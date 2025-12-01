María Constantino cierra la campaña del Pickleball Pro Tour en lo más alto del 'ranking' nacional

Dos oros en Dobles femenino, otros dos en Dobles mixto, dos platas en femenino y mixto y otros dos bronces más en el Dobles Mixto. ... Este es el balance de un año para enmarcar en la carrera de la mijeña de 24 años María Fernández Constantino, conocida a nivel deportivo por su segundo apellido. Y no una temporada cualquiera, si no la del estreno del Pickleball Pro Tour, el primer circuito profesional a nivel nacional de esta disciplina de raqueta, que vive un momento de gran auge a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos.

PICKLE PRO TOUR

Así, con cuatro títulos, cierra la temporada de su debut en este circuito la mejor jugadora malagueña de este deporte, que tras los éxitos cosechados, ha logrado escalar hasta el número dos del 'ranking' de esta competición, sólo por detrás de su laureada compañera de dobles, la madrileña Sabrina Méndez, número uno de España tanto en la clasificación de Dobles femenino como en la individual. Eso sí, en cuanto a parejas, ambas conforman la número uno del país.

En el caso de la malagueña, el mérito es doble, no sólo por sus trofeos, si no porque Constantino comenzó a competir a partir del mes de junio, tras superar una lesión de rotura del ligamento cruzado y el menisco que la dejó en el dique seco durante un año. Gracias a su tesón y trabajo a la sombra durante estos largos meses, pudo regresar a la pista en el mejor estado de forma posible.

El mismo que demostró en la última parada del año del Pickleball Pro Tour, el pasado fin de semana, en el Open de Gran Canaria. Con paso firme, la mijeña y la madrileña Méndez llegaron hasta la final de Dobles femenino, en la que, a pesar de la igualdad, consiguieron llevarse el premio al imponerse a la dupla Rocío Cardo y Clara Contis por 21-17 y 21-10. Una competición en la que cabe resaltar que los malagueños Alexander Serrano y Antonio Casquero consiguieron llegar hasta las semifinales.