Pablo Hermoso (al fondo), en pleno esfuerzo en una de las mangas de la prueba de cuatro con timonel mixto, este domingo en Anatolia (Turquía) BENEDICT TUFNELL

Plata de Pablo Hermoso en el Mundial de beach sprint

El remero malagueño del Real Club Mediterráneo ejerció de proa en el cuatro con timonel mixto en Anatolia, mientras que Teresa Díaz fue cuarta en solo y Adrián Miramón cayó en cuartos de final en el doble mixto

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:25

Comenta

La mejora competitiva y el trasvase de algunos remeros de disciplinas tradicionales al beach sprint, la nueva modalidad de remo de mar olímpica, ha sido ... la principal conclusión que se puede sacar de los Mundiales disputados esta semana en Anatolia, con una emocionante jornada final en la que la delegación malagueña, presente en tres frentes, sólo pudo lograr una plata, la de Pablo Hermoso (Real Club Mediterráneo) en el cuatro con timonel mixto. Mientras, Teresa Díaz, del mismo club, fue cuarta en solo femenino, y Adrián Miramón (Raspas del Embarcadero) cedió en cuartos de final en el doble mixto.

