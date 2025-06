El Playas de Málaga pide ayuda para acudir al Campeonato de España benjamín femenino

Marina Rivas Jueves, 5 de junio 2025, 18:48 Comenta Compartir

Se han proclamado, en Jerez, campeonas de Andalucía y acaban de ganar, en Zaragoza, la fase que les da acceso a la 'Final Four' por el título nacioanl, sin embargo, aún desconocen si podrán afrontar este nuevo e ilusionante reto. ¿El motivo? La falta de presupuesto. El club Playas de Málaga de fútbol-sala pide ayuda para poder hacer realidad el sueño por el que tanto han trabajado las pequeñas jugadoras del equipo benjamín femenino (10 años o menos), que no es otro que defender el nombre de la provincia y de la comunidad en el Campeonato de España de Clubes Base.

Este club malagueño, nacido de la unión del Girón y el Atlético Huelin, es uno de los principales promotores del fútbol-sala base en la provincia y acostumbra a exportar grandes talentos y a conseguir méritos como el de sus jugadoras del combinado benjamín, pero por desgracia, la falta de apoyo económico no deja de ser un impedimento para su crecimiento.

SUR

Por ello, el club ha iniciado un 'crowfunding' o colecta 'online' con el objetivo de recaudar alrededor de 9.000 euros, lo que serviría para costear el desplazamiento y las noches de hotel en Ferrol, sede del Campeonato de España, del 13 al 15 de este mes. Hasta allí necesitarían desplazarse unas 8 o 9 jugadoras, así como un tutor legal de cada una y los tres entrenadores del equipo: David Cortés, Lorena Gallo y Adrián Garrido.

Así lo cuenta la madre de una de las jugadoras y portavoz de los padres, Laura Baena: «Ya hicimos un gran esfuerzo los padres para ir a Zaragoza, nos buscamos la vida, hicimos rifas y de todo para recaudar 2.200 euros para hacerlo posible y conseguimos ir. Allí se clasificaron para la 'Final Four«. Baena asegura que los padres de estas jóvenes promesas ya no pueden costearse más gastos como éste y por ello, claman por ayudas económicas: «Somos familias humildes, el club también, es un club familiar que cuida mucho a sus niños y niñas, y no tenemos recursos para una cosa extraordinaria como ésta. Son las representantes de Málaga y de Andalucía para luchar contra los equipos de Madrid, Barcelona y Galicia. Nos duele ver que por falta de apoyos puede que no vayan a la Final Four. Ojalá haya empresas malagueñas que puedan poner su granito de arena».