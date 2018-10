Balonmano Marta López, supercampeona de Rumanía y líder invicta en la liga La malagueña Marta López en un encuentro con su equipo. / SUR La internacional malagueña de balonmano ha arrancado su segunda temporada en el Ramnicu Valcea con pleno de triunfos en la Supercopa, Liga y EHF MARINA RIVAS Miércoles, 17 octubre 2018, 00:19

Algunos amantes del balonmano se preguntarán qué fue de una de las grandes representantes de la provincia en los últimos años, la exinternacional y bronce olímpico en Londres, Marta López. Y, lo cierto es que, alejada de la liga española, la 'Guerrera' malagueña no ha dejado de triunfar, eso sí, a unos 3.500 kilómetros de distancia. Hace ya dos temporadas que la extremo derecho cortó su relación con el Bera Bera y partió hacia la ciudad de Ramnicu Valcea, en Rumanía, que tiene una población de algo más de 100.000 habitantes, con total desconocimiento de lo que allí se encontraría. Ahora, en su segunda temporada y después de un primer gran año, López se ha alzado con la Supercopa de Rumanía, su equipo es líder invicto en la liga y ya ha sumado su primer triunfo en EHF, la segunda competición continental y en la que participa con el equipo que lleva el nombre de la ciudad.

«Esta liga me ha sorprendido para bien, llegué aquí totalmente a ciegas. Muchas veces partimos con demasiados prejuicios; escuchamos Rumanía y nos da un poco de miedo. La gente me decía que cómo podía irme allí, como si fuera un país tercermundista», recuerda López sobre su llegada. Para amenizar su primera estancia decidió acompañarse a su madre, con la que convivió el primer mes hasta que ya comenzó a centrarse en la competición. La liga femenina rumana es una de las más destacadas de Europa, junto a la de Francia, Alemania, Hungría o Dinamarca, no sólo por el potencial de sus equipos sino también por la profesionalización.

«En el extranjero me ha ido mejor que en España. Estas ligas me aportan más deportivamente»

«Como todos los días en un restaurante junto al resto del equipo, en horarios que además son mejores para la salud que los que estamos habituados en España y viajamos el 99% de las ocasiones el día previo al partido», relata. A diferencia que aquí, se concentran un día antes para poder llegar en mejores condiciones a los encuentros, en lugar de viajar el mismo día y gastando energías en un desplazamiento de muchas horas en autobús. Es el precio de la exigencia de esta liga foránea, a la que ya le ha cogido el gusto. «En el extranjero me ha ido mejor que en España. Estas ligas me aportan más deportivamente que la española ahora mismo», asegura la malagueña, que militó cuatro temporadas en el Fleury francés, ganando cuatro títulos entre Copa y Liga.

Pueden contarse con los dedos de una mano las jugadoras españolas que disputan la liga rumana en estos momentos, entre ellas la ex del Rincón Fertilidad, Paula García, en el Bistrita o la 'Guerrera', Alicia Fernández, apoyo de López en su propio equipo. Juntas se convirtieron en dos pilares a la hora de alzarse con su primer trofeo con el Ramnicu, en la Supercopa. «Además contra el Bucarest (31-33) , que es un equipo de 'final four' de la Champions. Ese partido fue muy intenso, con dos prórrogas… Se nos fue a los 80 minutos», explica la extremo. Una gesta, el ganar al favorito y presente en la máxima competición continental, que dsu equipo demostró ser capaz de repetir. «Se hablaba de que les ganamos de casualidad la primera vez, pero nos la volvimos a encontrar y volvimos a dar la sorpresa (19-22)», confirma.

«Desde que hubo un cambio de entrenador no he tenido noticias de la selección»

Asentada en su nuevo destino, no se plantea su regreso, aunque tampoco pierde la pista de sus compatriotas. «Alicia y yo seguimos bastante la liga española con esto de que retransmiten los partidos por 'streaming'», apunta. Partidos como el último y trabajado empate de las de Diego Carrasco fuera de casa. «El partido del Guardés lo vimos y también el del Bera Bera, me dio pena que se les fuera el partido, porque se merecían los dos puntos. El equipo ha empezado muy bien este año, muy centrado. Si siguen así pueden lograr grandes cosas», afirma López.

Metas como el escalar más posiciones en liga o mantener a sus particulares 'Guerreras' en el cuadro nacional en un futuro. Algo que ya hace tiempo que dejó de entrar en sus planes. Pese al alto rendimiento que siempre ha demostrado López, ya ha pasado en torno a un año y medio desde que otra malagueña, Ana González, la sustituyera en la convocatoria. «Desde que hubo un cambio de entrenador y de generación, yo ya no he tenido noticia de la selección. Ahora mismo me centro en estar bien físicamente, con el equipo y en esta liga. Ahora, la selección no está entre mis prioridades», sentencia, antes de comenzar con su siguiente entrenamiento.