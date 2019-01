Una moto de coleccionista y dos pilotos de leyenda Marc Márquez y Jorge Lorenzo acumulan doce mundiales y presentan la nueva Honda RC213V con la que buscarán ganar el título de MotoGP JAVIER VARELA Jueves, 24 enero 2019, 00:03

madrid. El equipo Repsol Honda está de estreno. La marca alada presentó en el Campus Repsol de Madrid la nueva RC213V con la que los dos pilotos españoles disputarán el Mundial de MotoGP. Además, lo harán en un año muy especial para Honda y Repsol, ya que buscarán aumentar los títulos que acumula la marca japonesa y celebrar los veinticinco años de unión entre ambas compañías, en los que han conseguido 14 títulos de pilotos, 168 victorias y 427 podios en la máxima categoría del Campeonato del Mundo de Motociclismo (500cc y MotoGP). Casi nada.

Para hacer campeona a la nueva RC213V, Honda ha elegido a los dos pilotos que suman doce mundiales entre las tres categorías. Marc Márquez, actual campeón del mundo de MotoGP y piloto 'made in Honda', tendrá un nuevo compañero en Jorge Lorenzo. Dos gallos en el mismo corral, dos pilotos campeones de ocho de los últimos nueve títulos de la categoría reina y dos pilotos con personalidad propia. «Es la ley del motociclismo», recordó Márquez antes de dejar claro que «el primer rival es el compañero de equipo porque tienes las mismas armas y el mismo material. Nos ayudaremos muchas veces sin saberlo y eso será bueno para la moto y para incrementar la velocidad en la pista, que es donde el 'gallo' se tiene que ganar el respeto», aseveró.

De la misma opinión era Lorenzo, que recordó que «ya he compartido box con Rossi, Spies, Dovizioso y ahora con Marc, pero la situación es parecida» a cuando empezó en 2008 en MotoGP, «con un Valentino que quería volver a ganar tras no hacerlo en 2006 y 2007». «Ahora llego al 'box' del campeón, que conoce muy bien la moto y es fuerte», reconoció. El piloto mallorquín insistió en que hablar de «dos gallos en un gallinero saca más lo negativo que lo positivo», porque tener «dos pilotos fuertes y campeones hacen crecer al equipo, hace evolucionar, que el otro piloto no se relaje y de más de sí en pista y fuera. El pique que podemos tener es algo natural. Esta rivalidad nos hará ser mejores», finalizó.

Las lesiones

Pero el año no va a resultar sencillo, al menos en la primera parte de la temporada por culpa de las lesiones de ambos. Márquez fue operado del hombro izquierdo en diciembre y todavía no está al cien por cien. «Estoy bien y ya empieza a carburar el tema», dijo con su eterna sonrisa el actual campeón del mundo. «Ha sido un invierno atípico por el hombro y el más aburrido de mi vida» reconoció. Mientras, Lorenzo pasó el lunes por el quirófano por una fractura en el escafoides de su muñeca izquierda tras una caída haciendo 'dirt track' cerca de Verona y esperan que esté listo para los test de Sepang y la primera prueba del Mundial en el circuito de Catar. «Son situaciones que no puedes cambiarlas y es mejor afrontarlas en positivo», dijo.