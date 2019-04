Paula Ruiz vuelve para quedarse

Es complejo entender la mente de un deportista de élite. Viven en una exposición continua y lo único que las personas ajenas pueden valorar son los minutos o segundos que dura una competición para la que han trabajado durante meses, incluso años. La presión y el sacrificio diarios han empujado a muchos a abandonar sus sueños, pero los que optan por seguir intentándolo prefieren buscar otros métodos. En el caso de la nadadora malagueña Paula Ruiz, ha necesitado volver a sus orígenes para recuperar su mejor versión, porque un deportista nunca podría llegar a lo más alto fingiendo ser quien no es.

La bicampeona del mundo de aguas abiertas comenzó a entrenarse el pasado mayo en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat (Barcelona), donde se encuentran las grandes estrellas de la natación nacional. Sin ir más lejos, su compañera de entrenamientos era Mireia Belmonte, con la que también compartía entrenador, Fred Vergnoux. «Ha sido un honor entrenarme con Mireia, que es muy grande como deportista y como persona y, por supuesto con Fred, porque sabe muchísimo y es muy exigente, pero me arrepiento de haberme ido de aquí por ambición cuando realmente en Málaga ya estaba bien», se sincera.

Cuando la Federación becó a la malagueña en este centro, Ruiz no dudó en apostar por ello. Era una oportunidad a la que muy pocos pueden acceder. Sin embargo, explica que a pesar de las facilidades que tenía en cuanto a atención, alimentación y profesionales sanitarios a su alcance, nunca llegó a sentirse ella misma. «Creo que esa forma de trabajar con tanta exigencia no va con mi forma de ser. Allí he intentado ser diferente, porque me daba miedo ser como soy y eso me impedía estar relajada. Me daba miedo que mi forma de ser afectara a mi trato con Fred», relata.

Hace unos años, la malagueña pasó por etapas más complicadas, en las que el estrés y la frustración por no cumplir con los objetivos se llegaron a adueñar de ella, llevándola a descontrolar sus nervios e incluso a perder cabello. «Me asombraba la capacidad que tenían mis compañeros en Barcelona para ser tan lineales, trabajar tanto y no perder la calma. Yo ahora ya he aprendido a controlarme, pero soy muy autocrítica y si agún día estallo soy la primera que le da un golpe a la placa de la piscina. Aquí en Málaga sé que estoy más tranquila porque estoy en mi entorno, con mi familia y con el entrenador que me ha visto crecer, Xavi Casademont, que ya sabe cómo soy», argumenta.

«En Barcelona me daba miedo ser como soy y eso me impedía estar relajada», se sincera la nadadora, que busca la clasificación para el Mundial absoluto de aguas abiertas

Aquellos momentos de ansiedad ya son pasado. «Ya no me supera cualquier situación del día a día. Ahora medito, trabajo la paciencia, no podía estar llevándolo todo al extremo», asegura. Todo su día depende de la organización, la fuerza de voluntad y el control. Las rutinas de entreno diarias de Ruiz pueden llegar a durar ocho horas entre trabajo en piscina (a veces mar) y gimnasio; en cuanto a la alimentación puede llegar a consumir 2.500-3.000 calorías diarias dada las cantidades que quema en el agua y, para colmo, es alérgica al cloro y asmática, por lo que mantener la calma en situaciones de estrés pasa a ser una necesidad. Por esto último, además, en sus entrenamientos nunca pierde de vista su inhalador.

El volver a casa ha devuelto a Ruiz la sonrisa y le ha dado fuerzas para su año más importante. Ahora, desde Málaga, buscará la clasificación para el Mundial absoluto de aguas abiertas y, posteriormente, el pasaporte olímpico para Tokio 2020. «Estoy muy agradecida tanto a la Federación Española como a la Andaluza, a Inacua por abrirme las puertas, a Xavi y a mi club (el Mairena sevillano). He vuelto a casa y ahora camino mucho más segura hacia mis objetivos»