Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
CN MATARÓ
Natación

María de Valdés, plata nacional y billete para el Europeo de natación

La fuengiroleña fue subcampeona en el 1.500 y gracias a su marca de 15:57.88 logró la mínima para la cita continental de piscina corta

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:35

Comenta

Una vez más, la fuengiroleña María de Valdés volvió a demostrar su versatilidad y potencial en el agua, en esta ocasión en el Campeonato de ... España de piscina corta (25 metros) en Barcelona. Aun sin atravesar su mejor momento de forma, la malagueña volvió a brillar al subirse al podio del Nacional en el 1.500 (su prueba estrella en piscina) haciéndose además con el pasaporte al Europeo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso amarillo este sábado y domingo en Málaga por riesgo de hasta 20 litros en una hora
  2. 2 Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía
  3. 3 El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual
  4. 4 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  5. 5 En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín
  6. 6 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  7. 7 Grave una motorista de 45 años tras sufrir una colisión con un turismo en Málaga
  8. 8 Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos
  9. 9 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa
  10. 10 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur María de Valdés, plata nacional y billete para el Europeo de natación

María de Valdés, plata nacional y billete para el Europeo de natación