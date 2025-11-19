El muro defensivo del Heredia 21 sella el pase a los octavos de final de la Copa del Rey

Un gol al principio y otro al final para alargar, una eliminatoria más, la participación en la Copa del Rey. Partidazo del Heredia 21 Málaga ... Ciudad Redonda FS en una competición emocionante y vibrante en la que tuvo que lucir su mejor rendimiento y venció a todo un oponente de Primera División como O Parrulo Ferrol FS que llegó en dinámica muy positiva a Carranque. Una exhibición defensiva y de Álvaro Mellado en portería para dejar a cero la portería y asegurar un triunfo de muchísimo valor. Nando Torres marcó el 1-0 y Campano el 2-0. Dos tantos que dan el impulso de la ronda de dieciseisavos de final a la de octavos. El próximo envite será otra vez en casa, en el Pabellón José Luis Pérez Canca, y contra un equipo de la máxima categoría del fútbol sala nacional.

La noche de este miércoles tenía muchos alicientes para salir con el máximo de motivación, ganas e ilusión de imponer el plan de partido marcado por Tete. Un rival de superior categoría, que está a un nivel altísimo en Primera ocupando la séptima plaza en la tabla, y el que se llevó el premio del ascenso en la última y trepidante final del play-off. El deporte siempre te ofrece una oportunidad de saldar cuentas pendientes y, por qué no, la del torneo del KO era la adecuada para ganar y superar a O Parrulo Ferrol, algo que tampoco sucedió el pasado curso. Se preveía un inicio intenso del conjunto malagueño y así fue. Mucha concentración a nivel defensivo y claridad de ideas a la hora de atacar.

Pablo Ordóñez estuvo a punto de marcar un golazo con un lanzamiento desde su propio campo, pero reaccionó rápido Dennis Berthod con una mano salvadora. No pudo intervenir el guardameta en una jugada de pizarra desde la banda en el minuto 8. Alvarito sacó de banda y Nando Torres fusiló la red. Una volea de zurda muy ajustada al palo. El tanto dio más energía al cuadro local que pudo haber ampliado la ventaja en un tiro de Fernando desde la frontal, un derechazo de Miguel y una rápida transición de Pabli. No hubo acierto y se mantuvo el 1-0 en el marcador. Nando Torres, por su parte, continuó siendo un auténtico dolor de cabeza para su marcador y generó mucho peligro cada vez que recibía cerca del área ferrolana.

O Parrulo no generó demasiado en ataque y siempre se topó con un Álvaro Mellado interviniendo, bajo palos, en el momento adecuado. La primera parte acabó con ventaja para la escuadra anfitriona. Nando Torres empezó la segunda mitad con una clara ocasión y Miguel reclamó un posible penalti por una mano de un jugador visitante que desvió uno de sus remates a portería, pero los colegiados no señalaron nada. El envite avanzó sin perder firmeza la formación local en defensa. Los chicos de Tete entendieron que ahí debían estar al máximo nivel sin ninguna concesión.