Una pesadilla de 266 días Gómez, en el Centro de entrenamiento personal y recuperación de lesiones Élite, donde se entrena y recibe pacientes. / Marina Rivas La capitana del Atlético Torcal de fútbol-sala, Nuria Gómez, fisioterapeuta, volvió a jugar después de nueve meses lesionada MARINA RIVAS Jueves, 4 abril 2019, 00:01

Su historia comienza el 26 de mayo del pasado año, en el pabellón del Almagro de la Segunda División de fútbol-sala femenino. Con un empate 2-2 en el marcador para despedir la temporada del Atlético Torcal y a escasos nueve segundos del final, Nuria Gómez comenzó a sentir una fuerte molestia en su rodilla derecha tras frenar de golpe en plena carrera. Era el inicio de su rotura del ligamento cruzado anterior, una cruz que le tocaría llevar a cuestas casi 9 meses, concretamente 266 días. Una larga y pesada espera que le hizo cambiar la forma de ver las cosas. «Pasé de trabajar 40 horas semanales y entrenar a diario a no poder hacer nada», explica la joven, natural de San Pedro Alcántara y residente en Málaga.

El deporte es su día a día. Con 24 años, la jugadora es fisioterapeuta; por la mañana en la Asociación de daño cerebral y lesión medular (ASPAYM) y por la tarde recibe pacientes en el centro de entrenamiento personal y recuperación de lesiones Élite, donde trabajan los preparadores físicos del equipo Samu López y Juanjo García. Pasar de un estilo de vida enfocado a la actividad física al sedentarismo fue muy complicado. «Los tres primeros meses me costaba hacer cualquier cosa sola, hasta moverme para ir al baño. Tuve que volver a la casa de mis padres en San Pedro porque no podía hacer nada, de hecho me operé en julio y estuve cojeando hasta octubre», recuerda.

«Tenía miedo de volver a jugar, a veces sentía que nunca volvería a estar al cien por cien», se sincera

Ayuda psicológica, trabajo diario en piscina e innumerables sesiones de recuperación vistieron su día a día hasta el pasado 16 de febrero, cuando volvió a calzarse las botas para jugar un partido de Liga, estrenándose además como capitana tras ocho años en el equipo. «Tenía miedo de volver, a veces sentía que nunca volvería a estar al cien por cien, incluso a día de hoy sigue existiendo ese miedo», se sincera la malagueña. Aquel encuentro, contra el Algaidas de Murcia, fue todo una confrontación de emociones. Así lo recuerda: «Estaba nerviosa, tenía mucha euforia. Quería volver en un partido sencillo pero se nos acabó complicando. Nos metieron un gol por mi culpa y después marqué y me quedé bloqueada, no sabía cómo reaccionar, fue increíble».

« Somos un equipo muy completo, las más jóvenes tienen mucha calidad y toda la que juega, aporta»

Poco a poco, Gómez va recuperando la confianza y forma física que le caracteriza sobre la pista. Sigue realizando sesiones en solitario junto a López, especialista en lesiones del cruzado, además de los entrenamientos con el resto del equipo. Rutina que compagina con la pasión por su trabajo, especialmente con los pacientes que recibe en la asociación. «Al principio te puede impactar, hay mucha gente que cree que son personas que ya no tienen motivaciones, pero para ellos el ir a estos tratamientos son su rutina; salen de casa, lo pasan bien y al final son ellos los que te alegran el día», relata la joven.

Recuperada la normalidad en su vida laboral, el siguiente objetivo es a nivel deportivo. A falta de cinco jornadas para el cierre de la Liga, El Torcal se encuentra en su mejor momento, líder en solitario y con serias opciones de luchar por el título y el ascenso. «¿La clave? Somos un equipo muy completo y las más jóvenes tienen mucha calidad y han explotado este año, creo que la clave es que toda la que juega aporta», valora, deseando volver a ser ella cara a la recta final de temporada.

Muy personal

-Un cantante o grupo.

-Izal.

-Una serie.

-'Cómo defender a un asesino'.

-Un libro.

-Cualquiera de Jorge Bucay y 'El monje que vendió su Ferrari'.

-Un viaje perfecto.

-A Tailandia.

-Segundo deporte.

-Me encanta el crossfit y el triatlón.

-Un amuleto para competir.

-Desde la lesión he dejado de lado todo tipo de amuletos.

-Un referente deportivo.

-Santi Cazorla.

- ¿Y de fútbol-sala?

-Mi amigo Miguel Conde es el capitán del BeSoccer UMA Antequera, él es un referente para mí.

-Algo por aprender.

-Me gustaría tocar el piano. Empecé mis estudios en el Conservatorio, pero al final me decanté por el fútbol-sala.

-En 5 años estaré...

-Espero que jugando aunque sea en las últimas y disfrutando de mi trabajo.

-Un sueño frustrado.

-Estudiar psicología y formarme en entrenamiento deportivo.