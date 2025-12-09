Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Parcela en la que se ubicará el campo. SUR

Luz verde al nuevo campo de rugby en Teatinos

El Ayuntamiento y la Diputación invertirán casi cinco millones euros en la construcción de esta instalación para los clubes de la ciudad

SUR

Málaga

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:39

Comenta

El consejo de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga aprobará el próximo viernes el proyecto básico y de ejecución del campo de rugby previsto en el ... distrito de Teatinos. En concreto, este nuevo equipamiento, en el que entrenarán los clubes de rugby de la ciudad, se va a ubicar en una parcela de la calle María Barrientos esquina Navarro Ledesma. La inversión total para su construcción asciende a 4.821.281,06 euros (IVA incluido). La Diputación de Málaga colabora en la financiación de la obra con un millón de euros del total de la inversión.

