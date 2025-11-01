Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

CAB Estepona

Polideportivo malagueño: Un CAB Estepona al alza visita al Baxi Ferrol

El Costa del Sol, el Atlético Torcal, el Unicaja Mijas y el Amivel jugarán en casa, mientras que el Heredia 21, el Trops y el Málaga femenino lo harán a domicilio

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:11

  1. Baxi Ferrol-CAB Estepona Sábado, 20.00

    El CAB Estepona, a por la segunda consecutiva

La vida son ciclos y ahora en Ingeniería Ambiental CAB Estepona afronta la segunda jornada seguida enfrentándose a un campeón de LF Challenge: la pasada ... semana logró la victoria ante el Leganés (el único equipo que ganó en el Pineda la última temporada) y ahora afronta el desplazamiento a Galicia para medirse al Baxi Ferrol, que en la temporada 2022-23 lograr el ascenso a la máxima categoría y fuera, a su vez, el primer rival del actual técnico del equipo de la Costa del Sol tras su fichaje en enero.

