Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javi Campano celebra su gol ante O Parrulo. Heredia 21
Fútbol-sala

El muro defensivo del Heredia 21 sella el pase a los octavos de final de la Copa del Rey

Nando Torres y Campano hicieron los goles de un conjunto malagueño que eliminó a un Primera en el torneo del 'KO'

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:49

Comenta

Un gol al principio y otro al final para alargar, una eliminatoria más, la participación en la Copa del Rey. Partidazo del Heredia 21 Málaga ... Ciudad Redonda FS en una competición emocionante y vibrante en la que tuvo que lucir su mejor rendimiento y venció a todo un oponente de Primera División como O Parrulo Ferrol FS que llegó en dinámica muy positiva a Carranque. Una exhibición defensiva y de Álvaro Mellado en portería para dejar a cero la portería y asegurar un triunfo de muchísimo valor. Nando Torres marcó el 1-0 y Campano el 2-0. Dos tantos que dan el impulso de la ronda de dieciseisavos de final a la de octavos. El próximo envite será otra vez en casa, en el Pabellón José Luis Pérez Canca, y contra un equipo de la máxima categoría del fútbol sala nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  2. 2 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  3. 3

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  4. 4 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  5. 5 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  6. 6 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  7. 7 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  8. 8 Un juzgado condena a la UMA a abonar una beca que denegó a un alumno del máster en Abogacía
  9. 9

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  10. 10

    «En Mijas lo que sucedió hace dos años fue un implante artificial que no ha cuajado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El muro defensivo del Heredia 21 sella el pase a los octavos de final de la Copa del Rey

El muro defensivo del Heredia 21 sella el pase a los octavos de final de la Copa del Rey