De Málaga a Tokio a toda vela

Gabriel Utrera buscará a sus 29 años un billete para los próximos Juegos Olímpicos

El tren de las oportunidades quiso descarrilar y olvidarse por un momento de sus vías tradicionales para recoger en las aguas del mar Mediterráneo a Gabriel Utrera. Este malagueño de 29 años no dudó en subirse a uno de los vagones y comenzar el viaje deseado que tenía desde que empezó su afición por la vela. Después de una vida dedicada al mar, al que considera parte de su «oficina» junto a su barco, le llegó el momento que noche tras noche fue construyendo en sus sueños: tener la opción de poder representar a su país en unos Juegos Olímpicos, concretamente en Tokio 2020.

Cuando trabajas duro y persigues lo que quieres, tu recompensa estará mucho más cerca de lo que crees. Así fue como hace año y medio el segundo del equipo olímpico de vela llamó a Utrera para ocupar el puesto de tripulante, que había quedado vacante. Sin pensarlo, cogió toda sus ilusiones y esfuerzos que había puesto tantos años atrás y se dirigió a Barcelona para realizar las pruebas en la ciudad condal. Como no pudo ser de otra manera, demostró sus cualidades en el mar en la clase de 470 y fue seleccionado para el equipo preolímpico de vela de la selección española. «Fue un momento muy fuerte, algo que siempre había soñado desde niño», reconoce ilusionado.

Málaga en la distancia

Es el único malagueño de todos los integrantes del equipo, lo que le supone un orgullo, pero al mismo tiempo hace una reflexión constructiva en cuanto al trato de esta especialidad en la ciudad: «Somos un país que estamos bañados por agua y no le damos la importancia que merece la vela, al menos en el caso de Málaga. En Barcelona y Santander sí está más potenciada». Asimismo, reconoce que dejó toda su vida aquí y que pasa menos tiempo del que le gustaría, intentando visitarla cuando su calendario competitivo se lo permite.

Las oportunidades no tienen un filtro de edad, llegan cuando tienen que hacerlo. Con 29 años Gabriel sabía que podía ser tarde, pero sus expectativas son las mismas que las de un niño. «Quiero estar en Tokio 2020 si me clasifico, pero también en París 2024 y, si me sigo viendo con fuerzas, aguantar otros años más para seguir haciendo lo que más me gusta», reconoce Utrera. Su casta y coraje son dignos de un adolescente, pero con una madurez que atesora su experiencia en un terreno tan delicado y complejo como es el mar.

Para clasificarse para Tokio 2020 tiene que obtener una buena puntuación media entre las dos regatas clasificatorias que hay este año: el Trofeo Princesa Sofía (Palma de Mallorca) y el Mundial de Japón. En ambas competiciones Gabriel Utrera participará en la categoría de 470 y su barco es el segundo de los favoritos. Si consigue tener la mayor puntuación en su categoría entre los dos torneos, podrá ir a Tokio 2020 representando a España, pero se vislumbra complicado por cuestiones económicas. «Tengo expectativas muy altas, ya que en el mar todos somos iguales. Pero es verdad que nuestro rival tiene un nivel económico más alto que el nuestro, estando patrocinado por grandes empresas como Mapfre o Movistar. En cambio, nosotros tenemos que costearnos todo. Es una desventaja, pero no es definitiva», recalca Gabriel Utrera. Este apoyo financiero no habría sido posible sin la ayuda de sus padres, que le aportaron «el 80 % del presupuesto total».

Ellos fueron el principal motivo por el que Utrera pudo soñar despierto con esta oportunidad, añadido a la búsqueda constante de trabajos para poder ahorrar dinero y seguir pagando de su bolsillo todos los gastos que implica un deporte tan económico como es la vela. Consciente de lo complicado que es llegar hasta ahí y del potencial que hay en Málaga, él lo tiene claro: «Si voy a Tokio, no quiero que sea en balde. Me gustaría que gracias a eso pueda ayudar a niños y niñas que tengan el mismo sueño que yo a conseguirlo, sobre todo en mi ciudad».

Además, reconoce que no puede tener otra relación que no sea la náutica debido a la gran cantidad de horas diarias que le dedica a su pasión. Sin embargo, no tiene ninguna duda sobre lo que está viviendo: «Estoy encantado con que mi 'oficina' sea un barco. Puedo acabar muy cansado, pero esta oportunidad no la podía dejar pasar y la estoy aprovechando al máximo». Con mucha ilusión esperamos ver a Gabriel Utrera a toda vela en Tokio 2020.