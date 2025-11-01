Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Málaga acogerá el Campeonato de Europa ORC en 2027

La candidatura malagueña fue elegida en dublín para organizar la prueba de mayor nivel entre la vela

SUR

Málaga

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:48

La comitiva de la Málaga Sailing Cup cumplió su objetivo en Dublín y la ciudad será sede del Campeonato de Europa de clase ORC en ... el año 2027. Este sábado por la mañana se ha dado a conocer que la candidatura de la Costa del Sol encabezada por Nacho Pastor y Daniel Cuevas, con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial de Málaga entre otras instituciones, ha sido elegida para organizar dentro de dos años el campeonato europeo, un hito histórico y un nuevo reto al que se enfrentará Málaga.

