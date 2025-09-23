Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Uco Lastra. Javier Cotera

Muere Uco Lastra, excampeón del mundo de boxeo

Es el único campeón mundial de boxeo montañés y una figura muy arraigada tanto en Santander y en su barrio, Cueto.

Aser Falagán

Santander

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:40

El campeón del mundo Uco Lastra (Santander, 12 de agosto de 1951-24 de septiembre de 2025) ha fallecido hoy. Con su muerte, que ha ... causado conmoción en el deporte y, en general en toda la sociedad cántabra, se van el único montañés campeón mundial de boxeo y una figura muy arraigada tanto en su ciudad como, más en concreto, en Cueto.

