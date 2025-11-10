El Mijas Open Pickleball Pro Tour encumbra a sus nuevos campeones

La última jornada del Mijas Open 2025, quinta parada de Pickle Pro Tour, dejó cinco finales para el recuerdo. Partidos disputados en la espectacular pista ... central situada en el Auditorio del Gran Parque de La Costa del Sol.

La madrileña Sabrina Méndez se mostró muy contundente en la primera final del día, en la que se ha enfrentó a María Pintor, con quien más tarde compartió pista en la final del Dobles Femenino. Sabrina fue superior en un partido que dominó de principio a fin, ante María Pintor, que disputaba su tercera final (21-10 / 21-9).

Después de un partido ajustadísimo que se ha ido al tercer y definitivo juego (19-21 / 22-20 / 22-21), el jugador barcelonés Ignasi de Rueda ha culminado una gran remontada ante Alexander Serrano, que ha jugado a un nivel espectacular. Es la primera vez que Ignasi de Rueda, habitual en las finales de dobles, llegaba a una final individual, y de que manera lo ha hecho, colgándose la medalla de oro.

De qué manera ha vibrado la pista central del Mijas Open 2025 con la final del Dobles Femenino! Un partido igualadísimo que ha acabado cayendo del lado de María Pintor y Sabrina Méndez (21-19 / 21-16). Una maravilla de final en la que se han enfrentado a María Costantino y Eleana Rodino.

El catalán Ignasi de Rueda y el británico Joshua Brighthan jugado a un nivel excelso, lo que ha servido para llevarse el Mijas Open 2025 en la categoría dobles masculino. En frente han tenido a dos rivales durísimos como son Jesús García y David Illescas, que también han mostrado un gran nivel (21-19 / 22-20).

La pista central ha estallado de alegría con la victoria de la jugadora local María Costantino, acompañada de Pep Canyadell. Partido ajustadísimo que se ha decidido por pequeños detalles, donde Ignasi de Rueda y Eleana Rodino, no le han perdido la cara al partido en ningún momento (21-18 / 21-18).