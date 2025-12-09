Luz verde al nuevo campo de rugby en Teatinos
El Ayuntamiento y la Diputación invertirán casi cinco millones euros en la construcción de esta instalación para los clubes de la ciudad
SUR
Málaga
Martes, 9 de diciembre 2025, 14:39
El consejo de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga aprobará el próximo viernes el proyecto básico y de ejecución del campo de rugby previsto en el ... distrito de Teatinos. En concreto, este nuevo equipamiento, en el que entrenarán los clubes de rugby de la ciudad, se va a ubicar en una parcela de la calle María Barrientos esquina Navarro Ledesma. La inversión total para su construcción asciende a 4.821.281,06 euros (IVA incluido). La Diputación de Málaga colabora en la financiación de la obra con un millón de euros del total de la inversión.
Así, para su construcción la parte de la parcela dedicada al campo de rugby y sus instalaciones auxiliares, que, entre otras, lo conforman un campo de menor dimensión, se adhiere a la esquina formada por la calle María Barrientos y un vial peatonal.
El proyecto se desarrollará sobre una parcela de 15.000 m2 y el acceso principal está proyectado desde la calle María Barrientos y el acceso rodado al campo se prevé mediante un rebaje del acerado ya existente en el vial mencionado.
La instalación deportiva estará formada por el campo y los elementos auxiliares necesarios; un edificio en el que habrá vestuarios (jugadores y árbitros), aseos y enfermería; una sala de trofeos y de reuniones; y gradas.
