente al Real Madrid en la capital, que sí presentó un equipo clara y evidentemente más fuerte.

Ante el Joventut cayó en la prórroga tras llegar al bocinazo final del último cuarto con 68-68 en el marcador del Blas Infante de Alhaurín de la Torre. El tiempo extra lo decantó el U22 de la Penya. En el Unicaja, eso sí, destacaron Butajevas (23 puntos) y Moller (14). El Unicaja, con cero victorias en este arranque de competición, es colista del Grupo A, el de los mejores, y sólo puede mejorar con el paso de las jornadas.

Unicaja Mijas-Cajasol Sevilla Sábado, 18.00 Derbi andaluz en el Martín Urbano

El Unicaja Mijas volverá a enfrentarse al Cajasol Baloncesto Sevilla femenino en Los Guindos. Será el cuarto duelo entre ambos equipos esta temporada, aunque el primero que se da en competición oficial. En los tres anteriores, dos amistosos y la semifinal de la Copa Andalucía, el conjunto de Javier Pérez de los Reyes se llevó la victoria. En lo que va de curso, el Cajasol Baloncesto Sevilla suma dos triunfos en seis jornadas, aunque llega en dinámica ascendente tras vencer a Domusa Teknik ISB y CB Santfeliuenc, y al plantar cara, la semana pasada, a un gran Bosonit Ubisaket forzando la prórroga para finalmente caer por solo cinco puntos de diferencia.

Heredia 21-Barça Atlétic Sábado, 18.30 El Heredia 21 Málaga quiere reencontrarse con la victoria

El Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda tratará de reencontrarse con la victoria este fin de semana ante el filial del Barça en su regreso a Carranque, tras caer en un igualado partido, el pasado fin de semana, ante Zambú Pinatar (6-4). Cuando ya se han disputado las primeras seis jornadas del campeonato liguero, el Heredia 21 es quinto y sigue en puestos de promoción de ascenso. Tiene 12 puntos (cuatro triunfos y dos derrotas). Su próximo rival, el Barça Atlétic, por su lado, es octavo con ocho puntos (dos victorias, dos empates y dos derrotas). No será un encuentro fácil para el cuadro malagueño, uno de los que mejor conoce esta Segunda División.

FC Barcelona-Málaga Hockey Sábado, 16.00 El Málaga Hockey viaja a tierras catalanas

El Málaga Rincón de la Victoria Hockey se las verá ahora con uno de sus rivales directos, el Fútbol Club Barcelona, que en la ida venció al club malagueño por 2-0 en la sede provisional de Benalmádena. El partido corresponde a la novena jornada de liga, en la que el equipo de la Costa del Sol luchará por puntuar en tierras catalanas ante un club que, muy probablemente, competirá por mantenerse en la División de Honor B en el tramo clave de la temporada. El entrenador, Juan José Mayo, dispone de todas sus jugadoras para el encuentro salvo una: Inés de Castro.

Privé Benalmádena-Carpesa Domingo, 11.00 El colista recibe al líder en Benalmádena

El RH Privé Benamádena, que compite en la División de Honor B, la segunda categoría del hockey hierba masculino, está ante un encuentro de máxima dificultad este fin de semana. Recibirá, en la Costa del Sol, a un Carpesa que es líder indiscutido con 20 puntos cuando ya se han disputado las primeras ocho jornadas de la primera fase. Está invicto, con seis triunfos y dos empates. El Privé, por su lado, tiene cuatro puntos y sólo ha ganado uno y ha empatado otro. Suma dos derrotas seguidas y tratará de resarcirse ante el líder.

CW Málaga-Santa Eulalia Sábado, 16.00 El Waterpolo Málaga quiere sus primeros puntos ligueros

Las chicas del Waterpolo Málaga, colistas tras la disputa de las primeras tres jornadas del campeonato en la segunda categoría, reciben en su piscina al Santa Eulalia con la esperanza de conseguir sus primeros puntos de la temporada. Su rival es antepenúltimo en la tabla con tres puntos (apenas un triunfo), por lo que se prevé que las fuerzas. en este encuentro, estén más o menos igualadas. Lidera el Grupo B el Pontevedra, que ha ganado todo lo que ha jugado hasta el momento y se mantiene intratable.

Hauka-Costa del Sol Sábado, 20.15 El Costa del Sol se pone en 'modo Europa' en Islandia

Europa vuelve a escena para el Costa del Sol Málaga. Meses después Islandia es de nuevo el escenario donde continuar avanzando en la EHF European Cup. El Costa del Sol Málaga visita este sábado, pasado el ecuador de este Tourmalet particular de las últimas semanas, al Haukar en el Ithrottamidstod Hauka Asvellir (20:15 hora española). Una eliminatoria de dificultad para las panteras en una competición con duende y en la que están puestas muchas esperanzas. Después de empatar en Granollers, la expedición malagueña llegó este jueves a la ciudad de Hafnarfjörður desde Barcelona después de hacer escala en Manchester.

Málaga-Juan Grande Sábado, 21.00 El Málaga quiere pescar en río revuelto

El conjunto blanquiazul es décimo en la clasificación con 10 puntos, y el equipo visitante es colista de la tabla con ocho derrotas en otras tantas fechas ligueras. Las de Héctor Díaz jugarán en casa con la moral alta tras el triunfo por 0-2 en la jornada pasada, a domicilio, frente al CF Pozuelo de Alarcón. El Juan Grande, mientras, cayó en su estadio en el derbi canario que le enfrentó al CD Femarguín (0-3). Las blanquiazules quieren volver a hacerse fuertes en casa, y cosechar tres puntos como locales tras no haber sumado en sus duelos anteriores ante el Sportextremadura, líder de la competición, y el Getafe femenino, ambos perdidos por la mínima.