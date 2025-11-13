Málaga corona mañana a los nuevos campeones de España de 'skate'

El Skatepark Rubén Alcántara de Málaga capital volverá a acoger un evento de alto nivel desde este viernes y hasta este sábado. Hablamos de la ... cuarta y última parada de las Skate Series, la liga nacional de skateborading, tras pasar por las localidades de La Nucía, Lloret de Mar y Platja d'Aro. Una cita que servirá para coronar a los nuevos campeones de España en la disciplina de 'park' y en las modalidades tanto masculina como femenina absoluta y sub-12.

Un campeonato que reunirá en la capital costasoleña a nombres de la talla de la skater olímpica en Tokio 2020 y París 2024 Julia Benedetti, así como al ganador de la Copa del Mundo de Roma de este año , Egoitz Bijueska o al vigente campeón de España absoluto, Peio González, entre otros. Por otro lado, en la categoría sub-12 podrán verse algunos de los grandes talentos de la cantera nacional. A lo que cabe destacar que la cita malagueña contará con una bolsa de premios de 10.000 euros que se repartirá equitativamente entre las categorías absolutas masculina y femenina.

Además, habrá representación provincial, encabezada por la joven perla local Adrián García,quien saltó a la fama el pasado 2024 al lograr un hito para Andalucía proclamándose subcampeón de España absoluto de 'park' con sólo once años. Esta temporada, aunque sigue siendo sub-12, también peleará por el podio de la categoría sénior al haberse clasificado directamente como el vigente campeón autonómico.

La competición arrancará este viernes con los entrenamientos absolutos (desde las 10.00 horas) y las semifinales sub-12 (19-21.00 horas). Será este sábado cuando se decida todo en las finales, siendo las absolutas a partir de las 18.15 horas, si las condiciones climatológicas lo permiten.