Lebrón-Navarro dan la sorpresa y se jugarán mañana el título del WPT de Marbella En la categoría femenina se jugará la final deseada que enfrenta a Marrero-Ortega contra Salazar-Sánchez y que se podrá seguir en directo en Gol IVÁN GELIBTER Sábado, 23 marzo 2019, 21:01

A falta de jugadores malagueños en la ronda de semifinales del World Padel Tour de Marbella –primera prueba del año–, la dupla andaluza de moda formada por el sevillano Francisco 'Paquito' Navarro y el gaditano Juan Lebrón han jugado este sábado como locales en el pabellón Elena Benítez de San Pedro Alcántara brindando la gran sorpresa de la jornada. Los dos jugadores dieron la campanada y derrotaron en un espectacular partido al histórico Fernando Belasteguín y su compañero, Pablo Lima. El que fuera número uno del mundo durante 16 temporadas consecutivas (hasta el año pasado) no pudo hacer nada ante unos Lebrón-Navarro que a pesar de que es su primer año jugando juntos, han mostrado una gran complicidad y compenetración en la pista.

El 'break' de inicio con el que comenzaron el encuentro Bela-Lima les permitió hacerse con la primera manga por 6-4. Pero lejos de bajar las manos, los andaluces apretaron en el segundo set hasta que se llegó al 6-5, momento en el que se produjo la ruptura del servicio que les daba la manga por 7-5. Ya en el tercero, y con un Juan Lebrón que volaba por la pista a pesar de que este año juega en la derecha (que no es su sitio habitual), el dominio fue absoluto. 6-2 y a la final, que se jugará mañana a las 10.00 de la mañana y que se podrá seguir en directo por el canal Gol.

Frente a ellos estarán los actuales número uno del mundo. La pareja formada por Sanyo Gutiérrez y Maxi Sánchez han derrotado a Alejandro Galán y Juan Mieres por 6-3 y 6-4 en un partido bastante menos vistoso que la otra semifinal. Aunque parten como favoritos, el nivel de Navarro-Lebrón promete ponerles las cosas muy difíciles.

La final deseada

En la categoría femenina, las dos semifinales se han saldado con cómodas victorias de las dos parejas que han arrasado en todos y cada uno de los partidos que han jugado en esta primera prueba del año del circuito World Padel Tour. Marta Marrero y Marta Ortega se deshicieron de la pareja revelación del campeonato, Paula Josemaría y Ana Catarina Nogueira, por 7-6 y 6-2. Aunque la portuguesa (que es la primera en la historia de esta nacionalidad que llega hasta esta fase) y la extremeña tuvieron alguna oportunidad en la primera manga, en la segunda la pareja de nueva creación de este año pasó como una apisonadora para alcanzar la primera final del año.

Quienes no han dado ni media opción a sus rivales han sido Alejandra Salazar y Ariana Sánchez, y eso que se enfrentaban a la número uno del mundo, María José Sánchez Alayeto, que este torneo jugaba con Delfina Brea ante la lesión de su hermana María Pilar. Sánchez-Salazar han jugado el mejor pádel hasta el momento, y no tuvieron piedad en esta ronda que se llevaron por 6-3 y 6-2. La final, que se podrá seguir también por Gol tras concluir la final masculina, no está exenta de morbo, ya que en los últimos años Marrero ha jugado con Salazar; y Sánchez con Ortega.