María Escario y Begoña Fleitas, ganadoras de la presente edición del premio, este martes. SUR

María Escario y Begoña Fleitas reciben el Premio de Periodismo Deportivo Manuel Alcántara

La primera, pionera en esta faceta en España, fue galardonada por su trayectoria profesional, y la segunda, por su trabajo en 'Marca' sobre el asesinato de la maratoniana keniata Rebbeca Cheptegei

SUR

Málaga

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:03

Las periodistas María Escario y Begoña Fleitas han recibido este martes el VII Premio Nacional de Periodismo Deportivo Manuel Alcántara. Este galardón está organizado por ... la Fundación Manuel Alcántara, en colaboración con Fundación Unicaja, el Ayuntamiento de Málaga y la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga.

