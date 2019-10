La motivación extra de Álvaro Cabello Álvaro Cabello posa para SUR en el Pabellón José Luis Pérez Canca. / FRANCIS SILVA El lateral izquierdo del Ciudad de Málaga vivirá esta tarde un partido especial, ya que su equipo recibe al Ars Palma del Río, donde jugó hace tres temporadas CRISTINA PINTO MÁLAGA Sábado, 5 octubre 2019, 00:25

Vuelve el balonmano al Pabellón José Luis Pérez Canca. Esta tarde, a las 18.00 horas, el Ciudad de Málaga jugará la tercera jornada de División de Honor Plata frente al Ars Palma del Río. Un derbi andaluz en el que el equipo costasoleño deberá plantarle cara en la pista para llevarse la segunda victoria de la temporada en la Liga, ya que los cordobeses llegan a Málaga con hambre de puntos.

Uno de los jugadores del Ciudad de Málaga tendrá hoy sábado un partido especial. El malagueño Álvaro Cabello es un viejo conocido del Palma del Río, ya que jugó en sus filas en la temporada 2016-2017, cuando solo tenía 17 años. Ese curso fue el primero en el que el jugador se desvinculó del balonmano malagueño. El joven debutó ese año con el equipo cordobés en División de Honor Plata y lo recuerda como «un año en el que crecí como profesional y como persona».

Mundial juvenil

«Le tengo mucho cariño al Palma del Río. Cuando llegué tenían muy buen equipo y grandes aspiraciones. Yo llegué recién salido de una operación de rodilla, pero tanto el club como mis compañeros pusieron de su parte para que me pudiese adaptar lo antes posible», destaca el jugador del Ciudad de Málaga. Cabello tiene muy buenos recuerdos de su paso por el conjunto cordobés, donde consiguió uno de sus objetivos: jugar con la selección española juvenil en el Mundial. «Yo sabía que el Palma del Río era un equipo donde conseguiría avanzar y gracias a ellos conseguí jugar el Mundial, donde nos llevamos el segundo puesto», confiesa el malagueño.

Sin duda, muchos sentimientos encontrados para el jugador en este partido, en el que su mente, además de revivir los recuerdos de aquella temporada, tendrá «un plus de motivación». «Cuando te enfrentas a un club donde ya has estado antes siempre te gusta mostrar que has crecido. Me motiva mucho dar una versión mejorada del jugador que fui allí», subraya Cabello.

El Ciudad de Málaga llega a este partido después de la derrota y eliminación en Copa del Rey ante el Zamora, partido en casa del que el equipo malagueño no supo salir ileso. Cabello reflexiona sobre el fallo: «Sabíamos que era un partido difícil. Ellos llevan varios años jugando la fase de ascenso. La actitud es algo que nunca debe faltar y puede ser que ese fuera nuestro problema en este partido».

Con mucha más fuerza y una buena dosis de mentalidad se enfrentarán hoy en este segundo partido de División de Honor Plata en casa y buscarán el primer triunfo como local, ya que en su debut el cuadro malagueño pecó de novato en la categoría y cayó ante el Teucro (19-23). Álvaro Cabello lo tiene claro: «Este partido tenemos que ganarlo como sea. No podemos permitirnos perder puntos en casa, ya que además contamos con el apoyo de nuestra afición. Sabemos que la liga está muy reñida, el nivel de los demás equipos en esta categoría es muy alto».

Objetivos fijados

A nivel personal, los números de Cabello la temporada pasada no pasaron inadvertidos, 85 goles en 20 partidos disputados con el Ciudad de Málaga. El lateral izquierdo apunta: «Este año hay mucha competencia sana en todos los puestos y eso es muy bueno. Atacar y defender desgasta físicamente, pero para ser un buen jugador hace falta ser lo más completo posible. Intentaré superar los goles de la temporada pasada y, por supuesto, ayudar en defensa al equipo».

Son cuatro las caras nuevas que tiene el equipo para este año de estreno en la División de Honor Plata: Zhukov, Rudovic, Moledo y Xavi Castro. Buena apuesta del club para esta temporada pero, sin embargo, los de Curro Lucena en el arranque de la competición siguen adaptándose al nuevo proyecto. Álvaro Cabello asegura que la plantilla continua en «proceso de adaptación». «A nivel de equipo estamos trabajando duro en el día a día y tenemos muy claro lo que hay que hacer. Con el tiempo las cosas se pondrán en su sitio. Por mucho que tengamos muy buen equipo, si hay muchos jugadores nuevos, el proceso de adaptación al principio es más complejo».

Esta tarde, Cabello tendrá un partido con un «extra» de motivación, pero el resto de la plantilla de Curro Lucena también tiene los incentivos suficientes ante su fiel afición para conseguir los primeros dos puntos como local ante el Ars Palma del Río. Un derbi andaluz con dos equipos necesitados de puntos al que le sobran alicientes para ser más que emocionante y especial.