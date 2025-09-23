María Escario y Begoña Fleitas reciben el Premio de Periodismo Deportivo Manuel Alcántara

Las periodistas María Escario y Begoña Fleitas han recibido este martes el VII Premio Nacional de Periodismo Deportivo Manuel Alcántara. Este galardón está organizado por ... la Fundación Manuel Alcántara, en colaboración con Fundación Unicaja, el Ayuntamiento de Málaga y la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga.

El acto de entrega ha tenido lugar en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga con la presencia del concejal de Deportes, Borja Vivas; el responsable de Literatura de Fundación Unicaja, Francisco Cañadas; el presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza; y el presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga, Antonio Rengel.

En la categoría de mejor artículo deportivo, el premio se le otorgó a Begoña Fleitas por su trabajo 'Cheptegei, La última cara de un drama', publicado en el diario 'Marca' el 21 de septiembre de 2024. El reportaje relata el asesinato de la maratoniana ugandesa Rebecca Cheptegei en Kenia, un caso que vuelve a poner en evidencia la violencia de género que sufren las atletas en ese país. Expone cómo factores como el patriarcado, el control financiero y el alcoholismo agravan la situación, y recuerda otros casos recientes, como los de Agnes Tirop, Edith Muthoni o Damaris Mutua. También destaca la respuesta social y del propio deporte, con iniciativas como la ONG 'Ángeles de Tirop', creada para proteger y concienciar a las mujeres atletas del valle del Rift.

El jurado de este año ha estado formado por Alfredo Relaño, expresidente de honor de 'As'; Cristina Rico Cabeza, directora de División de Actividades, Comunicación e Imagen de Fundación Unicaja; Antonio Ismael Aragón, asesor del Área de Cultura y Patrimonio Histórico; Antonio Trujillo, periodista de 'El Español'; y Javier Sánchez, ganador de la pasada edición.

Los miembros del jurado destacaron «su capacidad para combinar la narración periodística rigurosa con un profundo compromiso humano». «Se trata de un reportaje exhaustivamente documentado, respaldado pr fuentes directas y datos precisos, que consigue transmitir con sensibilidad y claridad la magnitud de la tragedia y su contexto social. La autora logra situar al lector en el terreno, describiendo con detalle el entorno, las circunstancias de los hechos y la repercusión en la comunidad atlética, al tiempo que contextualiza históricamente la situación del atletismo femenino en Kenia», añade el jurado.

Ampliar Borja Vivas, Antonio Pedraza, Francisco Cañadas, María Escario, Begoña Fleitas y Antonio Rengel, este martes. SUR

El premio a la trayectoria profesional se le ha concedido a María Escario, pionera en el periodismo deportivo en España. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, se incorporó a RTVE en 1985 y desarrolló buena parte de su trayectoria presentando la sección de deportes del Telediario, así como cubriendo grandes eventos internacionales: siete Juegos Olímpicos, varias Copas del Mundo de Fútbol, Eurocopas y finales de la Champions.

Además, ha sido una de las voces que más ha trabajado por visibilizar el deporte femenino, denunciando los sesgos de género en las redacciones y apostando por la igualdad en la cobertura deportiva.

Desde su primera edición en 2018, este premio ha reconocido a periodistas de prestigio como Laura Marta Loriente, Ander Izagirre, José Ignacio Pérez Hernández, galardonado en dos ocasiones, Jesús Ortiz García y Jesús Sánchez Ramos. Asimismo, figuras emblemáticas del periodismo deportivo han sido homenajeadas por su trayectoria, como Alfredo Relaño, Pepe Domingo Castaño (fallecido en 2023), Matías Prats Luque, Olga Viza, Paloma del Río y José Ángel de la Casa (fallecido en 2025).