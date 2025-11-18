Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los malagueños Carmona, Rueda y Miejimolle. PEDRO QUERO
Rugby

'Los Leones', listos para sorprender a la poderosa Fiyi en Málaga

La selección española de rugby XV, con los malagueños Carmona y Miejimolle en liza, se medirán este sábado a la 8ª potencia del mundo

Marina Rivas

Marina Rivas

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:02

Comenta

El estadio Ciudad de Málaga se prepara para vivir un partido inédito en nuestra provincia y altamente atractivo para los fanáticos de este deporte. La ... selección española de rugby XV ya ha aterrizado en la capital costasoleña para disputar, este sábado a las 17.00 horas, el último duelo amistoso de su ventana de noviembre, el último test de alto nivel del 2025 cara a la preparación de 'Los Leones' para el Mundial de 2027. Hablamos de un partido de alto nivel entre España (14º del 'ranking' mundial) y una de las mayores potencias del mundo, Fiyi (8ª), un encuentro que, sin duda, no dejará indiferente a nadie.

