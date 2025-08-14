El malagueño Salva García cierra su debut en el Europeo con un 18º puesto en decatlón

El Campeonato de Europa sub-20 de Tampere (Finlandia) tocó a su fin y dejó consigo grandes actuaciones para el equipo español, también malos tragos ... como el de la descalificación del equipo de relevos masculino, y por supuesto, mucha ilusión en las jóvenes promesas del atletismo español, algunos de los cuales debutaron a nivel internacional en una gran cita. Es el caso del joven malagueño de 19 años Salva García. Este alhaurino del Trops Cueva de Nerja, ya sabía lo que era vestir la elástica española tanto en Trofeos Ibéricos como en los Juegos de la FOJE, pero nada comparable con un Europeo.

El malagueño, medallista nacional en diferentes categorías de edad en combinadas, partía como líder del 'ranking' nacional dub-20 en la exigente prueba del decatlón, con un registro de 7.317 puntos.

En Finlandia no pudo superar esta marca, pero logró concluír en un 18º lugar de 24 participantes de todo el continente. Sus marcas fueron las siguientes: 11.35 en el 100, 6,66 en longitud, 13.78 en peso, 1,85 en salto de altura, 50.25 en el 110 vallas, 38,48 en disco, 3,70 en pértiga, 48,15 en jabalina y 4:42.72 en el 1.500. Todo esto conllevó un total de 6.897 puntos, eso sí, alejado de su mejor registro.

Aunque fue el único malagueño en liza con España, sí que hubo presencia de otros atletas del Club Nerja: Miguel Capdepont fue 13º en disco; Daniel Casado, 16º en el 200; Iván García, 34º en el 110 vallas; Ignacio Hernández participó en el equipo del 4x100 que fue descalificado por un error milimétrico en una final en la que lograron el que hubiera sido un histórico oro y Rocío Navarro compitió en el equipo de 4x400 femenino que hizo nuevo récord de España y concluyó en el puesto 12º.