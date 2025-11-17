Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SUR
Natación

María de Valdés cierra el Nacional con un nuevo título y su segunda mínima para el Europeo

Dos días después de hacerse con la plata en el 1.500, la fuengiroleña se colgó el oro en el 800, así como un nuevo billete para la cita continental de piscina corta

Marina Rivas

Marina Rivas

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:20

Comenta

Un campeonato prácticamente perfecto. Así fue el Nacional de piscina corta de Barcelona para la olímpica fuengiroleña María de Valdés, que tras una extenuante temporada ... internacional en aguas abiertas, volvió a las piscinas este fin de semana y lo hizo por todo lo alto. Su competición se saldó con dos medallas y dos mínimas para el Europeo de piscina de 25 metros en Lublin (Polonia), una cita que se disputará del 2 al 7 de diciembre y con la que cerrará este 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  2. 2 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina
  4. 4 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  5. 5 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  6. 6 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  7. 7 Cae en Málaga un capo de la droga que fingió su muerte para liderar un grupo de narcoterroristas
  8. 8 La borrasca Claudia sonríe a Málaga y deja acumulados de más de 150 litros en zonas del interior
  9. 9

    Así será la nueva salida de Alhaurín de la Torre hacia la autovía A-7
  10. 10 Andalucía activa un nuevo aviso por «chubascos localmente fuertes y persistentes» para este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur María de Valdés cierra el Nacional con un nuevo título y su segunda mínima para el Europeo

María de Valdés cierra el Nacional con un nuevo título y su segunda mínima para el Europeo