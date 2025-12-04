María de Valdés, a la conquista de las medallas en el Europeo de natación

Prácticamente desde que inició su ciclo olímpico rumbo a París, María de Valdés no había competido en una gran cita internacional de piscina. La laureada ... fuengiroleña ha compaginado toda su vida la piscina con las aguas abiertas, sin embargo, dado su crecimiento en esta segunda, su predilecta, decidió enfocarse en ella, buscando cumplir el sueño de su vida: alcanzar el Olimpo. Algo que ya consiguió al debutar en la cita de París 2024. Sin embargo, es habitual que, sobre todo a modo de preparación para no perder el ritmo, De Valdés compita en los nacionales de piscina, en los que nunca ha dejado de acumular medallas.

Este mismo año, ha sido campeona de España de 5.000, subcampeona en 800 y 1.500 en piscina de 50 metros y oro en 800 y plata en 1.500 en la piscina de 25 metros, conocida como piscina corta. Estas dos últimas preseas las consiguió hace apenas unos días, en el Nacional de Barcelona, en el que brilló al conseguir, además de sus mejores marcas personales, el billete para el Campeonato de Europa de Lublin, en Polonia. Y allí se encuentra ya la nadadora, que este jueves comenzará su concurso, con la disputa del 800, mientras que será el sábado cuando nade el 1.500.

«Tengo muchas ganas de empezar el campeonato porque creo que estoy llegando poco a poco a mi mejor forma física, y después de tanto tiempo, competir otra vez a nivel internacional en piscina, lo afronto con mucha ilusión y ganas, también con menos presión. Creo que pueden salirme buenas pruebas, en el Nacional hice mis mejores marcas y aunque ahora es complicado bajarlas, no es imposible, hemos trabajado mucho para esto y tengo muchas ganas», asegura De Valdés, que como reza, al no ser esta su disciplina estrella, no lo afronta con la misma presión que, por ejemplo, un Europeo de aguas abiertas. Esta, quizá, sea una baza a su favor.

Tras las finales

Eso sí, esta mentalidad no implica que la malagueña rebaje sus metas en Polonia. «Mi objetivo es hacer final en ambas pruebas. Ahora mismo, voy cuarta en el 'ranking', aunque no se puede confiar uno de eso, porque ahora toca volver a nadar y hacer la mejor marca posible para llegar ahí y pelear por la mejor posición. Daré mi cien por cien y que salga lo que salga. Con constancia, todo llega», afirma, motivada. Su gran estado de forma la han llevado a posicionarse, con las marcas realizadas en Barcelona, como una de las firmes candidatas a ambos podios.

Así lo reflejan las listas de salida, que posicionan a María con la cuarta mejor marca del campeonato en sendas distancias. En el 800, su registro es de 8:24.79 y sólo la superan la alemana Gose (8:05.42), italiana Quadarella (8:09.39) y la húngara Kesely (8:18.04). Por su parte, en el 1.500, su tiempo es de 15:57.88. Liderando el 'ranking' está la italiana Quadarella (15:30.14), la húngara Kesely (15:52.96) y la su compañera de entrenamiento en Málaga y también olímpica en aguas abiertas, Ángela Martínez (15:57.65), que se impuso a la malagueña en el Nacional por menos de dos décimas. Sólo ellas cuatro bajan de los 16 minutos.

Sin duda, el tener la oportunidad de cerrar este año subiéndose a un nuevo podio europeo sería toda una hazaña para la costasoleña. El broche de oro perfecto para un 2025 en el que volvió a hacer historia al conseguir su tercera medalla internacional en aguas abiertas: el bronce europeo en los 5 kilómetros, así como dos meritorios cuartos puestos en el Campeonato del Mundo, también de esta misma disciplina. Un ejemplo de perseverancia en un año postolímpico en el que no todos los deportistas continúan manteniendo tan alto nivel nacional e internacional como ella.