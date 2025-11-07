Marta Paradas, subcampeona del mundo sub-19 en beach sprint

La primera jornada de finales del Campeonato del Mundo de beach sprint, modalidad de velocidad del remo que se estrenará en el programa olímpico en ... los Juegos de Los Ángeles 2028, ha deparado la primera medalla para la delegación malagueña en Turquía. La protagonista ha sido la deportista del Real Club Mediterráneo Marta Paradas, subcampeona en doble femenino sub-19.

El bote completado con Carmen Jarabo (Real Club Regatas de Alicante) se hizo con la plata mundial después de ceder en la gran final ante las representantes alemanas. Previamente, la dupla española (Paradas es hija del exárbitro de fútbol Paradas Romero), que el pasado fin de semana se colgaba el oro en la Copa de la Juventud de beach sprint en La Línea de la Concepción (Cádiz), logró el segundo mejor tiempo en la toma de tiempos de la jornada inaugural, dos décimas superior a las teutonas, sus verdugos en la pugna por el oro, accediendo de forma directa a los cuartos de final y eludiendo la eliminatoria de repesca.

En la primera ronda, la andaluza y la alicantina superaron a Ucrania, haciendo lo propio en las semifinales con Gran Bretaña para asegurarse la medalla, finalmente de plata ante Alemania. El bote alemán se impuso con 2:45.56, por el 2:50.84 de Paradas y Jarabo, que este sábado recogerán su medalla en la clausura de la competición sub-19 tras la disputa de las otras tres finales previstas.

Ampliar Jarabo y Paradas (derecha) celebran la segunda posición con la bandera española. BALINT SZCUCZ

Este sábado el Mundial beach sprint afronta su tercera y penúltima jornada. En categoría absoluta se están dando esperanzadores resultados. De hecho, las cuatro tripulaciones han superado los 'time trials', con mejor tiempo incluido y billete directo para los cuartos de final del domingo, en los que se espera rival para el cuatro con timonel mixto formado Pablo Hermoso (Real Club Mediterráneo), María Ángeles Macián (Real Club Regatas de Cartagena), Maialen Mielgo (Raspas del Embarcadero), Miguel Salas (Real Club Regatas Alicante) y Ainhoa Casanova (Club de Mar Clot de L'illot El Campello).

En solo, Teresa Díaz (Real Club Mediterráneo), bronce en la cita continental, tuvo que acceder a la segunda ronda de calificación, donde fue segunda, tras ser novena en la primera. Ahora se cruzará en octavos este sábado con Portugal por un billete para la fase final del domingo. Y en doble mixto el benalmadense Adrián Miramón (Raspas del Embarcadero) y Nadia Felipe (Clot de L'Illot El Campello), terceros en los 'time trials', se enfrentan a Perú en octavos con el objetivo de igualar por lo menos la sexta plaza del Europeo.