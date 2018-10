El lado más humano de Cabello Cabello, en las instalaciones de Carranque, donde se entrena con el equipo y disputa sus partidos de Liga. / Migue Fernández El máximo goleador del Gaes Málaga sueña con ser médico voluntario en África MARINA RIVAS Sábado, 27 octubre 2018, 00:37

Tiene 20 años y es el pequeño de tres hermanos, pero su mentalidad no lo refleja. Él mismo sabe que es diferente: sueña con llegar a ser internacional absoluto en balonmano, pero tampoco señala el deporte como el hilo conductor de su vida. Probó con Psicología, pero acabó por meterse en el grado en Medicina, detesta la música actual, prefiere la de los 80 y los 90... «A veces es como si hubiera vivido en aquellos años», comenta. Álvaro Cabello es el máximo goleador del Gaes Málaga de Primera Nacional de balonmano, con 29 tantos y el quinto en cuanto al 'ranking' en la competición.

Hace años que Álvaro Cabello pasó a ser una de las jóvenes promesas de este deporte en la provincia, al formar parte de las categorías inferiores de la selección española en un Europeo y un Mundial juvenil, este último además en el que logró la medalla de plata. Ahora que ha subido una categoría más, ya ha pasado por el continental júnior: «Fue este verano y quedamos quintos, que no está mal, pero queríamos medalla. Esa posición no era la que esperábamos después de quedar segundos del mundo», recuerda, todavía molesto. Un puesto que esperan mejorar en el próximo Mundial sub-21, que se celebrará en Galicia el próximo verano, en el que espera volver a estar presente.

Ya no recuerda cuándo fue la primera vez que cogió un balón de balonmano, pero desde entonces no lo ha soltado y su crecimiento sólo ha sabido ir escalando. «He llegado a recibir ofertas de equipos de Liga Asobal y de la División de Honor Plata, pero he optado por quedarme en Málaga», asegura Cabello, que pasa a explicar sus razones. «El deporte es un pilar en mi vida, pero la medicina también, por ejemplo. Me hace gracia cuando en las redes sociales uno se define sólo como 'deportista'; aparte de eso uno tiene más facetas, no es sólo una cosa», expresa. Una decisión delicada en lo deportivo, al querer alejarse voluntariamente de los primeros niveles de competición para quedarse en casa, con un equipo de la tercera categoría. Sin embargo, en su caso, se ha mantenido como el único de la convocatoria procedente de Primera Nacional.

No es un caso aislado sólo en ese aspecto. También es el único de su clase de la universidad que goza con el certificado de atleta de alto rendimiento, una ayuda en muchas ocaciones, pero también una obligación en el día a día. «Ahora voy a clases por las mañanas, estudio en la biblioteca por las tardes y me entreno por las noches», explica sobre su rutina. Y no sólo eso, también saca tiempo de donde no lo tiene para impartir clases extraescolares de forma voluntaria. «Hace un tiempo que colaboro con Sumandos, que es una asociación de Maristas en la que doy clases de Lengua, Inglés o Matemáticas a niños de entre 10 y 15 años a los que les hace falta una ayuda, en la barriada de Monte Pavero», argumenta.

«Creo en las buenas acciones»

Hace tiempo que añadió un pilar más a su modo de vida: el voluntariado. «Desde que un día ayudé a un mendigo que había bajo mi casa, empecé a darme cuenta de lo feliz que me hacía ayudar a la gente, más incluso que ganar un partido. Mi mayor ilusión cuando acabe la carrera será irme como médico voluntario a África», se sincera. Voluntario, que no misionero, como alguno podría pensar. «Al final lo que menos importa es de qué religión seas. Si vas a misa todos los domingos y luego te comportas como un imbécil, ¿de qué te vale? No tiene sentido», se sincera, explicando que un tiempo atrás sí que llegó a ser más creyente. Una visión que el tiempo le ha obligado a cambiar. «Más que creer en lo que sea, creo en las buenas acciones que pueda hacer la gente», cuenta Cabello.

A unos años de que llegue ese momento de partir de Málaga, le toca centrarse en sus estudios y en otra de sus pasiones, el balonmano. En sus palabras deja entrever el sueño de llegar a formar parte de la selección absoluta algún día, aunque por ahora sólo piensa en el Gaes. «El año pasado no cumplimos con el objetivo: meternos en la fase de ascenso a la categoría de plata, pero esta vez nos hemos reforzado bien y estamos trabajando mucho para ser un equipo fuerza y estable», asegura. Algo que de momento, con su segundo puesto en la Liga y sólo una derrota, parecen estar consiguiendo.