AUTOMOVILISMO El CET llega a Jerez con el Team Gibralfaro como líder del certamen GABRIEL GARCÍA. Viernes, 13 septiembre 2019, 00:06

Finalizadas las vacaciones, los distintos equipos malagueños vuelven a la competición, y el primero en hacerlo será el Team Gibralfaro Motor dentro del programa de las 'Carreras Fin de semana' que organiza la Federación Española. El Campeonato de España de Turismos estará en Jerez acompañado de los participantes en la Fórmula 4, los Históricos de Resistencia y las Copas Super Seven y Kia Picanto. En esta ocasión no compiten los GTs ni el CER, por lo que Alba Cano no estará en Liza. El equipo malagueño del Team Gibralfaro, asistido por Prorally, estará formado por Javier Sánchez, sexto en la general con 104 puntos, y Luis Barrios, cuarto con 138, mientras que la escudería figura en primer lugar como equipo, un gran éxito para ambos y para los Hyundai i30 Fast Back, que en la pista jerezana tendrán que luchar además de con los Honda, con Alfa Romeo y Peugeot que se incorporan. En el concesionario local pueden recogerse gratuitamente entradas para el espectáculo deportivo. El programa contempla los entrenamientos libres oficiales para mañana a las 9.50 y las 13.25 horas, y a las 16.05 la crono para la calificación en parrilla. Las carreras son el domingo a las 10.05 y la segunda a las 14.00 horas.