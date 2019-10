El Málaga Norte, del descenso al liderato Plantilla y cuerpo técnico de esta temporada, en el Pérez Canca. / MÁLAGA NORTE El filial del Rincón Fertilidad es líder en solitario en el grupo D de la División de Honor Plata MARINA RIVAS Miércoles, 16 octubre 2019, 01:05

A veces las segundas oportunidades merecen la pena. Prueba de ello es el inesperado cambio de rumbo que ha tomado el Clínica Óptima Rincón Dental Málaga Norte, filial del Rincón Fertilidad desde hace unos años y militante en la División de Honor Plata femenina de balonmano. Una segunda categoría nacional en la que compite en la segunda campaña de su historia y en la que vuelve a coincidir con otro conjunto de la provincia, el Fuengirola-El Coto, asentado en esta desde hace siete temporadas consecutivas.

Al cierre de la temporada de su debut, el cuadro fuengiroleñó logró una vez más la permanencia con un séptimo puesto en la tabla, pero el destino del conjunto de la capital fue más trágico. Descendió, como penúltimo de la clasificación del grupo D, con 13 puntos y dieciocho derrotas, que demostraron que la categoría de Plata se le quedó grande. Sin embargo, antes del cierre de las inscripciones para la actual campaña, la directiva del club malagueño decidió luchar por una plaza que lo llevara de vuelta a esta división. Y lo consiguió, dado que la fusión del Vícar Bahía de Almería con el Roquetas, dejó un hueco libre. «Cuando volvimos a pedir la plaza fue para competir, para aprender y estar en la categoría y ahora el objetivo está en mantenerse», afirma uno de los directivos de la entidad y oficial del equipo, Manolo Paz.

Con el anuncio de su regreso, llegaron los cambios: varias jugadoras procedentes de otros equipos de la provincia, Laura Plaza (hasta ahora en el Colegio Los Olivos) como nueva entrenadora. Eso sí, siete nombres del año pasado se mantienen en la plantilla: Marta Vidal, Alba Paz, Merche Gómez, María Pérez, Marina Sánchez, Carmen Peláez y Carmen Domínguez. Esta última es actualmente quinta en la clasificación de goleadoras del grupo, con 29 tantos.

Como explica Paz, la meta es la permanencia; lo que ninguna persona del club podía esperar era que al cierre de la quinta jornada de esta nueva campaña,el Málaga Norte fuese el líder en solitario de su grupo. Suma diez puntos de cinco victorias -siendo el único conjunto que permanece invicto- posee el segundo mejor 'average' (con una renta positiva de 22 tantos) la tercera mejor media goleadora (26,8 dianas partido) y el segundo mejor promedio de goles encajados (22,4% por encuentro). La defensa y el juego al contraataque son las mejores armas de este nuevo Málaga Norte, según valora su técnica.

Su trabajo al frente del equipo es uno de los factores que valora Paz, desde la directiva, acerca de los buenos resultados: «Este año tenemos un grado más de experiencia, Plaza es una gran entrenadora y las niñas están volcadísimas... No esperábamos esto, es un sueño estar aquí arriba pero esto es deporte y hay que tener los pies en el suelo». Eso sí, prefieren ser cautos todavía después de la mala experiencia del año del debut. «El año pasado sucedieron varias cosas: varias jugadoras importantes lesionadas (como Domínguez), era el primer año en la categoría… Fue un cúmulo de circunstancias», explica Paz.

Además de las mencionadas, varios cambios de entrenadores a mitad de la temporada, que no ayudaron a que el equipo se conjuntase y terminara de adaptarse a la exigencia de la categoría. Un año para olvidar y ahora, otro nuevo que podría ser para recordar. Eso sí, sabiendo que aunque el equipo vaya primero no podrá ascender a la División de Honor, al ser filial del conjunto que lidera Suso Gallardo. «Tenemos claro que nuestro rol no es llegar a la máxima categoría, sino dar un futuro a las posibles jugadoras que puedan a llegar a División de Honor, por eso no hay una aspiración a ascender», valora Paz.

Competitividad

Aceptación de rol que no implica que el Málaga Norte tenga que perder en competitividad. Así lo valora Plaza: «Vamos a intentar luchar y ganar todos los partidos que podamos. Todavía es pronto para hablar de cómo creemos que acabaremos la Liga, lo bueno es que estamos sacando estos partidos iniciales». Y añade: «Ahora tenemos una racha más dura con rivales como Roquetas, Bolaños, Adesal... No va a ser fácil, la clave es que sigamos jugando como entrenamos y que seamos una piña, como ahora». Su siguiente partido será ante el Ikasa de Madrid, el sábado a las 18.30 horas, fuera. En este encuentro la única baja será la de Noelia García, que pasó esta semana por quirófano y, probablemente, ya no juegue esta campaña.