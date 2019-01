«Pepelu era un gran referente en valores» Pérez Canca, en su última etapa de profesional, en laLiga Asobal en las filas del Antequera. El consejero Francisco Javier Fernández ensalza a Pérez Canca antes de su homenaje el sábado PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 10 enero 2019, 12:19

Se acerca la fecha del homenaje, pasado mañana en Carranque. Será entonces cuando el popular recinto polideportivo malagueño pase a denominarse oficialmente 'Pabellón José Luis Pérez Canca', en honor al jugador de balonmano malagueño que fue internacional y fallecido tras una larga enfermedad. La cita fue presentada este mediodía en la sede de Turismo Andaluz, con la presencia de uno de los grandes artífices de que este escenario cambie de nombre, el consejero de Turismo y Deporte de la Junta, Francisco Javier Fernández, que asistió a uno de sus últimos actos en el Gobierno andaluz. «Pepelu era un gran referente en valores. Tenemos que conseguir que sus valores sean los que se transmitan a sus niños, los de esfuerzo liderazgo, igualdad, trabajo en equipo o poner la capacidad de uno en servicio de muchos. Creo que es fácil que se ponga su nombre en Málaga a un pabellón como este«, reconoció Fernández, que achacó a la complejidad de los trámites administrativos el hecho de que se haya tardado casi dos años en lograrlo.

«Se ha sembrado en su tierra. El balonmano malagueño es referencia en Andalucía, y seguro que su hija cada vez que pase por Carranque se sentirá orgullosa», manifestó Fernández, que estuvo acompañado por la viuda de Pérez Canca, Beatriz Gil, su hermano y el presidente de la Federación Andaluza de Balonmano, Antonio Rosales, que excusó la ausencia del presidente de la Federación Española ante el comienzo del Mundial absoluto.

«Quiero agradecer a la Federación Española y a la Junta que hayan seguido con este proyecto. Me dio miedo por un momento que con el tiempo se quedara todo olvidado, pero no ha sido así al final. Agradezco a sus amigos la labor que han hecho y por lo que han luchado en los medios. No soy de aquí, pero me siento como una malagueña de adopción. Por eso me voy a quedar aquí mucho tiempo. Tenemos una hija maravillosa (de 8 años) y para ella es un orgullo, aunque no le haya visto jugar el nombre de este pabellón. No sólo se reconoce a un jugador de balonmano sin a una persona con unos valores impresionantes«, declaró Gil.

El sábado es la fecha. Desde las nueve de la mañana más de quinientos niños formando equipos mixtos de categoría prebenjamín, benjamín y alevín, de los clubes Europa, Los Olivos, Puertosol, Maristas, Málaga Norte, Fundación Victoria, Maravillas Benalmádena, Antequera, Fuengirola y Rincón de la Victoria participarán en diferentes choques. A las 12.00 horas llegará la cita estelar con el duelo entre dos equipos de veteranos coetáneos de Pérez Canca. Será un momento muy emotivo, aunque algunos por edad no se vayan a vestir de corto.