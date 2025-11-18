'Los Leones', listos para sorprender a la poderosa Fiyi en Málaga

El estadio Ciudad de Málaga se prepara para vivir un partido inédito en nuestra provincia y altamente atractivo para los fanáticos de este deporte. La ... selección española de rugby XV ya ha aterrizado en la capital costasoleña para disputar, este sábado a las 17.00 horas, el último duelo amistoso de su ventana de noviembre, el último test de alto nivel del 2025 cara a la preparación de 'Los Leones' para el Mundial de 2027. Hablamos de un partido de alto nivel entre España (14º del 'ranking' mundial) y una de las mayores potencias del mundo, Fiyi (8ª), un encuentro que, sin duda, no dejará indiferente a nadie.

Y ya está respondiendo el público malagueño, que roza el lleno entre las más de 7.000 localidades del estadio para presenciar este choque en vivo. 'Los Leones' llegan tras perder los dos amistosos de este mes ante otros dos grandes contrincantes, Irlanda e Inglaterra (rozó el triunfo ante esta, 25-29), sin embargo, llegan a Málaga con ganas de resarcirse y demostrar el crecimiento que ha tenido este equipo en los últimos años, habiendo logrado gestas como la propia clasificación para el Mundial del próximo año, el segundo de su historia.

Un combinado dirigido por Pablo Bouza y compuesto por 32 jugadores que ya se testaron ayer sobre el verde del Ciudad de Málaga. Y de entre ellos, dos caras conocidas para la provincia: el malagueño Alberto Carmona, de 21 años y el marbellí Pablo Miejimolle, de 30. El primero (forjado en el Rugby Málaga), reconocido como el mejor jugador español menor de 20 años el pasado 2024, lleva años ligado a la selección, desde las categorías inferiores, y formó parte del equipo que logró clasificar al país para el Mundial. Actualmente, además de cursar un Grado Superior en Deportes, compite en el Colomieres de la liga francesa.

PEDRO QUERO

Este sábado será un día inolvidable para él, porque como él mismo cuenta, fue baja de última hora en el último duelo que disputó España en Málaga, ante Tonga en 2024. «Es un sueño poder estar aquí, representando a la selección delante de mi familia y amigos y de todo el público que va a venir. Estoy con muchísimas ganas. La última vez que vinimos estuve como espectador porque estuve lesionado, este año toca luchar desde dentro del campo», reconoce, emocionado. A lo que aprovecha para hacer un llamamiento al público local: «Invito a todo el mundo a venir al estadio a alentar a la selección. Va a ser una fiesta, se va a disfrutar se gane o se pierda, pero vamos a ir a por todas, a ganar».

Sobre el rival que tienen enfrente, por supuesto, destaca su potencial físico, el tamaño de sus jugadores y su experiencia, pero aun así, es optimista: «Físicamente son grandes, son bastante duros… Pero nosotros vamos a jugar nuestro rugby lo mejor que sepamos. Ya jugamos el año pasado y estuvimos a punto de ganar el partido, así que ahora vamos a por la revancha. Estamos creciendo mucho, hemos conseguido una nueva clasificación para el Mundial, trabajando duro, así que esperamos poder reflejarlo».

Orgullo malagueño

El segundo malagueño en liza es un veterano del rugby, el marbellí Pablo Miejimolle, forjado en el Rugby Marbella, lleva doce años compitiendo en la élite española de la mano del Quesos Entrepinares y debutó con el combinado nacional absoluto en 2017, carrera deportiva que ha compaginado además con sus estudios, dado que es graduado en ADE y con Máster en Asesoría Fiscal. Ahora, entrenándose ya en casa, rebosa satisfacción: «Es un orgullo estar aquí y en frente de los amigos y la familia. Es el mejor escenario posible para venir con la selección. Es el momento de demostrarle a los míos por qué gasto tanto tiempo en entrenar, por qué me pierdo planes y que estén orgullosos de mi. Intentaré hacer el mejor partido de mi vida y que se sientan orgullosos», reconoce, emocionado.

Al igual que su paisano, no teme a los duros rivales oceánicos. Están preparados para ofrecer su mejor versión en este último partido de preparación del año: «Lo afrontamos con mentalidad ganadora, como una final para mi y para todos, con la idea de golpearles, echarlos atrás y que no nos metan ni un ensayo». Y para ello, clama por el apoyo del público malagueño: «Espero que vengáis y nos apoyéis en este partido. Os esperamos».

Asimismo, cabe mencionar la presencia de un tercer malagueño en el 'staff' español: Jorge Rueda, forjado como jugador en Granada y en el Rugby Marbella y ejerciendo ahora preparador físico tanto de 'Los Leones' como de la cantera nacional.