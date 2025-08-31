Pedro Torres, medio siglo impulsando el fútbol-sala malagueño

Mientras que nuestras raíces siempre nos acompañen, nunca dejaremos de ser niños. En cierto modo, así se siente nuestro protagonista, que nunca ha dejado que ... terceras personas o malos momentos arruinen la pasión que siempre ha guiado su vida. Pero ante todo, nada ni nadie le ha impedido ser quien siempre ha sido. Pedro Torres se crio en una humilde casa de la barriada de la Virreina (distrito de Palma-Palmilla), en una familia numerosa con 9 hermanos que, por desgracia, tuvo que afrontar hace más de tres décadas la muerte de su madre. «De pequeños, no siempre tuvimos para comer, porque éramos muchos, pero siempre hemos estado todos a una para lo que hiciera falta», reflexiona.

Y así siguen todos los hermanos a día de hoy, la mayoría de ellos aún anclados a su barrio, trabajadores y humildes. «Pedimos mucho, pero también damos mucho», ese es el lema que Pedro siempre lleva por bandera. Empezó su vida laboral muy joven, con 14 años tuvo su primer trabajo en el Hotel Maestranza y a los 16 pasó a Droguería España, donde permaneció casi una década. Más tarde pasó a trabajar de conserje en varios colegios y residencias y luego, de conserje de la Sala María Cristina de la Fundación Unicaja. Sin embargo, no fue ninguno de estos trabajos el que le dio tanto renombre en la provincia, fue gracias a su otra carrera, la deportiva.

Ampliar MARILÚ BÁEZ

Este 2025, Pedro Torres cumple sus bodas de oro con el fútbol-sala. Comenzó jugando al fútbol y fue durante su etapa como trabajador en la droguería cuando conoció la modalidad de sala, al apuntarse a una 'liguilla de empresas' impulsada por la Peña El Duro. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que no era en la pista, como jugador, donde realmente podría contribuir a este deporte, sino al otro lado del mismo. Siendo aún menor de edad ya comenzó a interesarte por el mundo del arbitraje, fue instruyéndose con los cursos de la Real Federación Española de Fútbol y se convirtió en el primer y hasta la fecha único malagueño que llegó a ser colegiado internacional de fútbol-sala. «Fui a todos los Campeonatos de Andalucía, de España, de Europa e incluso estuve arbitrando en el Mundial de 1985, pité en la inauguración del Mundial. No sé si seré mejor o peor árbitro, pero eso para mí ha sido increíble», recuerda.

Pero no quedó todo ahí, además de trabajar en los sitios ya mencionados y desarrollar su carrera como árbitro, Torres es reconocido por ser uno de los grandes impulsores del fútbol-sala base en toda la provincia. Fue el creador de una liga a la que todos conocen popularmente como la 'Liga de Pedro Torres', impulsada desde la Asociación Malagueña de Fútbol-sala de la cual es presidente y tanto ha crecido esta escuela de talentos que en la actualidad cuenta con más de 150 equipos de todas las categorías de edad, 25 árbitros, 4 directivos (además de Pedro, Mamen, Ignacio y Rafael, a los que quiere agradecer especialmente su labor) e innumerables monitores. Es más, son muchas las caras conocidas que se han forjado en estas competiciones: «De aquí han salido, Burrito, Ricardo Jiménez, el hijo de Apoño, que lo acaba de fichar el Barcelona, Samu Castillejo, Larrubia, Brahim… Esto siempre ha sido un criadero de jugadores», recuerda.

Torres, en sus primeros años como árbitro internacional. SUR

Pasan los años y aunque ya jubilado de su labor arbitral, le es imposible desprenderse de sus labores con la asociación, disfruta con lo que hace tanto o más que el primer día.

Dura vocación

«Cada día que me levanto sólo pienso en lo que voy a hacer por mejorar el fútbol-sala malagueño. ¿Quién está 50 años en un deporte? Nadie, porque se aburre o no le dejan hacer cosas», reconoce. Eso sí, no ha sido todo un camino sobre un lecho de rosas, porque es infinita la lista de tareas que él y su equipo llevan a cabo a diario para que los jugadores puedan seguir creciendo. «Parece que hay gente que en lugar de ayudar sólo quiere taparme, cuando llevo 50 años trabajando por este deporte, por darle un mejor futuro a los niños y que no estén en la calle. Cada año que termino pienso en jubilarme, pero aún no he encontrado a la persona idónea para seguir con esto, porque el día que me vaya, esto empezará de cero», asegura.

Y es que Torres, que explica que incluso algunas las instituciones le cierran la puerta al no etiquetarse la organización que lidera como federación. «No tenemos ninguna ayuda de la Diputación ni de la Junta de Andalucía, trabajamos gracias a las fichas de los niños. Es una lástima que 2.500 niños de toda Málaga no tengan ayuda de estas instituciones porque no seamos una federación, sino una asociación deportiva», reclama. Es la mayor cuenta pendiente que tiene, algo por lo que seguirá luchando a capa y espada.

Por fortuna, su mayor apoyo siempre lo tendrá en casa, gracias a sus dos hijos y a su mujer, toda una institución: «La primera árbitro de fútbol-sala fue mi mujer, Paqui Trujillo. Nos conocimos en el colegio de árbitros, ahí surgió la amistad. Puedo hacer todo lo que hago gracias a que mi familia me ha aguantado siempre».