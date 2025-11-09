Plata de Pablo Hermoso en el Mundial de beach sprint

La mejora competitiva y el trasvase de algunos remeros de disciplinas tradicionales al beach sprint, la nueva modalidad de remo de mar olímpica, ha sido ... la principal conclusión que se puede sacar de los Mundiales disputados esta semana en Anatolia, con una emocionante jornada final en la que la delegación malagueña, presente en tres frentes, sólo pudo lograr una plata, la de Pablo Hermoso (Real Club Mediterráneo) en el cuatro con timonel mixto. Mientras, Teresa Díaz, del mismo club, fue cuarta en solo femenino, y Adrián Miramón (Raspas del Embarcadero) cedió en cuartos de final en el doble mixto.

First gold of Sunday’s racing to the USA 🇺🇸



The coastal mixed quadruple sculls final featured the two most successful nations in history in this boat class: Spain, with two previous gold medals and one silver, and the USA, with one previous gold and two bronze medals.



The USA… pic.twitter.com/hPXHyQ8CWy — World Rowing (@WorldRowing) November 9, 2025

La jornada decisiva en Turquía mostró un oleaje casi inexistente, con 20 grados y vientos flojos de noroeste, y comenzó con la única medalla malagueña absoluta, que se suma a la plata sub-19 de Marta Paradas en el doble femenino. Pablo Hermoso ejerció de proa en el cuatro con timonel mixto, junto a María Ángeles Macián (Real Club Regatas de Cartagena), Maialen Mielgo (Raspas del Embarcadero), Miguel Salas (Real Club Regatas Alicante) y Ainhoa Casanova (Club de Mar Clot de L'illot El Campello). Al malagueño le tocaba por su posición hacer el sprint final en la playa para tocar el timbre de llegada.

En cuartos de final España (2:08.97), que llegó a esta ronda directamente tras los 'time trials' y con el mejor tiempo, tuvo 4.95 segundos de ventaja sobre Francia, en una serie relativamente cómoda, con más de tres segundos ya de renta en el viraje. Con el segundo mejor registro, el cruce de semifinales fue ante Australia, que derrotó a Países Bajos.

En esta penúltima eliminatoria, España llegó a ir dos segundos por detrás, pero ya giró con ventaja por la boya y ganó con 2:14.76, con 8.89 de renta. Hermoso no tuvo que exprimirse en su carrera final, con la manga resuelta. Y en la final Estados Unidos, que se prepara a fondo para Los Ángeles 2028, fue superior. España hizo un viraje más cerrado, forzando al ir por detrás, y el bote norteamericana siempre tuvo más velocidad, salvo en la salida hasta la primera boya (victoria con 2:07.24, a 3.08 de los españoles). Australia fue bronce derrotando a Turquía.

Tras la plata del alicantino Ander Martín en el solo masculino, después de un afortunado triunfo en semifinales, cuando se cayó en el sprint el alemán Moritz Wolff, llegó el turno del solo femenino, con Teresa Díaz, representando al Real Club Mediterráneo.

Díaz ganó su serie de cuartos de final con el peor tiempo (2:48.50, con 4.33 segundos sobre la alemana Julia Tertuente) y tuvo un complicado cruce de semifinales contra la vigente campeona mundial, la austriaca Magdalena Lobnig, que se impuso con 2:52-12, con 9.37 segundos de renta sobre la malagueña, que no llegó con opciones de pelear el sprint. Aunque comenzó retrasada la manga, se acercó en el viraje, pero acabó exhausta.

Con menos tiempo de recuperación, tuvo que afrontar la final B muy cansada ante la británica Laura McKenzie, que ganó con claridad con 2:53.40, con 10.34 segundos de ventaja. El oro fue parala neozelandesa Emma Twigg (2:42.70), ante Lobnig.

Finalmente llegó el turno del benalmadense Adrián Miramón, dominador mundial de la disciplina en años anteriores, pero que este año ha llegado peor de preparación y ha dejado de competir en solo masculino. Miramón, junto a Nadia Felipe (Clot de L'Illot El Campello), disputó esta vez el doble mixto, la prueba que cerró el programa en Turquía.

Ampliar Nadia Felipe y Adrián Miramón, los componentes del doble mixto en los Mundiales de remo de mar. SUR

Tras pasar el sábado a cuartos en la repesca de octavos ante Perú, este domingo encararon una serie dura ante Estados Unidos, con Sarah Busse y Cristopher Bak, el ganador del solo masculino. Los españoles llegaron a tener más de 4 segundos de desventaja, pero en el viraje salieron con uno solo de desfase. No fue una lucha muy descompensada en la manga más rápida de las cuatro (2.13.38) y Miramón acabó el sprint a 1.94 segundos de Bak. Los norteamericanos acabaron subcampeones, tras Lituania, con Francia tercera.