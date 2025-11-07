Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marta Paradas (izquierda), en pleno esfuerzo este viernes. BALINT SZCUCZ

Marta Paradas, subcampeona del mundo sub-19 en beach sprint

La malagueña del Real Club Mediterráneo, que compitió en el doble femenino junto a Carmen Jarabo en la nueva modalidad olímpica de remo, sólo se vio superado por un bote alemán en aguas turcas

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:08

La primera jornada de finales del Campeonato del Mundo de beach sprint, modalidad de velocidad del remo que se estrenará en el programa olímpico en ... los Juegos de Los Ángeles 2028, ha deparado la primera medalla para la delegación malagueña en Turquía. La protagonista ha sido la deportista del Real Club Mediterráneo Marta Paradas, subcampeona en doble femenino sub-19.

