María de Valdés cierra el Nacional con un nuevo título y su segunda mínima para el Europeo

Un campeonato prácticamente perfecto. Así fue el Nacional de piscina corta de Barcelona para la olímpica fuengiroleña María de Valdés, que tras una extenuante temporada ... internacional en aguas abiertas, volvió a las piscinas este fin de semana y lo hizo por todo lo alto. Su competición se saldó con dos medallas y dos mínimas para el Europeo de piscina de 25 metros en Lublin (Polonia), una cita que se disputará del 2 al 7 de diciembre y con la que cerrará este 2025.

La malagueña comenzó el Campeonato de España dejando un nuevo récord para su club, el CN Mataró, concretamente en el 400, donde firmó un tiempo 4:09:39. Sin embargo, no fue hasta el viernes cuando consiguió su primer metal. En una disputadísima final del 800 que se definió por menos de un segundo de diferencia, De Valdés revalidó su plata nacional con un registro de 15:57.88, lo que le supuso también la mínima para la cita continental absoluta de piscina corta, en una carrera en la que las cuatro primeras consiguieron también este billete.

El colofón a este gran campeonato lo puso este domingo. La fuengiroleña se sacó la espinita de la pasada edición, en la que no consiguió medalla, y logró regresar a lo más alto del podio nacional, sobre la distancia de 800 metros, esta vez con 3 segundos de diferencia sobre su compañera y rival, la también olímpica en aguas abiertas Ángela Martínez. María firmó un registro de 8:24.79 mientras que el tiempo de la ilicitana, plata, fue de 8:27.37. Eso sí, ambas volvieron a conseguir, con estos registros, una nueva mínima para el Europeo de Lublin, para el que ya están oficialmente convocadas.