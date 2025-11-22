Mijas vibra con el 'show' de los mejores atletas de parkour de España

Si la escalada o el skateboard han logrado olímpicos, ¿por qué no el parkour? En plena etapa de expansión de este deporte urbano en nuestro ... país, Mijas acogió este sábado la primera jornada del Campeonato de España de Parkour, una disciplina que se rige por aptitudes como la fuerza, la velocidad y la agilidad de los competidores y que encandiló por completo a cientos de espectadores que se acercaron al Gran Parque de la Costa del Sol para disfrutar de un show inédito en la provincia. Más de 200 de los mejores atletas de este deporte de todo el país se han trasladado este fin de semana a esta localidad en busca de las coronas que se repartirán hoy.

Aunque la propia Federación Española de Gimnasia, que engloba este deporte, explica que es complicado cuantificar el número de practicantes en nuestro país, sí que explica que ya se han creado más de una veintena de clubes en toda la geografía y asegura que su crecimiento ha sido exponencial, especialmente desde su consideración como deporte de competición por parte de la Federación Internacional y la creación del primer Mundial (en 2022). España cuenta con grandes referentes internacionales como Eduardo Oliva, Ricardo Durán, Héctor Martínez, Stefy Navarro, Marta Gutiérrez, todos ellos medallistas al más alto nivel y presentes en esta cita mijeña.

JOSELE

Un evento en el que ayer ya pudieron verse en acción las clasificaciones en las modalidades de 'speed' y 'freestyle'. En la primera, los competidores se enfrentaron de dos en dos en carreras en un circuito con obstáculos y barras, buscando tocar el botón del tiempo en el menor tiempo posible. Aunque hubo participación desde la categoría infantil, sin duda, los deportistas absolutos acapararon toda la atención. En la categoría absoluta femenina, la más rápida de la jornada clasificatoria fue la gran favorita, la granadina y vigente campeona Marta Gutiérrez, con un tiempo de 26.43. Su perseguidora, Alicia García, le sigue muy de cerca (27.89). Ambas fueron las únicas en bajar de los 30 segundos. La tercera fue la francesa Orane Florinda (31.13).

En la categoría masculina fueron tres los competidores que rebasaron el listón de los 20 segundos. El más rápido fue también el favorito, el internacional valenciano y campeón de España Héctor Martínez, que fijó un tiempo de 19.36. El segundo mejor fue Mario Gil (19.75) y el tercero, Carlos Durán (19.75).

Por la tarde, llegó el turno de los 'freestylers', que regalaron al público mijeño un festival de 'backflips', 360, gatos y todo tipo de acrobacias en un circuito con barras y obstáculos en los que los mismos competidores decidían sus rutinas para intentar sorprender al jurado con la máxima creatividad posible. La categoría absoluta femenina dejó una gran nota para Marta Gutiérrez, que con mucha superioridad sobre sus rivales, consiguió hasta 22 puntos. El tramo final de la tarde se vio empañado por la suspensión del tramo final de la prueba masculina absoluta. Sólo el primer grupo pudo competir, destacando la vibrante actuación del granadino Eduardo Oliva, al que el jurado otorgó la friolera de más de 25 puntos. Sin embargo, la organización pospuso a este domingo el resto de las clasificatorias por causas climatológicas (humedad). Este domingo será el turno de las finales, desde las 9.00 horas y con el cierre a las 14.45 horas.