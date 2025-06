Pablo Ramírez: «Cuando me quedé fuera del Mundial, me centré en trabajar para esto»

Le gusta pensar que Dios no actúa por capricho y que, si decide ponerle obstáculos, es para que aprenda a superarlos. La fe siempre ha ... movido su vida, pero ante todo, el hilo conductor de sus éxitos ha sido él mismo, con su capacidad de superación. El pasado verano, el malagueño Pablo Ramírez, aun habiendo firmado la que hasta entonces fue su mejor temporada, con la consecución de dos títulos junto al Jimbee Cartagena, se quedó fuera de la convocatoria del Mundial de fútbol-sala. Una noticia que caló muy hondo en él y que le obligó a reaccionar. Pensó que quizá fue una señal para centrarse en crecer como jugador y enfocarse al 100% en su equipo. Ahora, al cierre de la campaña, ha recogido los frutos de ese trabajo.

El joven internacional malagueño de 24 años acaba de firmar la mejor temporada de su carrera al revalidar el título de campeón de Liga junto al equipo murciano siendo además protagonista al anotar el gol más importante del año, el que les dio el campeonato y con el que, a su vez, se convirtió en pichichi de la Primera División, igualado a 25 goles con otros tres jugadores. La final fue, sencillamente, gloriosa, con el Jimbee Cartagena remontando al Barcelona (en el cuarto partido de la serie) con dos goles en el último minuto, el decisivo, el del 3-2, con acento malagueño.

«Fue una final apoteósica, increíble, inexplicable. En pretemporada me quedé fuera del Mundial, que tenía muchas ganas de ir, y a raíz de ahí decidí esforzarme mucho más a nivel individual para aportar mucho más al equipo y gracias al trabajo y al sacrificio he visto que las cosas llegan más tarde o más temprano», reconoce. Y añade, haciendo alusión al varapalo de quedarse fuera de aquella convocatoria: «A toro pasado me encantó, porque saqué mi capacidad de sufrimiento y de competitividad ante la adversidad. Dije 'aquí estoy yo', quiero trabajar por tener opciones, y creo que ha ido bien. Quizá entonces no estaba en mi mejor momento, pero me dolió y creo que tomé la decisión correcta de trabajar para conseguir esto que hemos conseguido».

Además, siendo él protagonista de esta gran final, algo que llevará por

RFEF / ANTONIOFTS

siempre grabado. La jugada de su gol, a sólo 15 segundos del final, fue curiosa, porque realmente, la asistencia previa fue un tiro a puerta desvaído.

Gol caído del cielo

Así lo cuenta: «Fue gracioso porque, en esos momentos de tensión, a veces no decidimos bien las piernas dominantes de cada uno, de hecho, el compañero que me da al balón volea con su pierna mala y fue un poco desastroso, pero estaba esa fe de querer marcar y confiar. Se le desvió la volea, pero me cayó a mí, intenté de cualquier manera rematar y recuerdo una sensación de silencio total y de repente, gritos y euforia por todos los lados. Las lágrimas salieron solas».

«La religión, para mí, es una base muy fuerte; en la segunda parte de la final estuve rezando en el banquillo», relata

Podría decirse que el balón le cayó del cielo, algo que le viene 'al pelo' dada su marcada fe religiosa. «La religión, para mí, es una base muy fuerte y me ayuda muchísimo en los momentos difíciles. Y es cierto que en la segunda parte estuve rezando en el banquillo, junto a otros compañeros, y es gracioso porque en el momento en que se marca, la afición estaba cantando además nuestro himno de la Virgen de la Caridad», asegura. Y añade: «Llámalo casualidad o como quieras pero yo le doy gracias a Dios y a mis compañeros, porque esto es de todos».

Ramírez, siempre con la humildad por bandera, opta por no darle mayor relevancia a su compartido título de pichichi, es un hombre de equipo. «Del pichichi nadie se acuerda, del campeón de Liga sí. Yo he venido a ganar títulos colectivos, no individuales y si puedo aportar individualmente, mejor». ¿Ha sido esta la mejor temporada de su vida? El zurdo responde: «Cada una tiene su huequito en el corazón. Me acuerdo mucho de la base que me dieron en Málaga compañeros como Burrito o Alvarito, y los entrenadores, por ejemplo. También pienso mucho en mi hermano. Pero sí, esta, tanto individual como colectiva, ha sido dura, pero ha sido la mejor temporada». Aún no podrá disfrutar de unas vacaciones, porque esta semana, Pablo se encuentra realizando sus últimos exámenes universitarios del curso, en Educación Primaria. La formación académica siempre ha sido crucial para él.