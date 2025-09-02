Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pablo Ramírez regresa a la selección de fútbol-sala

El malagueño ha sido convocado para los dos primeros amistosos de la nueva temporada, cara a la preparación para el Europeo de 2026

Marina Rivas

Marina Rivas

Martes, 2 de septiembre 2025, 17:28

Su temporada 2025-26 no ha pasado desapercibida para ningún aficionado del fútbol-sala, y por supuesto, tampoco para el seleccionador nacional, Jesús Velasco, que ... una vez más, ha vuelto a tocar a su puerta. El malagueño Pablo Ramírez regresa con el combinado español absoluto de fútbol-sala. Forma parte de la primera convocatoria de la nueva temporada, que incluye dos amistosos de preparación para el Europeo que se disputará en Letonia, Lituania y Eslovenia del 20 de enero al 7 de febrero de 2026.

