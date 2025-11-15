María de Valdés, plata nacional y billete para el Europeo de natación

Una vez más, la fuengiroleña María de Valdés volvió a demostrar su versatilidad y potencial en el agua, en esta ocasión en el Campeonato de ... España de piscina corta (25 metros) en Barcelona. Aun sin atravesar su mejor momento de forma, la malagueña volvió a brillar al subirse al podio del Nacional en el 1.500 (su prueba estrella en piscina) haciéndose además con el pasaporte al Europeo.

Comenzó el campeonato ya con grandes sensaciones en la prueba de 400 libres, en la que batió el récord de su club, el CN Mataró, con un registro de 4:09:39. Tiempo que, eso sí, no le otorgó medalla al concluír en quinta posición. Se guardaba su mejor baza para la prueba de fondo del 1.500. En la final de esta disciplina, protagonizó un espectacular mano a mano con su compañera de entrenamientos y también olímpica Ángela Martíenz, ambas forjadas en el núcleo de entrenamiento de Xavi Casademont en Inacua.

Y con apenas unas décimas de diferencia se turnaron el oro y la plata. La ilicitana se coronó con un tiempo de 15:57.65, mientras que la plata fue para De Valdés, con 15:57.88. Esta prueba hizo las delicias de los espectadores de la piscina barcelonesa, ya que repartió hasta cuatro mínimas para el Europeo de Lublin (Polonia), del 2 al 7 de diciembre. Las dos restantes fueron para Paula Otero (que también se entrena en Málaga), con un registro de 16:05:39 y Marta Carmona (16:14.50). El Campeonato de España continuará este domingo para la olímpica fuengiroleña con la disputa de su última prueba, la de 800, en la que también perseguirá la mínima continental.