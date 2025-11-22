Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mijas vibra con el 'show' de los mejores atletas de parkour de España

Mijas vibra con el 'show' de los mejores atletas de parkour de España

Los favoritos no defraudan en el inicio del Nacional y se colocan en cabeza cara a las finales de este domingo; parte de las clasificatorias de 'freestyle' absoluto masculino se pospusieron también a esta última jornada

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:32

Si la escalada o el skateboard han logrado olímpicos, ¿por qué no el parkour? En plena etapa de expansión de este deporte urbano en nuestro ... país, Mijas acogió este sábado la primera jornada del Campeonato de España de Parkour, una disciplina que se rige por aptitudes como la fuerza, la velocidad y la agilidad de los competidores y que encandiló por completo a cientos de espectadores que se acercaron al Gran Parque de la Costa del Sol para disfrutar de un show inédito en la provincia. Más de 200 de los mejores atletas de este deporte de todo el país se han trasladado este fin de semana a esta localidad en busca de las coronas que se repartirán hoy.

