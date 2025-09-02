Pablo Ramírez regresa a la selección de fútbol-sala

Su temporada 2025-26 no ha pasado desapercibida para ningún aficionado del fútbol-sala, y por supuesto, tampoco para el seleccionador nacional, Jesús Velasco, que ... una vez más, ha vuelto a tocar a su puerta. El malagueño Pablo Ramírez regresa con el combinado español absoluto de fútbol-sala. Forma parte de la primera convocatoria de la nueva temporada, que incluye dos amistosos de preparación para el Europeo que se disputará en Letonia, Lituania y Eslovenia del 20 de enero al 7 de febrero de 2026.

Una recompensa más que merecida para uno de los mejores jugadores españoles del momento, que viene de firmar su mejor temporada histórica: campeón de la Primera División por segunda temporada consecutiva con el Jimbee Cartagena, tercero en la Champions y a nivel individual, 'pichichi' de la máxima categoría nacional, con 25 goles. Todo ello le llevó a ser reconocido, al cierre de la campaña, como el mejor pívot y también el mejor jugador de toda la Primera División, a sus 24 años.

Tras perderse el Mundial del verano anterior por decisiones técnicas, un duro varapalo para Pablo al haber formado parte de todo el proceso de preparación, cualquier nueva llamada de la selección es motivo de celebración para el joven y talentoso malagueño, que renovó con el conjunto cartaginense. En esta convocatoria, después de disputar las tres primeras jornadas de Liga, marchará el 14 de septiembre a Madrid para entrenarse en Las Rozas y posteriormente, España disputará un doble partido amistoso contra Armenia. El primero será el viernes 19 de septiembre en el pabellón Anaitasuna de Pamplona y el segundo, el domingo 21, en el pabellón Ciudad de Tudela.