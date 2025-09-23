Muere Uco Lastra, excampeón del mundo de boxeo

El campeón del mundo Uco Lastra (Santander, 12 de agosto de 1951-24 de septiembre de 2025) ha fallecido hoy. Con su muerte, que ha ... causado conmoción en el deporte y, en general en toda la sociedad cántabra, se van el único montañés campeón mundial de boxeo y una figura muy arraigada tanto en su ciudad como, más en concreto, en Cueto.

Su figura fue, en los años setenta del siglo XX, la de uno de aquellos lobos solitarios del autárquico deporte español. Con el cambio de siglo, la de un vecino más de Cueto que nunca abandonó el pueblo, más que el barrio, incrustado ya en el entorno urbano de Santander pero que, como Uco Lastra, nunca perdió su carácter. La muerte este martes de Cecilio Lastra González es la del único campeón del mundo de boxeo con el que ha contado Cantabria –y unos de los pocos españoles– en toda su historia, la de un personaje imprescindible para comprender el Santander de la segunda mitad del siglo XX y la evolución de la sociedad española y un icono para una generación, la suya, y para Cueto, donde más se notará su ausencia y cuyo polideportivo de deportes lleva su nombre. En el clásico El Torreón, que ahora, tras décadas con ese nombre, regenta su sobrina y en el que le gustaba dejarse ver incluso en los últimos tiempos, cuando los achaques de la edad ya habían hecho mella. En todo el deporte español. Los cántabros que le vieron –o escucharon por la radio– proclamarse campeón del mundo en el mercado de Ganados de Torrelavega.

Su historia es la de un chico humilde de Cueto que ya en los años sesenta comenzó a boxear junto a sus hermanos en un gimnasio del pueblo, que es lo que aún era un Cueto agrario y separado físicamente del casco urbano de Santander. Debutó cuando ni siquiera tenía la edad para hacerlo en el Trofeo José Ungidos, otro nombre emblemático del boxeo cántabro al que pronto dejaría atrás. Aquel era también otro boxeo.Solo como aficionado totalizó 121 combates con 101 victorias, doce derrotas y ocho nulos.Y no se cuentan todos.Cuando hizo la mili en Bilbao llegó a pelear incluso en días alternos.Algunos de aquellos combates ni siquiera quedaron registrados.

El debut como profesional le llegó el 20 de diciembre de 1975 en el pabellón de los Escolapios, en 1977 se proclamó campeón de España y llegó incluso a ser aspirante al cinturón europeo, pero esa carrera se truncó al perder una defensa del título nacional en un combate que tuvo por momentos ganados, pero en el que Roberto Castañón, su gran adversario deportivo, se rehizo para derrotarle.

Sin embargo, cuando en 1977 el panameño Rafael Ortega ponía en juego el título mundial de la AMA en el peso pluma, ni Castañón ni el campeón de Europa aceptaron el reto y Lastra, décimo en la clasificación mundial, se convirtió en aspirante en una velada que el promotor consiguió además llevar a Cantabria, en concreto al Mercado de Ganados de Torrelavega.

Un año después perdió el título ante un mito como Eusebio Pedroza, que iba a retener el cinturón en más de veinte defensas. Pero la leyenda de Uco Lastra ya se había labrado en Santander. Volvía a ganar el título español y siguió peleando hasta su retirada a principios de los ochenta, cuando regresó a una vida cotidiana que, en realidad, tampoco había abandonado nunca del todo.

En Cueto, como peón de la construcción, como empleado del Ayuntamiento (barrendero, operario de Parques y Jardines, vigilante del Camping de Bellavista) y como un vecino más, siempre muy apegado a sus orígenes. Hace poco más de un año hacía balance: «Ha habido de todo. Lo bueno ha sido muy bueno. Pero también ha habido momentos muy tristes cuando a uno no le salen las cosas como quiere», confesaba a El Diario Montañés. Sus palabras reflejan las luces y sombras de una vida y de una época. Como los problemas de salud que le acuciaron en los últimos años, que sin embargo, le dieron el tiempo suficiente para ver cómo su sobrina se hacía cargo del emblemático Torreón de Cueto, ese que ahora se llama La Lola, pasa destapar su estrella en el Paseo de la Fama de la calle Tetuán y para seguir disfrutando del cariño de sus vecinos. Ese que no perdió nunca.