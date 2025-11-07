Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ortega, del CAB Estepona. CAB Estepona

Polideportivo malagueño: el CAB Estepona cede en Salamanca

El Unicaja U22 cayó en Alhaurín de la Torre ante el Joventut, mientras que este sábado se disputarán otros tantos partidos

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:04

  1. El CAB Estepona cede con claridad en Salamanca (63-49)

No pudo esta vez el CAB Estepona ganar a domicilio. Cayó ante el Perfumerías Avenida en un encuentro donde las defensas fueron protagonistas y que ... terminó con una anotación bajísima. Llegaba con buena moral a Salamanca el equipo de Francis Tomé, que ya fue capaz de sacar adelante un aguerrido envite el pasado sábado en Ferrol. Llegaba, además, después de conseguir dos victorias consecutivas (antes lo hizo ante el Leganés), pero así es el deporte de élite. Conner (14 puntos) y Kone (12) fueron las mejores entre las de Francis Tomé.

