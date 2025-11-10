Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sabrina Méndez devuelve un golpe durante la final. SUR

El Mijas Open Pickleball Pro Tour encumbra a sus nuevos campeones

Éxito de público en las instalaciones del Auditorio del Gran Parque de la Costa del Sol

SUR

SUR

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:58

La última jornada del Mijas Open 2025, quinta parada de Pickle Pro Tour, dejó cinco finales para el recuerdo. Partidos disputados en la espectacular pista ... central situada en el Auditorio del Gran Parque de La Costa del Sol.

