Polideportivo malagueño: Un CAB Estepona al alza visita al Baxi Ferrol

La vida son ciclos y ahora en Ingeniería Ambiental CAB Estepona afronta la segunda jornada seguida enfrentándose a un campeón de LF Challenge: la pasada ... semana logró la victoria ante el Leganés (el único equipo que ganó en el Pineda la última temporada) y ahora afronta el desplazamiento a Galicia para medirse al Baxi Ferrol, que en la temporada 2022-23 lograr el ascenso a la máxima categoría y fuera, a su vez, el primer rival del actual técnico del equipo de la Costa del Sol tras su fichaje en enero.

El cuadro malagueño consiguió el pasado domingo en el Pineda, su pabellón, la primera victoria de la campaña en la Liga Femenina Endesa, la máxima categoría, y quiere aprovechar su viaje a A Malata para dar otro golpe en la mesa y confirmar su dinámica alcista. Baxi Ferrol, a pesar de sus cambios en la plantilla, mantiene el sello del juego de Lino López, donde todas las jugadoras poseen amenaza exterior, en el que no suele haber una pívot pura y con un alto ritmo de juego.

Costa del Sol-Lanzarote Sábado, 19.30 El Costa del Sol, a pescar en río revuelto

El Costa del Sol Málaga, que mantiene el tipo y no se despega de los primeros puestos de la clasificación, quiere aprovechar su partido ante el Lanzarote, en Málaga, para pescar el río revuelto. El cuadro canario está en los puestos de 'play-off' de permanencia con sólo cuatro puntos (dos victorias y cuatro derrotas). El Costa del Sol, en cambio, es tercero con doce, tras conseguir cinco triunfos, dos empates y una sola derrota, ante el Guardés, uno de los 'cocos' de la competición.

El Lanzarote viene de claudicar en la isla ante el Beti-Onak, mientras que el equipo de Suso Gallardo venció en Sagunto al Morvedre, el miércoles. La novedad más reseñable del cuadro malagueño cara a este partido es la marcha de la jugadora local Laura Sánchez, que abandona la entidad después de siete años por motivos personales, respetando el club esta postura.

Atco. Torcal-Chiloeches Sábado, 18.00 Partido de urgencia para el Nueces de Ronda Atlético Torcal

El Guadaljaire, hoy a las 18.00 horas, de la capital malagueña acogerá un duelo de vital importancia para los dos equipo: el Nueces de Ronda Atlético Torcal y el Chiloeches, con el objetivo de que no se le escapen los equipos que tienen por delante en la clasificación. Las visitantes son colistas y este partido se antoja fundamental para intentar escapar de esa condición, mientras que el cuadro malagueño buscará tomar aire. En el equipo de Víctor Quintero será baja Valeria. Las rivales, en cambio, llegan sin entrenador fijo tras la destitución Emilio Céspedes el pasado fin de semana.

Unicaja Mijas-Lima Horta Sábado, 17.30 El Unicaja Mijas recibe al Lima-Horta Barcelona

El Unicaja Mijas regresa hoy (17:30 horas, retransmitido por ⇒Canal FEB) al Martín Urbano para intentar reencontrarse con la victoria tras el fatídico encuentro ante el Bosonit Unibasket. El MRC Lima-Horta Barcelona visitará la pista malagueña con intención de seguir en la lucha por los puestos cabeceros. El duelo, igual que la semana anterior, enfrenta a dos rivales bien posicionados. Tras el revés sufrido en La Rioja, el Unicaja Mijas solo ha caído a la segunda posición, empatado con el Melilla Ciudad del Deporte La Salle. Las catalanas están colocadas en séptimo puesto, a tan solo una victoria de las malagueñas con un balance de tres triunfos y dos derrotas.

Anaitasuna-Trops Málaga Sábado, 19.30 El Trops visita Pamplona

El Trops Málaga viaja este fin de semana a Pamplona para medirse este sábado al Anaitasuna (19.30 horas), un club polideportivo histórico, nacido en 1946, cuya sección de balonmano consiguió el ascenso a la élite en 1967, aunque su etapa más gloriosa la vivió entre 2011 y 2025. Fueron 14 años en los que el equipo navarro alcanzó la final de la Copa del Rey o de la Supercopa de España, los cuartos de final europeos ante el Magdeburgo y la cuarta posición en la Liga Asobal, entre otros logros. Sin embargo, la pasada temporada perdió la categoría y ahora le toca reponerse del varapalo que supone un descenso para intentar regresar a la élite.

Amivel-Joventut Sábado, 18.00 El Amivel echa a andar frente al Joventut

Ya está todo preparado para que vuele el balón en el Pabellón Paco Aguilar de Vélez-Málaga. El Amivel Reyes Gutiérrez abre en casa una nueva temporada en la máxima categoría del BSR nacional y lo hace ante Menarini Joventut a las 18.00 horas. Se abre de esta manera una nueva página en la historia del club, que volverá a pelear en la mejor liga del mundo. El Amivel incorpora a Jorge Borba como entrenador y al inglés Oscar Knight como jugador.

Pozuelo-Málaga CF Sábado, 16.30 El Málaga femenino se las ve con el Pozuelo

Tras un fin de semana de descanso, el conjunto blanquiazul vuelve a la competición a domicilio ante el CF Pozuelo de Alarcón. El encuentro, en el Valle de las Cañas, dará comienzo a las 16.30 horas de este sábado. Transcurridas siete fechas ligueras, las del entrenador Héctor Díaz ocupan la undécima plaza de la tabla con 7 puntos, al haber obtenido dos victorias, un empate y cuatro derrotas, con 11 goles a favor y 10 en contra. Enfrente, las madrileñas tienen cuatro puntos más (11) acumulando tres triunfos, dos empates y dos derrotas, con 17 goles a favor y 7 en contra en el octavo puesto de la clasificación.