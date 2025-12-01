Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Constantino (izquierda), junto a su pareja, Sabrina Méndez. PICKLEBALL PRO TOUR
Pickleball

María Constantino cierra la campaña del Pickleball Pro Tour en lo más alto del 'ranking' nacional

La mijeña de 24 años, con cuatro títulos, y su compañera, Sabrina Méndez se consolidan como líderes nacionales de Dobles femenino

Marina Rivas

Marina Rivas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:05

Dos oros en Dobles femenino, otros dos en Dobles mixto, dos platas en femenino y mixto y otros dos bronces más en el Dobles Mixto. ... Este es el balance de un año para enmarcar en la carrera de la mijeña de 24 años María Fernández Constantino, conocida a nivel deportivo por su segundo apellido. Y no una temporada cualquiera, si no la del estreno del Pickleball Pro Tour, el primer circuito profesional a nivel nacional de esta disciplina de raqueta, que vive un momento de gran auge a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos.

