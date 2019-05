«De pequeña, mi sueño era formar una banda de rock» Diva posa para </p><p>SUR en el </p><p>Muelle Uno, su </p><p> rincón favorito </p><p> de la ciudad. / M.R. Apasionada de la música, empezó la carrera de Publicidad y se marchó de casa a los 16 años para iniciarse en el balonmano MARINA RIVAS Jueves, 23 mayo 2019, 00:02

Nadie la reconoce ya por su verdadero nombre, sino por su apodo, que luce con orgullo al igual que la camiseta del Rincón Fertilidad de balonmano. Diva llegó de Brasil a los palos de la portería malagueña al final de la pasada campaña y en esta se ha consolidado como una de las piezas clave del equipo, dando lugar a su renovación. Su próxima meta es ganar algún título con el equipo la próxima temporada.

–Se llama Alice Fernandes, ¿de dónde viene 'Diva'?

-Viene de pequeña y ya me siguieron llamando así. Me gusta mucho la música y las canciones de todas las divas. Siempre estaba cantándolas (ríe).

–Lleva un año y medio en España y ya es bilingüe…

-Bueno, ahora lo llevo muchísimo mejor que la temporada pasada, pero Isa (Medeiros, su compañera), es mejor. Yo soy más tranquila para eso.

-Por lo general, en Brasil tienen un carácter más calmado, ¿no?

-Sí, creo que más festivo. No nos enfadamos tanto, somos muy buenos.

-Viniendo de ese país, intuyo que será una gran aficionada del fútbol, ¿no jugó nunca?

-Sí, me encanta pero no he jugado, sólo para divertirme. Aquí a veces jugamos Isa, Emma (Boada), Suso (ayudante del entrenador) y yo.

-Cuándo descubrió el balonmano?

-Fue a raíz de que en el colegio, en Sao Paulo (su ciudad), estábamos jugando al juego de la quema y mi profesora me dijo que era como Spiderman, que tenía cualidades para el balonmano. Se puso en contacto con el club de Sao Paulo y así empecé. Allí coincidí con Isa, pero no me relacionaba mucho con ella porque era mayor.

-De ahí fueron juntas al Pinheiros?

-No, Isa se fue al Pinheiros, pero yo fui al Espirito Santo, con el que jugué el Mundial Escolar en Croacia. Ahí tenía 16 años y ya me fui de casa.

-Sus padres aprobaron la decisión de marcharse tan pronto?

-Sí, siempre hicieron todo lo posible para que jugara. Igual cuando me fui de Brasil, porque necesitaba evolucionar. Allí no es tan profesional.

-¿No le dijeron que estudiara?

-Sí, de hecho estudié Publicidad, pero me falta un año de carrera y tengo que preguntar si puedo acabarla en Málaga o hacerla a distancia.

-A qué se dedican sus padres?

-Mi madre trabaja en la firma 'Mont Blanc', y mi padre es agente de seguridad y antes tenía una panadería.

-Le echaba una mano en la tienda?

-Sí, a veces sí. En los veranos y cuando él lo necesitaba.

-Qué quería ser de pequeña?

-Yo creo que siempre he pensado en dedicarme al deporte, y si no a la fotografía o algo de publicidad. En un futuro sí me veo trabajando en algo relacionado con la publicidad, pero de momento quiero seguir jugando balonmano en España o Europa.

-Esperaba la progresión que ha tenido en el Rincón Fertilidad desde que llegó hace un año y medio?

-Yo venía para aportar todo lo que pudiera. No llegué siendo titular, pero se fue una de las porteras (Virginia Fernández) y este año sí he visto una evolución. Ahora conozco la Liga, los rivales...

-En este último tramo de la Liga está siendo crucial con sus paradas, ¿las cuenta mentalmente en el partido?

-Sí (ríe). Me gusta llevar la cuenta durante el partido y superarme en el siguiente. Además Marta (Vidal, la segunda portera), también las anota.

-Ahora no puede confiarse bajo los palos con la llegada de Estela Carrera para el próximo año…

-Claro, ella es una gran portera y creo que está bien que haya competencia. Creo que me va a ayudar a crecer.

-Se acostumbró a ganar títulos en Brasil, ¿lo echa en falta ahora?

-Bueno, para mí esto es un desafío mayor. Me motiva tener el objetivo de ganar algo con un equipo que está creciendo y que no es favorito. Quiero ayudar a ganar y a ver si puede ser el año que viene.

- Y si puede, volver a las convocatorias de la selección , me imagino...

- Sí, ojalá y jugar conpetición oficial, porque cuando me convocaron (ya en Málaga) fue para unos amistosos.

- Dónde se ve en diez años?

- Jugando al balonmano seguro. No sé si aquí en España o en Rumanía o Francia, que son ligas que me gustaría probar, aunque de momento quiero seguir creciendo aquí. De aquí a diez años espero haber conseguido algunos títulos y tal vez esté con la selección. Bueno, tal vez no: me veo en la selección.

Muy personal

–Un cantante o grupo:

- Ed Sheeran, como cantante, y, como grupo, Coldplay, por ejemplo. Aunque escucho de todo.

- Una serie o película:

- Serie, 'Juego de Tronos' y, película, 'Dos rubias de pelo en pecho'.

- Un actor o actriz favorito:

- De pequeña era Zac Efron, ahora Emilia Clarke.

- Un segundo deporte:

- Fútbol.

- Un referente deportivo:

- Duda Amorim, jugadora olímpica de balonmano con Brasil.

- El coche de sus sueños es...

- Un Range Rover.

- Y el viaje soñado:

- Me encantaría ir a Dubái.

- De la comida brasileña se queda con...

- El churrasco.

- ¿Y de la española?

- La tortilla de patatas.

- ¿Sigue la política?

- La de aquí no, la de Brasil, sí. Ahora menos porque estoy fuera, pero leo las noticias y mi madre me cuenta las cosas.

- ¿Y vota allí?

- Si puedo sí, si no cuando vuelvo a Brasil tengo que explicar por qué no he estado ahí para votar.

- ¿Le molesta que la gente tenga la imagen de Brasil como un país peligroso?

- Sí, porque es cierto que allí no hay tanta seguridad, pero también depende de la zona. Hay que ir para saber cómo es.

- ¿Tiene algún sueño frustrado?

- Ahora que lo pienso, de pequeña quería formar una banda de rock y ser cantante. Ahora al menos toco la guitarra.